Amerykanie dają ok. 4 mld dolarów na polskie elektrownie atomowe

Amerykańskie instytucje chcą wesprzeć budowę pierwszych w Polsce małych reaktorów atomowych kwotą do 4 mld dol. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez ORLEN Synthos Green Energy – spółkę należącą do ORLENU i Synthosu – z EXIM Bankiem na 3 mld dol. i z U.S. International Development Finance Corporation na 1 mld dol. Obie firmy są rządowymi instytucjami finansującymi rozwój amerykańskiej gospodarki i rozwój tamtejszych przedsiębiorstw. Chęć zaangażowania się w budowę wyraziły także polskie banki: PKO BP, Pekao, BGK i Santander Bank Polska.

Polski reaktor BWRX-300, dzięki wykorzystaniu w procesie budowy doświadczeń z USA i Kanady, ma szansę powstać już jako drugi na świecie, po kanadyjskim Darlington. Według Orlen Synthos Green Energy 50 proc. wydatków związanych z budową elektrowni zostanie w Polsce, a 300 polskich firm stanie się częścią przyszłego łańcucha dostaw. Dodatkowo energia z reaktora BWRX-300 zapewni dostęp do energii dla nawet 150-tysięcznego miasta.

