Malta – Polska: MEMY po meczu. Kompromitująca gra Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski napotkała ogromne problemy w meczu z Maltą w eliminacjach MŚ

Łatwa przeprawa naszej kadry zakończyła się prawdziwym dreszczowcem

Litości dla naszego zespołu nie mieli internauci, którzy jak zawsze przygotowali wiele memów

Zobacz najlepsze z memów z meczu Malta – Polska w naszej galerii!

Polska miała w dobrych humorach wyczekiwać czwartkowego losowania baraży do mistrzostw świata. Biało-czerwoni poznają rywali już 20 listopada. Niestety, nastroje nie będą znakomite. Nasza kadra pojechała na Maltę, gdzie mierzyła się z gospodarzami w ostatnim meczu eliminacji do mundialu. Oczekiwania były duże. Jeszcze nigdy w historii kadra nie straciła z Maltą, choćby jednego gola.

Potworne zamieszanie w Malta – Polska. Anulowali gol Polaków i... dali karnego Malcie

Tym razem Bartłomiej Drągowski wielokrotnie musiał ratować naszą kadrę, choć, niestety, nie zawsze mu się to udawało. Nasz bramkarz musiał wyjmować piłkę z siatki, a do samego końca trzeba było wyczekiwać, co jeszcze może wydarzyć się na murawie. Do ostatniego gwizdka drżeliśmy o wynik w meczu Malta – Polska.

Kłopoty naszej kadry stanowiły znakomitą pożywkę dla internautów, którzy jak zawsze dostarczyli w sieci bardzo dużo memów. Zobacz galerię zabawnych reakcji fanów na mecz Malta – Polska poniżej.

Malta - Polska: Wynik meczu

Malta - Polska 2:3 (1:1)

Bramki: Cardona (36'), Teuma (68' - k.) - Lewandowski (32'), Wszołek (59'), Zieliński (85')

Kartki: Teuma, Satariano - Wiśniewski, Zalewski

Malta: Bonello - Muscat (54', Corbalan), Shaw, Mentz (87', Buhagiar), Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46', Overend), Teuma (77', Pepe), Chouaref - Cardona (77', P. Mbong)

Polska: Drągowski - Wiśniewski (78', Bereszyński), Kędziora, Kiwior - Wszołek (78', Grosicki), Zieliński, Slisz (78', Kapustka), Skóraś - Kamiński, Zalewski (46', Świderski) - Lewandowski