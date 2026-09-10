Awantura w samolocie z Tel Awiwu do Jasionki. Interweniowała straż graniczna

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-10 15:14

Dramatyczne chwile przeżyli pasażerowie lotu czarterowego z Tel Awiwu do Rzeszowa-Jasionki 8 września. Funkcjonariusze Straży Granicznej zostali wezwani do pięciu obywateli Izraela, których agresywne zachowanie zagrażało bezpieczeństwu na pokładzie maszyny.

Uzbrojeni funkcjonariusze Straży Granicznej w pełnym ekwipunku. O interwencji w Jasionce przeczytasz na SE.
Autor: BIOSG/ Materiały prasowe

Agresywni pasażerowie z Tel Awiwu na lotnisku w Jasionce

Incydent miał miejsce na lotnisku w Jasionce na pokładzie samolotu czarterowego lecącego z Tel Awiwu. Skala problemu zmusiła kapitana do wezwania na pomoc służb mundurowych. Grupa agresywnych obywateli Izraela całkowicie ignorowała polecenia załogi, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i spokoju reszty pasażerów. Ich lekkomyślna postawa wymusiła szybką i zdecydowaną reakcję polskiej straży granicznej.

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Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat – przekazuje SG.

Zdecydowane działania służb zakończyły się wyprowadzeniem całej piątki z samolotu do specjalnych pomieszczeń. Z powodu złamania przepisów Prawa lotniczego, mężczyźni zapłacili mandaty – każdy po 500 złotych kary.

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