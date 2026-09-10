AFERA ZA AFERĄ! Od respiratorów po areszt dla eks-szefa wywiadu. Co dzieje się w służbach.

Zatrzymanie Niemczyka na 15 dni aresztu za odmowę prac społecznych po proteście klimatycznym to tylko czubek góry lodowej. Będąc przez lata ekspertem sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, Niemczyk doskonale poznał grzechy i patologie polskich „trzyliterówek” – ABW, CBA, SKW czy AW.

W swojej bezkompromisowej książce „Szpiedzy z papieru” rysuje wstrząsający obraz instytucji, które zamiast chronić państwo, uległy głębokiej polityzacji i rozkładowi. Niemczyk punktuje najgłośniejsze skandale III RP: od respiratorów kupowanych w czasie pandemii od handlarza bronią, przez miliony złotych z funduszu operacyjnego przegrane w giełdowych kasynach, po tzw. „rozwibrowywanie” kadr, które doprowadziło do paraliżu decyzyjnego wśród oficerów.

Obnaża też kompromitację z wyciekiem maili ze skrzynek najważniejszych polityków, którzy z obawy przed własnymi służbami wolą pisać z prywatnych kont!

Czy polskie służby to potęga, czy tylko papierowy tygrys?

Przeczytaj książkę, zanim kolejne niewygodne fakty zostaną utajnione! Zobacz, co naprawdę dzieje się za murami polskich służb!