Awantura w samolocie z Tel Awiwu do Jasionki. Interweniowała straż graniczna

Agresywni pasażerowie z Tel Awiwu na lotnisku w Jasionce

Incydent miał miejsce na lotnisku w Jasionce na pokładzie samolotu czarterowego lecącego z Tel Awiwu. Skala problemu zmusiła kapitana do wezwania na pomoc służb mundurowych. Grupa agresywnych obywateli Izraela całkowicie ignorowała polecenia załogi, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i spokoju reszty pasażerów. Ich lekkomyślna postawa wymusiła szybką i zdecydowaną reakcję polskiej straży granicznej.

Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat – przekazuje SG.

Zdecydowane działania służb zakończyły się wyprowadzeniem całej piątki z samolotu do specjalnych pomieszczeń. Z powodu złamania przepisów Prawa lotniczego, mężczyźni zapłacili mandaty – każdy po 500 złotych kary.