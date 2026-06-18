43 000 powodów, by powiedzieć dziękuję. Dołącz Poland Business Run i pobiegnij po wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

Na uczestników 15. edycji Poland Business Run czeka aż tydzień sportowych emocji połączonych z pomaganiem. Wydarzenie rozpocznie się 30 sierpnia w Warszawie, gdzie na Lotnisku Bemowo pobiegnie co najmniej 3,5 tys. zapisanych już dziś uczestników. Od 31 sierpnia do 6 września do rywalizacji będzie można dołączyć także w formule wirtualnej. Ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem – zgłosiło się do niej już 23,5 tys. osób z różnych zakątków świata, w tym m.in. z USA, Japonii, Indii, Danii, Szwajcarii i Turcji. Zwieńczeniem jubileuszowej edycji sztafety będzie krakowski finał na Błoniach, zaplanowany na 5 i 6 września. Na bieg w Krakowie zapisało się już 16 tys. biegaczy.

– 43 tys. zapisanych uczestników to 43 tys. powodów, by powiedzieć „dziękuję”. Każda osoba, która zdecydowała się dołączyć do Poland Business Run, realnie wpływa na życie naszych beneficjentów. To ogromny kredyt zaufania wobec naszej misji, ale także dowód, że pomaganie może łączyć ludzi ponad podziałami, branżami i miejscem zamieszkania – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run i organizatorka biegu.

Poland Business Run to coś więcej niż bieg

Poland Business Run od 15 lat integruje pracowników firm i organizacji wokół wspólnego celu – pomagania przez bieganie. W sztafecie rywalizują pięcioosobowe drużyny, a każdy z uczestników pokonuje dystans 4 kilometrów. Od pierwszej edycji wydarzenia Fundacja Poland Business Run przekazała już blisko 14 mln zł wsparcia dla niemal 1400 beneficjentów. Dofinansowanie obejmuje zakup protez, wózków i sprzętu ortopedycznego, a także specjalistyczną rehabilitację oraz wsparcie psychologa. Tylko w ubiegłym roku ze wsparcia Fundacji skorzystało 159 osób.

Tegoroczna sztafeta pobiegnie m.in. dla 68-letniego Krzysztofa z Krakowa, który w 2025 roku przeszedł amputację lewej nogi. Obecnie porusza się na wózku, a dzięki wsparciu uczestników biegu będzie mógł skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego po amputacji. Jego celem jest nauka samodzielnego chodzenia o protezie i powrót do jak największej niezależności.

– Moim wielkim marzeniem jest to, by jeszcze kiedyś samodzielnie wybrać się do lasu na grzyby. Wierzę, że dzięki rehabilitacji i odpowiedniej protezie będę mógł to zrobić – przyznaje Krzysztof. Wciąż można dołączyć do jubileuszowej edycji

Mimo zamknięcia głównej tury zapisów, lista uczestników 15. Poland Business Run nadal się powiększa. Organizatorzy na stronie bieg.pbr.pl przygotowali dodatkowe pakiety, dzięki którym do wydarzenia można dołączyć jeszcze przez kilka tygodni. Pakiety Real Charity, Virtual Charity oraz PBR Walk będą dostępne do 27 lipca.

Osoby, które chcą wystartować stacjonarnie i spotkać się na trasie biegu w Krakowie lub Warszawie, mogą wybrać pakiet Real Charity. To specjalna formuła, dzięki której jeszcze większe wsparcie trafia do beneficjentów Fundacji. Z kolei uczestnicy preferujący bardziej rekreacyjną formę aktywności mogą wziąć udział w PBR Walk – grupowym spacerze organizowanym na trasie sztafety.

Do Poland Business Run można dołączyć także z dowolnego miejsca na świecie dzięki pakietowi Virtual Charity. W formule wirtualnej dystans 4 kilometrów można pokonać nie tylko biegnąc, ale również maszerując – z kijkami nordic walking, podczas spaceru z psem czy na bieżni. Liczy się przede wszystkim wspólny cel: pomoc beneficjentom.

Jeszcze dłużej, bo aż do 27 sierpnia, dostępny będzie pakiet Virtual Eco. To propozycja dla osób, które chcą włączyć się w PBR, zrobić coś drużynowo i wspierać beneficjentów, jednocześnie rezygnując z fizycznego pakietu startowego. W zamian otrzymają pamiątkowy medal w wersji elektronicznej, a środki z ich opłat startowych przełożą się na jeszcze większe wsparcie dla beneficjentów Fundacji.

– 43 tys. osób powiedziało już „tak” pomaganiu. Wkrótce ich zaangażowanie przełoży się na realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz po mastektomii. Dzięki środkom z opłat startowych nasi beneficjenci zyskują szansę na większą samodzielność, sprawność i lepszą jakość życia. Wciąż możecie dołączyć do grona biegaczy i pomagać – przekonuje Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

Sponsorami Strategicznymi Poland Business Run 2026 są UBS, Standard Chartered i Enea. Strategicznym Partnerem Społecznym wydarzenia jest Nationale-Nederlanden.