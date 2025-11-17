Malta – Polska: MEMY po meczu. Kompromitująca gra Biało-czerwonych

Mateusz Sobiecki
2025-11-17 22:36

Reprezentacja Polski napotkała ogromne problemy w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Mecz Malta – Polska rozegraliśmy na wyjeździe i jechaliśmy tam w świetnych nastrojach. Nasza kadra zremisowała z Holandią i miała wyczekiwać losowania baraży w świetnych nastrojach po pokonaniu Malty. Niestety... Blisko do porażki było do samego końca. Zobacz galerię meczów po Malta – Polska na SuperSport.se.pl.

  • Reprezentacja Polski napotkała ogromne problemy w meczu z Maltą w eliminacjach MŚ
  • Łatwa przeprawa naszej kadry zakończyła się prawdziwym dreszczowcem
  • Litości dla naszego zespołu nie mieli internauci, którzy jak zawsze przygotowali wiele memów
  • Zobacz najlepsze z memów z meczu Malta – Polska w naszej galerii!

Malta – Polska: Zobacz najlepsze memy po meczu

Polska miała w dobrych humorach wyczekiwać czwartkowego losowania baraży do mistrzostw świata. Biało-czerwoni poznają rywali już 20 listopada. Niestety, nastroje nie będą znakomite. Nasza kadra pojechała na Maltę, gdzie mierzyła się z gospodarzami w ostatnim meczu eliminacji do mundialu. Oczekiwania były duże. Jeszcze nigdy w historii kadra nie straciła z Maltą, choćby jednego gola.

Potworne zamieszanie w Malta – Polska. Anulowali gol Polaków i... dali karnego Malcie

Tym razem Bartłomiej Drągowski wielokrotnie musiał ratować naszą kadrę, choć, niestety, nie zawsze mu się to udawało. Nasz bramkarz musiał wyjmować piłkę z siatki, a do samego końca trzeba było wyczekiwać, co jeszcze może wydarzyć się na murawie. Do ostatniego gwizdka drżeliśmy o wynik w meczu Malta – Polska.

Kłopoty naszej kadry stanowiły znakomitą pożywkę dla internautów, którzy jak zawsze dostarczyli w sieci bardzo dużo memów. Zobacz galerię zabawnych reakcji fanów na mecz Malta – Polska poniżej.

MEMY po meczu Polska Malta
Malta - Polska: Wynik meczu

Malta - Polska 2:3 (1:1)

Bramki: Cardona (36'), Teuma (68' - k.) - Lewandowski (32'), Wszołek (59'), Zieliński (85')

Kartki: Teuma, Satariano - Wiśniewski, Zalewski

Malta: Bonello - Muscat (54', Corbalan), Shaw, Mentz (87', Buhagiar), Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46', Overend), Teuma (77', Pepe), Chouaref - Cardona (77', P. Mbong)

Polska: Drągowski - Wiśniewski (78', Bereszyński), Kędziora, Kiwior - Wszołek (78', Grosicki), Zieliński, Slisz (78', Kapustka), Skóraś - Kamiński, Zalewski (46', Świderski) - Lewandowski

