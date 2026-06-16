25 lat programu „ORLEN na Straży”

Straż pożarna to jest ta służba, która jako pierwsza dociera na miejsce nie tylko w przypadku pożarów. Strażaczki i strażacy interweniują podczas wypadków drogowych, pomagają usuwać skutki katastrof naturalnych np. wichur czy powodzi, reagują także na zagrożenia chemiczne i ekologiczne, a także coraz częściej mierzą się z innymi lokalnymi zagrożeniami. Tak szeroki zakres wymaga specjalistycznego sprzętu, ciągłego doskonalenia umiejętności i szerokiej wiedzy ratowników. Dlatego wsparcie w ramach programu „ORLEN na Straży” ma realny wpływa na gotowość operacyjną jednostek, szczególnie OSP. To inwestycja, która przekłada się na bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Inwestycja w strażaków

Dwa lata temu, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez środowisko strażaków, program został rozszerzony o wsparcie działań związane z nowymi zagrożeniami, np. wynikającymi ze zmian klimatu czy rozwoju przemysłu chemicznego. Po raz pierwszy można też było wystąpić dofinansowanie specjalistycznych szkoleń lub wsparcia psychologicznego. To przecież niezwykle ważna sprawa, bo strażacy walcząc o zdrowie i życie innych ludzi często stykają się z traumatycznymi sytuacjami, które pozostawiają trwały ślad w ich życiu.

Od 2025 r. „ORLEN na straży” ma też rekordowy budżet 20 mln. zł. W ramach ostatniej edycji programu, wsparcie uzyskało 368 jednostek, z czego skorzystało ponad 10 i pół tysiąca strażaczek i strażaków.

Autor: ORLEN/ Materiały prasowe

Jak to działa?

Jak zdobyć wsparcie? To proste. Jednostka straży pożarnej składa wniosek o dotację. W tegorocznej edycji można otrzymać od 40 do 150 tys. zł.

Program obejmuje 4 ścieżki wsparcia – ratownictwo drogowe, ratownictwo powiązane z zagrożeniami chemicznymi i przemysłem, działania związane ze zmianami klimatu oraz pomoc w osiągnięciu standardów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Część dotacji musi zostać przeznaczona na rozwój strażaków – szkolenia, kursy, warsztaty lub wsparcie psychologiczne. Pozostałe środki można wykorzystać m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia, pokrycie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego, zakup pojazdów lub przyczep oraz ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego lub jego użytkowników.

Autor: ORLEN/ Materiały prasowe

Twoja jednostka też może dostać wsparcie!

O dotację mogą wystąpić jednostki OSP, wybrane jednostki PSP działające przy zakładach i infrastrukturze ORLEN. Wnioski można składać do 30 czerwca 2026 roku na stronie Orlennastrazy.pl

Partnerem materiału jest ORLEN