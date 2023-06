Auto rozbite i co teraz? Z nową aplikacją LINK4 masz nad tym pełną kontrolę

Odszkodowanie jeszcze szybciej i prościej

Kolizja albo wypadek to dopiero pierwszy etap. Uszkodzony samochód trzeba naprawić i przywrócić naszą mobilność. Na odszkodowanie możemy liczyć z OC sprawcy, jeśli to my jesteśmy poszkodowani, a w przypadku kiedy wyrządziliśmy szkodę z własnej winy we własnym samochodzie, ratunkiem jest polisa Autocasco – oczywiście jeśli taką posiadamy.

W chwili zgłoszenia sprawy firmie ubezpieczeniowej rozpoczyna się proces likwidacji szkody. W LINK4 klienci mają tę przewagę, że otrzymują niezwykle pomocne narzędzie, które oszczędza czas, zapewnia wygodę oraz szybkość działania. Bezpłatny Internetowy Status Szkody daje klientom możliwość otrzymania całodobowego dostępu do informacji o swojej szkodzie tj. m.in. możliwość śledzenia na bieżąco statusu zgłoszonej szkody oraz załączania i pobierania dokumentów. Ponadto, poprzez ISS Klienci mogą kontaktować się z Opiekunem Szkody, zgłosić chęć najmu pojazdu zastępczego oraz wyszukać warsztat partnerski w dogodnej lokalizacji.

Internetowy Status Szkody – jak to działa?

Nowy Internetowy Status Szkody (ISS) to bezpłatna aplikacja, która będzie nam towarzyszyć przez cały proces likwidacyjny. Po zalogowaniu możemy na komputerze lub w smartfonie na bieżąco sprawdzać status naszej konkretnej szkody. Zobaczyć krok po kroku, co już się wydarzyło i co za chwilę się wydarzy z naszym zgłoszeniem.

Przypomina to zakupy w internecie. Dostajemy link i śledzimy postępy zamówienia. Dowiadujemy się, że paczka już została nadana, jest w drodze, odebrał ją kurier i za chwilę zapuka do naszych drzwi.

W przypadku szkody ubezpieczeniowej – najważniejszymi etapami jest jej wycena i przyznanie odszkodowania, które można rozliczyć gotówkowo lub bezgotówkowo. Ten drugi wariant sprawia, że firma ubezpieczeniowa samodzielnie realizuje każdy z etapów naprawy pojazdu w warsztacie samochodowym, a my jesteśmy zwolnieni z angażowania się w ten proces, począwszy od holowania aż po auto gotowe do jazdy.

Za pośrednictwem ISS, szybko możemy zdecydować, w którym warsztacie chcemy, aby nasze auto zostało naprawione. Bardzo pomocna jest tu zintegrowana z aplikacją wyszukiwarka z mapą i adresami. Możemy też przesłać online wszystkie potrzebne dokumenty i mieć stały do nich dostęp.

Bardzo często na czas naprawy samochodu chcielibyśmy korzystać z samochodu zastępczego. Taką potrzebę również możemy zgłosić, kliknięciem w aplikację ISS.

Czat z Opiekunem Szkody

Wielką zaletą ISS jest szybki kontakt z Opiekunem Szkody. To przydzielona do naszej konkretnej sprawy jedna, stała osoba, która najlepiej jest we wszystkim zorientowana. Nie musimy nawet do niej dzwonić. Wystarczy napisać – otworzyć czat i rozpocząć konwersację. Klienci bardzo ulatwienie to doceniają.

– Internetowy Status Szkody w LINK4 został doskonale przyjęty przez klientów. Aż 84% z nich aktywnie korzysta z tego narzędzia: dołącza dokumenty, pisze wiadomości, zgłasza potrzebę najmu pojazdu zastępczego – mówi Ewelina Kamińska-Lonty, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych w LINK4.

O zaletach aplikacji świadczą liczne opinie, zamieszczone w komentarzach. Oto niektóre z nich:

Jasne i przejrzyste procedury, wyczerpujące informacje od opiekuna szkody i osoby przyjmującej zgłoszenie. Intuicyjna i precyzyjna strona internetowa Statusu Szkody.

Możliwość rejestracji zgłoszenia w aplikacji, wygodna komunikacja przez stronę LINK4, szybkość reakcji.

Proces rejestracji szkody (internetowe zgłoszenie, platforma do podglądu postępu, dedykowana osoba do kontaktu).

Prosta obsługa

LINK4, wdrażając to wygodne rozwiązanie, położył duży nacisk na to, aby aplikacja była bardzo prosta, wręcz intuicyjna w obsłudze. To pozwala na swobodne korzystanie z niej nawet osobom, które na co dzień nie korzystają z komputera.

Smartfon zawsze jest pod ręką. Dzięki niemu jesteśmy online – na bieżąco z informacjami i w kontakcie z innymi. Teraz, dzięki ISS w LINK4, możemy być przez całą dobę na bieżąco ze zgłoszeniem dotyczącym naszej szkody komunikacyjnej.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.