Allegro wprowadza nowy system dostawy paczek

Jakub Kłoczewiak dodaje, że Allegro planuje w krótkim czasie sprawić, by wszystkie oferty Allegro Smart! zapewniały dostawę z opieką gwarantowaną przez Allegro Delivery. Aby skorzystać z programu, wystarczy podczas zakupów wybrać metodę dostawy z logo Allegro Delivery, czyli automat paczkowy Allegro One Box, ORLEN Paczka lub dostawę kurierską One Kurier.

W jaki sposób na Allegro Delivery zyskają klienci?

– Głównie dzięki zwiększonej liczbie automatów paczkowych dostępnych powszechnie na Allegro – klient będzie mógł wybrać swój ulubiony punkt blisko domu, a proces dostawy za każdym razem będzie tak samo przewidywalny. To jeszcze większa wygoda i bezpieczeństwo dla klientów. Wybierając dostawę z Allegro Delivery, bez względu czy zamawiamy paczkę do One Box czy ORLEN Paczki, możemy być pewni, że przesyłka dotrze szybko, a w razie komplikacji, otrzymamy kompleksowe wsparcie Allegro. Dodatkowo wszystkie potrzebne informacje znajdują się w jednym miejscu – aplikacji Allegro. Poza śledzeniem przesyłki, czy automatycznym nadaniem zwrotu, aplikacja umożliwi także zdalne otwieranie skrytki automatów paczkowych. Co ważne, to nie będzie niszowa usługa, ale opcja dostępna powszechnie w każdej ofercie Allegro Smart!

Dlaczego platforma bierze na siebie także reklamacje?

– W razie problemu z przesyłką klienci i sprzedający muszą równolegle skontaktować się z firmą kurierską, by złożyć reklamację. Każda firma ma swój wzór formularza, a czas na rozpatrzenie takiego wniosku może wynosić nawet do 30 dni. Zmienimy to! Klient i sprze dający będą mieli jednego partnera, z którym załatwią wszystkie formalności. Co więcej, Allegro przejmie nie tylko odpowiedzialność w czasie transportu paczki, ale także udzieli wsparcia w momencie, gdy pojawią się problemy. Nasi klienci zasługują na najlepszy i spójny standard obsługi, dlatego z jednej strony stawiamy na niezawodnych partnerów, z drugiej tworzymy zupełnie nową jakość rozpatrywania reklamacji – bez względu na to, który przewoźnik dostarczał paczkę – decyzję podejmiemy w 7 dni.

– Co zmieni się dla sprzedających dzięki nowemu systemowi dostawy paczek?

– Dla sprzedających Allegro Delivery oznacza uproszczenie i ujednolicenie warunków współpracy z różnymi przewoźnikami. Dzięki jednej umowie z Allegro, sprzedawcy mogą korzystać z usług wielu partnerów logistycznych bez konieczności podpisywania licznych umów i dostosowywania się do różnych regulaminów. Program oferuje spójne i klarowne cenniki, brak opłaty za podjazd kuriera oraz gwarancję konkurencyjnego czasu odbioru paczek. Dodatkowo przejmujemy na siebie odpowiedzialność za paczkę podczas transportu, dzięki temu sprzedający mogą skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze – oferowaniu dobrych produktów w konkurencyjnych cenach.

Partnerem materiału jest Allegro