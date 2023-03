Agrotech 2023 w Kielcach z konferencjami. O ekoschematach i rolnictwie 4.0

Kluczyki plus

Agrotech w Targach Kielce zgromadzi 400 firm z Polski i kilkunastu krajów. W czasie wydarzenia, od 17 do 19 marca, odbędą się konferencje, podczas których eksperci przekażą oczekiwaną i najnowszą wiedzę. Udział w nich jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających. Bilety na Agrotech dostępne są na stronie https://www.targikielce.pl/agrotech

O rolnictwie precyzyjnym w Targach Kielce

W piątek, 17 marca, o godzinie 11 rozpocznie się konferencja „Precyzyjnie o rolnictwie. Nowa Wspólna Polityka Rolna”.

– Nowa WPR stawia przed rolnikami wiele wyzwań, ale też nowych możliwości. By je zaprezentować, wydawnictwo Plantpress, które realizuje projekt informacyjny INFOCAP, przy wsparciu Targów Kielce oraz magazynu Wiadomości Rolnicze Polska, organizuje konferencję z udziałem ekspertów. Rolnictwo precyzyjne to koncepcja wykorzystania nowoczesnych technologii do zwiększenia wydajności i jakości produkcji rolnej jednocześnie minimalizująca ich wpływ na środowisko. Słuchacze dowiedzą się, jak z nich korzystać – mówi Adam Paradowski, prezes wydawnictwa Plantpress.

Konferencję objął patronatem honorowym Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Prelegentami będą przedstawiciele świata nauki, biznesu, stowarzyszeń rolniczych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przekażą oni wiedzę o nowych technologiach, wspierających polskie gospodarstwa rolne. Będzie mowa o wynikających z Krajowego Planu Strategicznego możliwościach we wzmacnianiu roli postępu technologicznego i innowacyjności. Przedstawione zostaną informacje, jak przebiega wdrażanie Nowej Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Konferencja będzie miała miejsce w piątek, 17 marca, w kapsule E3 w hali E Targów Kielce, początek o godzinie 11. Szczegółowy program, rejestracja oraz wszystkie informacje na stronie: www.politykarolna.eu Prelekcje i dyskusje będą także transmitowane online.

O maksymalnym wykorzystaniu ekoschematów w Targach Kielce

W sobotę i niedzielę, 18 i 19 marca, zwiedzający Agrotech będą mogli wziąć udział w warsztatach szkoleniowych omawiających możliwości wykorzystania pieniędzy w ramach ekoschematów. – To nowość dla rolników, więc chcemy przybliżyć im, jak wygląda mechanizm tych dopłat i kto może z nich skorzystać. Rzeczowo wyjaśnimy, jak uzyskać maksymalnie wysoką pomoc – mówią Karolina Szałas i Grzegorz Przysucha, właściciele firmy ProInvest Doradztwo Inwestycyjne. Warsztaty zrealizują wraz z magazynem Wiadomości Rolnicze Polska, przy wsparciu Targów Kielce.

Specjaliści w zakresie funduszy unijnych powiedzą także, jak można uzyskać dofinansowanie w ramach nowego PROW, jakie inwestycje i działania będą wspierane w latach 2023-2027.

Warsztaty dla rolników związanych z produkcją zwierząt odbędą się w sobotę, 18 marca, o godzinie 12.30 i w niedzielę, 19 marca o godzinie 11. Z kolei plantatorzy, producenci owoców i warzyw wszystkiego o ekoschematach dowiedzą się w sobotę, 18 marca o godzinie 14 oraz w niedzielę, 19 marca o godzinie 13. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zwiedzających Agrotech. Zostaną przeprowadzone w kapsule E3 w hali E Targów Kielce.

Bezpłatne konsultacje na stoisku

Eksperci w zakresie dopłat i rolnictwa precyzyjnego będą bezpłatnie udzielać porad przez całe targi Agrotech na stoisku nr E21. Będzie można pytać o dofinansowania do zakupu maszyn, nowych typów działalności rolniczej i pozarolniczej oraz innych projektów w ramach PROW i nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

– Rolnicy dowiedzą się, jakie wymagania formalne trzeba spełnić, jakie dokumenty są potrzebne, a przede wszystkim jakie pieniądze mogą trafić do ich gospodarstw – zapraszają specjaliści z ProInvest.

Przypomnijmy. Rozporządzenie dotyczące dopłat bezpośrednich i ekoschematów wchodzi w życie 15 marca.

Targi Agrotech trwają

w piątek, 17 marca w godzinach od 10 do 16

w sobotę, 18 marca w godzinach od 9 do 16

w niedzielę, 19 marca w godzinach od 9 do 16

Bilety:

na https://www.targikielce.pl/agrotech dostępne do 16 marca

w kasach Targów Kielce w dni wydarzenia

Około 400 firm z Polski i kilkunastu innych krajów zajmie ponad 63 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Targi Agrotech zapowiadają się okazale i atrakcyjnie. Wystawie technologii towarzyszyć będą warsztaty z najpotrzebniejszą wiedzą i spotkania ze znanymi w kraju rolnikami. Bilety na wydarzenie odbywające się w dniach od 17 do 19 marca, są już dostępne.

