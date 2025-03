Abonamentowa pułapka! Subskrypcje mogą Cię kosztować nawet tysiące złotych rocznie!

Czy Polacy faktycznie wiedzą, ile wydają na abonamenty? Jakie usługi subskrybujemy najczęściej? I co gorsza – czy subskrypcje mogą wpłynąć na naszą zdolność kredytową? Sprawdzamy z Totalmoney.pl

Polacy kochają subskrypcje. Ale czy kontrolują swoje wydatki?

Z roku na rok popularność modelu subskrypcyjnego rośnie. Coraz więcej firm rezygnuje z jednorazowych opłat na rzecz miesięcznych abonamentów – to wygodne zarówno dla klientów, jak i dla dostawców usług.

Według raportu Santander Consumer Banku z 2024 roku aż 62% Polaków posiada co najmniej jedną subskrypcję. To wzrost w porównaniu do lat poprzednich, co pokazuje, że coraz częściej korzystamy z tego modelu płatności. Największa grupa użytkowników – 38% – wydaje na abonamenty od 51 do 100 zł miesięcznie. Kolejne 32% mieści się w przedziale 10-50 zł, ale nie brakuje osób, które płacą dużo więcej! 19% badanych wydaje od 101 do 150 zł miesięcznie, a 7% przeznacza na subskrypcje ponad 150 zł każdego miesiąca!

Co to oznacza? W skali roku te kwoty mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. A to tylko średnie wartości – w przypadku osób, które posiadają wiele różnych abonamentów, wydatki mogą być znacznie wyższe.

Młodzi subskrybują najwięcej, ale czy są świadomi kosztów?

Dane wskazują, że model subskrypcyjny jest szczególnie popularny wśród młodych osób. W grupie wiekowej 18-34 lata ponad 80% badanych deklaruje posiadanie co najmniej jednej subskrypcji. Co więcej, ich miesięczne wydatki często sięgają 100-200 zł.

Z kolei osoby w wieku 35-49 lat wykazują bardziej umiarkowane podejście do abonamentów – najczęściej wydają 50-100 zł miesięcznie. Wielu użytkowników wskazuje na wygodę modelu subskrypcyjnego, ale zauważają również problem rosnących kosztów oraz konieczność pamiętania o kolejnych opłatach.

Co subskrybujemy najczęściej? Nie tylko filmy i muzykę!

Subskrypcje stały się częścią naszego codziennego życia, a najpopularniejsze z nich dotyczą rozrywki. Według raportu ITwiz z 2024 roku aż 86% Polaków korzysta z serwisów streamingowych, takich jak Netflix, HBO Max, Player czy Disney+.

Na drugim miejscu plasują się serwisy muzyczne – Spotify i Apple Music subskrybuje 65% użytkowników. Coraz większą popularnością cieszą się również subskrypcje związane z dostawą produktów. 59% Polaków wykupiło Allegro Smart!, co pozwala na darmową dostawę zamówień przez cały rok.

Innym rosnącym trendem jest dostęp do prasy cyfrowej. Już 44% użytkowników subskrybuje cyfrowe gazety, takie jak Onet Premium, Gazeta Wyborcza, Newsweek czy Polityka.

Coraz więcej Polaków płaci także za aplikacje fitness, plany dietetyczne i kursy online – platformy takie jak Masterclass, Coursera czy Udemy przyciągają coraz więcej użytkowników. Ciekawym zjawiskiem są również subskrypcje na kawę, które oferują niektóre sieci kawiarniane. Wydaje się to wygodne, ale czy rzeczywiście opłacalne?

Ukryte koszty – ile naprawdę płacimy?

Koszty subskrypcji łatwo przeoczyć, ponieważ miesięczne opłaty wydają się niewielkie. Jednak w skali roku mogą sumować się do znacznych kwot! Oto kilka przykładów:

Netflix Premium – 60 zł/mies. = 720 zł rocznie

Spotify Premium – 23 zł/mies. = 276 zł rocznie

Allegro Smart! – 59,90 zł rocznie

Apple iCloud 200 GB – 14,99 zł/mies. = 179,88 zł rocznie

Subskrypcja cyfrowej gazety – 30 zł/mies. = 360 zł rocznie

Jeśli posiadasz 5-6 różnych abonamentów, rocznie możesz wydawać nawet kilka tysięcy złotych! Warto zastanowić się, czy wszystkie te usługi są naprawdę potrzebne.

Subskrypcje a zdolność kredytowa – czy banki na to patrzą?

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik decydujący o tym, czy dostaniesz kredyt i na jakich warunkach. Banki analizują Twoje dochody, stałe wydatki i zobowiązania. Choć subskrypcje nie są traktowane jak kredyty, to jednak wchodzą w skład stałych opłat, które mogą obniżyć zdolność kredytową!

Jak to działa? Załóżmy, że miesięcznie wydajesz 200 zł na subskrypcje. W skali roku to 2400 zł mniej w Twoim budżecie. Jeśli masz dodatkowe zobowiązania, np. kredyt gotówkowy czy leasing, bank może uznać, że Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na kolejne zobowiązania.

To może skutkować:

niższą kwotą kredytu,

gorszymi warunkami finansowania,

mniejszą szansą na uzyskanie pożyczki czy kredytu hipotecznego.

Banki coraz dokładniej analizują nasze wydatki, dlatego warto monitorować, ile faktycznie wydajemy na abonamenty.

Jak mądrze zarządzać subskrypcjami?

Subskrypcje oferują wygodę i dostęp do wielu usług, ale mogą stać się pułapką finansową. Oto kilka sposobów, by uniknąć problemów:

✅ Regularnie sprawdzaj swoje subskrypcje – czy naprawdę ze wszystkich korzystasz? ✅ Zrezygnuj z niepotrzebnych usług – może jeden serwis VOD wystarczy? ✅ Planuj budżet – aplikacje do zarządzania finansami pomogą Ci kontrolować wydatki.

Subskrypcje mogą być świetnym rozwiązaniem, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z nich świadomie! Nie daj się złapać w pułapkę nadmiernych abonamentów – kontroluj swoje wydatki i podejmuj mądre decyzje finansowe!

Więcej porad znajdziesz na Totalmoney.pl – sprawdź, jak zarządzać swoimi finansami mądrze i skutecznie!