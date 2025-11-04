Atakowała Igę Świątek. Teraz Danielle Collins szokuje na portalu randkowym!

Danielle Collins lubi szokować, a fani Igi Świątek nie zapomną kontrowersyjnej Amerykance jej brutalnego ataku na Polkę po ich meczu w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. W czasie tego spotkania (6:1, 2:6, 4:1 krecz Collins) tenisistka z Florydy najpierw z premedytacją trafiła naszą gwiazdę piłką mocno w żebra, a potem przy siatce i w strefie wywiadów zarzuciła Idze Świątek, że jest fałszywa i sztuczna. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku i nie wiem, o co jej chodziło - nie kryła zdziwienia Iga.

- Myślę, że to, co wydarzyło się wtedy na korcie, przypominało tarcia, jakie ludzie mają czasami w pracy. Wszyscy popełniamy błędy - mówiła potem w rozmowie z "The Athletic", ale potem znów nieładnie potraktowała Igę Świątek. Przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni demonstracyjnie odwróciła wzrok, mijając się z naszą tenisistką, a po chwili zrobiła wymowną minę. Na dodatek swym zachowaniem przechwalała się potem na Instagramie! "Nie wiem, czy zauważyliście... Nowy rok, ale ja wciąż taka sama" - komentowała dumna z siebie Collins.

Danielle Collins o relacjach z Igą Świątek

Ostatnio Iga Świątek pokonała Danielle Collins 6:2, 6:3 na drodze do triumfu w Wimbledonie. Po meczu tenisistka z Florydy doceniła klasę naszej gwiazdy w rozmowie z portalem Interia.pl. Na koniec padło pytanie o relacje Amerykanki z Polką. - Danielle, czy jest coś niedobrego w twoich relacjach z Igą? Jaka jest prawda? - zapytał dziennikarz.

- No wiesz, nie uważam, że wszyscy jesteśmy sobie przeznaczeni, żeby się ze sobą dobrze dogadywać. Iga jest świetną zawodniczką, ja jestem jej rywalką i na koniec dnia ze sobą konkurujemy. Koniec końców tyle w temacie - stwierdziła Danielle Collins o Idze Świątek, a potem kontynuowała: - Chociaż są rzeczy… no wiesz, hmmm... Ja po prostu wolę załatwiać sprawy bezpośrednio z daną osobą, a nie wciskać kit i bawić się w gierki. Nie obgaduję ludzi za plecami, a jeśli jest jakiś problem, to załatwiam go z tą osobą - podsumowała Amerykanka.

Danielle Collins szuka męża na portalu randkowym

Teraz Danielle Collins znów przypomniała o sobie kibicom, ale nie na tenisowym korcie ale... na portalu randkowym. 31-latka niedawno zdradziła, że po rozstaniu z długoletnim partnerem Brianem Kippem znów jest singielką. I bardzo stara się to zmienić. Na swoim profilu w aplikacji zrobiła casting na męża. W opisie w brutalnych słowach wykluczyła każdego, kto jest niski. "Jeżeli zamierzasz kłamać na temat swojego wzrostu, to lepiej zostaw mnie k... w spokoju" - napisała. Poniżej pełen tekst na jej profilu.

„Obecnie profesjonalna tenisistka, ale trochę aspiruję do bycia tradycyjną żoną. Bez owijania w bawełnę. Mam już za sobą swoją erę boss babe. Po prostu chcę hodować moje kury, realizować projekty domowe, piec świeży chleb na zakwasie, być mamą psów na pełen etat i - mam nadzieję - wkrótce urodzić kilka dzieci. Jeśli zamierzasz kłamać co do swojego wzrostu, to po prostu zostaw mnie k... w spokoju. To strefa bez krótkich królów" - napisała Danielle Collins.

