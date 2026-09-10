Pogoda dla Rzeszowa: 11-13 września

Początek weekendu w Rzeszowie zapowiada się pochmurnie i mokro, ale prognozy na kolejne dni niosą sporo optymizmu. Mieszkańców czeka wyraźna zmiana aury – z dnia na dzień będzie coraz cieplej, a deszczowe chmury ostatecznie ustąpią. Największą przemianę pogoda przejdzie między piątkiem a niedzielą, kiedy temperatura maksymalna wzrośnie aż o 10 stopni Celsjusza.

Chłodny i deszczowy start weekendu

Piątek, 11 września, będzie najmniej przyjemnym dniem weekendu. Niebo nad Rzeszowem przez cały czas pozostanie szczelnie zakryte chmurami, z których spadnie sporo deszczu – prognozowana suma opadów to około 9 mm. To będzie również najchłodniejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 13 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota z poprawą, ale wciąż z deszczem

W sobotę, 12 września, pogoda zacznie się stopniowo poprawiać, choć na całkowicie suchą aurę trzeba będzie jeszcze poczekać. Tego dnia w Rzeszowie mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu, ale będą one znacznie mniej intensywne niż w piątek. Największą zmianą będzie jednak odczuwalny wzrost temperatury. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą już około 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do około 10 stopni, a wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 3 m/s.

Niedziela przyniesie ocieplenie i koniec opadów

Zwieńczeniem weekendu będzie pogodna i ciepła niedziela. 13 września będzie najcieplejszym dniem, a termometry w Rzeszowie wskażą nawet 23 stopnie Celsjusza. Co najważniejsze, tego dnia już nie powinno padać. Niebo wciąż będzie w dużym stopniu zachmurzone, ale brak deszczu w połączeniu z wysoką temperaturą z pewnością zachęci do aktywności. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Weekend w Rzeszowie. Co robić przy takiej pogodzie?

Dynamicznie zmieniająca się aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu weekendu. Deszczowy i chłodny piątek to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych w zamkniętych obiektach lub spędzenie wieczoru w jednej z lokalnych restauracji. Sobota, choć cieplejsza, z powodu przelotnych opadów może pokrzyżować plany na dłuższe wyjścia. Krótki spacer z parasolem będzie możliwy, ale bezpieczniejszą opcją pozostaną atrakcje pod dachem. Niedziela natomiast w pełni wynagrodzi wcześniejsze niedogodności. Brak deszczu i bardzo przyjemna temperatura stworzą doskonałe warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu – czy to podczas spaceru po miejskich parkach, czy relaksu w ogródkach kawiarnianych.

Dane pogodowe: OpenWeather