Duże zmiany w Amazonie od października. Pensje pójdą w górę

Amazon konsekwentnie zwiększa wynagrodzenia pracowników swoich 12 centrów logistycznych w Polsce. Od 1 października osoby wynagradzane godzinowo będą mogły liczyć na pensje w wysokości od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie. Kwoty te uwzględniają specjalną 15-procentową premię za regularną obecność zgodnie z grafikiem. Na wysokość wynagrodzenia wpływa również doświadczenie. Pracownicy poziomu początkowego, którzy przepracowali w Amazon ponad 24 miesiące, będą otrzymywać 7 052 zł brutto miesięcznie, natomiast liderzy zespołów z takim stażem – 8 404 zł brutto.

Amazon inwestuje w Polsce i zapowiada kolejne miliardy

Skala działalności firmy w Polsce systematycznie rośnie. Od 2012 r. Amazon zainwestował w naszym kraju ponad 45 mld zł, a na lata 2026–2028 zapowiedział kolejne inwestycje o wartości 23 mld zł. Firma zatrudnia obecnie w Polsce bezpośrednio ponad 19 tys. osób.

– W centrum logistycznym każde zamówienie przechodzi przez ręce wielu osób – od przyjęcia towaru, przez kompletację, po pakowanie i wysyłkę. To, jak i kiedy paczka dotrze do klienta, zależy od pracy naszego zespołu – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji w Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej. – Jesteśmy otwarci na wszystkich pracowników – na stanowiska podstawowe nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w branży ani specjalne kwalifikacje. Każdy nowy członek zespołu może liczyć na odpowiednie wdrożenie na początku oraz kompleksowe szkolenia i wsparcie przez cały okres kariery w Amazon – deklaruje.

Nie tylko pensja. Amazon stawia również na benefity

Osoby zatrudnione bezpośrednio przez Amazon pracują na podstawie umowy o pracę, co oznacza m.in. płatny urlop, ubezpieczenie społeczne oraz pełną ochronę wynikającą z prawa pracy.

Pakiet świadczeń dodatkowych dostępny jest już od pierwszego dnia zatrudnienia. Pracownicy mogą korzystać m.in. z prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Jednym z ważnych elementów oferty jest również możliwość podnoszenia kwalifikacji. W ramach programu „Postaw na swój rozwój” Amazon oferuje dofinansowanie edukacji w wysokości do 8 200 zł rocznie.

Na wybranych trasach pracownicy mogą ponadto korzystać z bezpłatnego transportu do i z pracy. W centrach logistycznych dostępne są również obiady za złotówkę.

Więcej informacji o pracy w Amazon – w tym o aktualnych ofertach pracy, benefitach, możliwościach rozwoju oraz kulturze organizacyjnej – dostępnych jest na stronie www.amazon.jobs/pl.