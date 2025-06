Żony kandydatów na prezydenta postawiły na jasne kolory. Wiosenne stylizacje [ZDJĘCIA]

Do godziny 21:00 trwa cisza wyborcza, a to oznacza, że jedyne o czym można dyskutować i dane, które można podawać, to frekwencja wyborcza. Z najnowszych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że do godziny 17:00 zagłosowało 54,91 proc. Polaków. Niektórzy udali się do lokali wyborczych z samego rana, inni czekają niemal do ostatniej chwili.

Głosowanie mają za sobą niektórzy politycy, a w tym obaj kandydaci na prezydenta, którzy mierzą się ze sobą w drugiej turze. Obaj udali się do lokali wyborczych w podobnym czasie, obaj nie wybrali się sami, a w towarzystwie. Jeden z nich głosował razem z żoną, a drugi z całą rodziną, czyli żoną, dziećmi i mamą.

Trzaskowski oddał swój głos w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika (ul. Wilczy Dół 4) około godziny 12. Karol Nawrocki również oddał głos w wyborach prezydenckich w Warszawie w szkole podstawowej nr 354 (ul. Otwocka 3) po godzinie 12:30. Obaj oczywiście zostali uchwyceni na zdjęciach przez fotoreporterów. To, co można zauważyć na pierwszy rzut oka, to to, że obie małżonki, które mają szansę zostać pierwszymi damami, postawiły na podobne zestawy kolorystyczne w swoich stylizacjach.

Jedna z nich pojawiła się w niebieskiej koszuli, którą dobrała białą spódnicę z czarnym paskiem, a na szyi sznur czerwonych korali. Druga z pań postawiła na zestaw czarno-biały, czyli biała marynarka do czarnych spodni i czarnej bluzki. Obie wyglądały świeżo i delikatnie, typowo wiosennie.