Agrotech utrzymuje pozycję krajowego lidera wśród imprez wystawienniczych w halach. Marcowa wystawa zajmie 7 hal ośrodka oraz 3 hale tymczasowe – łącznie 48,5 tys. m2. Wystawcy staną też na terenie zewnętrznym i zajmą 15 tysięcy m2. W sumie wystawa będzie niewiele mniejsza od rekordowej z 2019 roku, która zajęła 66 tys. m2. Polskie i zagraniczne firmy zaprezentują ofertę dla dużych i małych gospodarstw rolnych.

Nowości targów Agrotech

Ciągniki i maszyny przywiozą światowi giganci: Case IH, Steyr, John Deere, New Holland, Deutz – Fahr, Zetor, Massey Ferguson, Fendt i Valtra. Zobaczymy też gamy ciągników marek Farmtrack, Landini, Solis, Iseki, LS, Kioti.

Polską premierą Case IH będzie największy w historii model ciągnika Puma – 260 CVX Drive. Będzie też linia zupełnie nowych sadowników. Steyr po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje ciągnik Absolut CVT. Przywiezie też traktory do prac w lasach. New Holland pojawi się na Agrotechu m.in. z modelem T7.300, niemal prosto spod igły. Fendt zaprezentuje ciągnik Vario siódmej generacji o mocy, do nawet 300 KM. John Deere pochwali się nowym modelem 6130M z intuicyjną dźwignią sterowania. Nie braknie także potężnych kombajnów – nowość na targi przywiezie Claas. Trion 520 to maszyna o zaskakującej efektywności pracy.

Z traktorowych ciekawostek - na stoisku magazynu Agroprofil będzie można zobaczyć odrestaurowany ze szczegółami model C-45, czyli ciągnik rolniczy wyprodukowany w roku 1950 przez Zakłady Mechaniczne Ursus.

Z rozbudowanymi maszynami do uprawy przyjadą m.in. Maschio Gaspardo, Horsch, Dziekan, Kuhn, Agro-Masz, Dexwal, Jar-Met, Landstal, Unia, Pöttinger. Na stoisku Wanicki pojawią się sadzarka i kombajn do ziemniaków o imponujących ładownościach, wyprodukowane przez belgijską firmę AVR.

Nawozy, środki ochrony i nasiona

Kolejne stoiska zajmą producenci nawozów, środków ochrony roślin i biostymulatorów. Udział potwierdzili TimacAgro, Syngenta, Yara, AgroSorb, Invex Remedies, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, Polcalc, Solmag Agro i Siarkopol. ProBiotics Polska przyjedzie z ofertą mikroorganizmów do zadań specjalnych. Danko Hodowla Roślin, Plantico, Centrala Nasienna z Kielc przywiozą odmiany nasion i materiały siewne. A Piast przedstawi szeroki wybór pasz dla różnych hodowli.

Rolnictwo precyzyjne i ekoschematy

Wystawę wzbogaci interesujący program konferencji. W piątek, 17 marca,będzie można wziąć udział w debacie „Precyzyjnie o rolnictwie – nowa Wspólna Polityka Rolna”, organizowanej przez Wydawnictwo Plantpress. Na wydarzeniu poruszone zostaną tematy dotyczące nowych technologii wspierających polskie gospodarstwa rolne.

W sobotę i niedzielę, 18 i 19 marca, firma ProInvest Doradztwo Inwestycyjne zaprosi na warsztaty omawiające korzystanie z ekoschematów. Specjaliści podzielą się z rolnikami wiedzą, jak uzyskać najwyższe dopłaty. Wszystkie konferencje odbędą się w hali E, w kapsule E3.

Znani rolnicy

Atrakcją Agrotechu będzie spotkanie z rolnikami zaliczanymi do najpopularniejszych influencerów w branży. W sobotę zwiedzający porozmawiają z Fit Farmerem Sebastianem Staniewskim, rolnikiem i zawodnikiem MMA, oraz Tomaszem Klimkowskim, znanym w sieci jako „swietokrzyskirolnik”. Tomek zyskał krajową rozpoznawalność po udziale w telewizyjnym show TVP1. W niedzielę od rana będzie można go spotkać na stoisku KRUSu.

Las – Expo dla fachowców i amatorów

Targom Agrotech od 22 lat towarzyszą Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las – Expo. Ofertę tej ekspozycji wypełnią najnowocześniejsze maszyny i technologie, usprawniające codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw leśnych. Wśród wystawców spotkamy m.in. MHS, Wood – Mizer, Inter – Bis, Krpan, Wirex, Scania. W akcji goście zobaczą pilarki łańcuchowe Husqvarny i Stihl. Coś dla siebie znajdą nie tylko posiadacze sadów i leśnicy, ale również właściciele domów, dla których oferta to np. pilarki do przygotowania drewna do kominka. Będzie można też kupić sadzonki kwiatów, krzewów i drzew.

Bilety i godziny targów rolniczych w Kielcach

Targi Agrotech i Las – Expo potrwają 17 marca, w piątek, od 10 do 16, a w sobotę, 18 marca i niedzielę, 19 marca, od 9 do 16. Bilety są dostępne na stronie https://www.targikielce.pl/agrotech do czwartku, 16 marca. A w czasie wydarzenia będzie można je nabyć na miejscu, w kasach.