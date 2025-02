30. Agrotech będzie imponujący! Targi rolnicze już w marcu w Kielcach

Światowi giganci branży, a także nowe firmy szykują prezentacje najnowszych produktów. Agrotech rozbłyśnie innowacyjnością. Nowości i premiery zapowiadane są wśród ciągników, kombajnów, ładowarek teleskopowych, maszyn uprawowych, do obsługi gospodarstw i środków produkcji. – Automatyzacja, robotyzacja, rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję rewolucjonizują produkcję maszyn dla rolnictwa. Ich wprowadzanie do gospodarstw odmienia wykonywanie codziennych prac. Efektywność, jakość zbiorów, oszczędność kosztów to priorytety dla rolników – mówi Kamil Perz, dyrektor projektu Agrotech w Targach Kielce. - Podczas targów rolnicy otrzymają ogromny wybór technologii odpowiadających na ich oczekiwania.

Ofertę związaną z wyzwaniami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przygotowują także producenci nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, czy pasz dla zwierząt.

i Autor: materiały prasowe

Nowe hale w budowie na Agrotech

W Targach Kielce prace idą pełną parą. Lista wystawców przekracza już 500 firm. Prezentacje przygotowują w siedmiu stałych halach, w trzech dodatkowych oraz na terenie zewnętrznym. - Na jubileuszową edycję wybraliśmy nowego dostawcę hal i zupełnie nowe rozwiązanie – mówi Kamil Perz, dyrektor projektu. - Budowa tymczasowych hal już trwa. Utworzą dodatkowe 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod dachem. Największa z nich, hala 8, będzie miała aż 150 metrów długości i 50 metrów szerokości.

Są to wysokiej jakości aluminiowe konstrukcje z niemal płaskim dachem i wzmacnianą podłogą. Ściany są wykonane z paneli PCV, w tym z przeszklonych elementów, zapewniających doświetlenie wnętrza. Obiekty zapewnią maksymalnie komfortowe warunki wystawcom i zwiedzającym.

Zaraz po targach Agrotech rozpocznie się priorytetowa inwestycja Targów Kielce, oczekiwana od lat przez wystawców Agrotechu. Ruszy budowa nowej hali wystawienniczej nr 8 i zmodernizowana zostanie już istniejąca hala 7. Połączona przestrzeń obydwu obiektów da w sumie ponad 15 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w parterze i 3000 na antresoli. W nowym obiekcie targi Agrotech odbędą się w 2027 roku.

Instytucje rolnicze bazą wiedzy na targach w Kielcach

Równolegle z prezentacją nowoczesnych technologii, marcowy Agrotech dostarczy fachowej wiedzy. Podczas 30. edycji w Targach Kielce obecne będą organizacje rolnicze, ośrodki doradcze i instytucje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele. Eksperci odpowiedzą na pytania związane m.in. z nową wspólną polityką rolną, czyli Planem Strategicznym na lata 2023-2027 i możliwościami skorzystania z funduszy na rozwój gospodarstw.

Bilety na Agrotech już są!

- Zainteresowanie udziałem w naszym wydarzeniu jest bardzo duże. Otrzymywaliśmy wiele zapytań o bilety od zwiedzających z różnych stron Polski i zagranicy. Już można je kupować na stronie agrotech.pl. Zachęcam, by wcześniej zaopatrzyć się w te bilety i ominąć kolejki do kas w dni targów – podkreśla Kamil Perz, dyrektor projektu Agrotech.

Targi Agrotech będą trwały w piątek, 14 marca w godzinach 10 – 17, w sobotę, 15 marca i niedzielę, 16 marca – od 9 do 17. Jednocześnie odbywają się XXIV Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO.

