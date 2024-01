Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mogą liczyć na wsparcie swoich bliskich. Po zatrzymaniu polityków i wsadzeniu ich za kraty, najpierw glos zabrała Roma Wąsik, która jednemu z portali mówiła: - To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować - komentowała w serwisie „wPolityce.pl”. Potem milczenie przerwał syn Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński. Młody człowiek przekazał, że jego ojciec zdecydował się na protest głodowy, a w związku z tym, on sam prosi o wsparcie i modlitwę za tatę.

Żony Wąsika i Kamińskiego prężnie działały na rzecz mężów i już drugiego dnia po zatrzymaniu mężów udały się na wywiad do telewizji Republiki. . - Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża - komentowała Barbara Kamińska. Po czym dodała: - My bardzo pielęgnujemy nasz dom i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata. Za to, że ścigał korupcję i jest niewinny. Zakładaliśmy z mężem, że mogą być różne sytuacje. Pomimo tego, że mąż starał się chronić mnie jako żonę, to myślałam, że nie odważą się na coś takiego. Jest posłem. Jeżeli odważyli się podnieść rękę na posła, to jest coś niewyobrażalnego.

Roma Wąsik zaś opowiadała jak wygląda jej życie bez męża w domu, okazało się, że codzienność ją przytłacza : - Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak, jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy - jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on.... Wie Pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - mówiła poruszona.

Żony Kamińskiego i Wąsika poprosiły prezydenta Dudę o pomoc

Kobiety w czwartek (11 stycznia) poszły też z prośbą do prezydenta Andrzej Dudy, by pomógł im w sprawach męża. Prezydent poinformował w czasie wystąpienia, w którym brały udział obie panie, że faktycznie na prośbę żon polityków PiS wszczął postępowanie ułaskawieniowe. Po spotkaniu w Pałacu kobiety wzięły udział w "Proteście Wolnych Polaków".

Kim są żony Kamińskiego i Wąsika? Co wiemy o Romie Wąsik i Barbarze Kamińskiej

Barbara Kamińska to żona Mariusza Kamińskiego, druga żona, która jest sędzią Sądu Rejonowego w podwarszawskim Piasecznie. Roma Wąsik to pracownica Głównego Inspektoratu Sanitarnego, kiedyś była radną PiS. Mąż mówił o niej: - Moja żona ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie naukowe do zajmowania tego stanowiska. Jest z wykształcenia chemikiem i biochemikiem, jest absolwentką Wydziału Chemii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Posiada doktorat z chemii i biochemii w Polskiej Akademii Nauk - komentował, dodając, że zna też język angielski i francuski.