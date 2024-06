Awaria auta na wakacjach? Sprawdź, co może uratować twoje urlopowe plany

Przygotowanie samochodu do drogi to klucz do udanej podróży. Pełny bak, świeże oleje, sprawdzone opony –- wydaje się, że nic nie może Cię zaskoczyć. Ale los bywa przewrotny. Nawet najlepiej serwisowane auto może odmówić posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie. Na wakacjach to koszmar.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się gdzieś w trasie, a na desce rozdzielczej zapala się niepokojąca kontrolka silnika. Wszyscy pasażerowie są zdezorientowani, a Ty czujesz, jakby cały świat się zawalił. Obiecałeś dzieciom mnóstwo atrakcji, a teraz stoisz na rozpalonym od upału poboczu z trójkątem ostrzegawczym. Jeszcze gorzej, jeśli jesteś za granicą. Bariera językowa sprawia, że dogadanie się z lokalnymi mechanikami jest trudne, a znalezienie właściwej pomocy staje się niemal niemożliwe. Czujesz narastający stres i frustrację, gdy nie wiesz, jak sobie poradzić w obcym kraju.

W takich chwilach stres bierze górę, ale właśnie wtedy na ratunek przychodzi Auto Assistance w LINK4. To nieodzowny dodatek do Pakietu OC i OC+AC, który może uratować Twój urlop.

Auto zastępcze w Auto Assistance w LINK4

Auto Assistance w LINK4 to niezawodna pomoc na drodze, którą uzyskasz nie tylko w Polsce, ale także niemal w całej Europie.

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach: podstawowym Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. W każdym z nich możesz liczyć na auto zastępcze w przypadku kradzieży lub wypadku - już w wariancie podstawowym nawet do 4 dni. W wariancie Assistance Plus otrzymasz samochód na 5 dni w razie kradzieży lub wypadku, a na 3 dni w razie awarii. Wybierając wariant Assistance Komfort, możesz liczyć na pojazd udostępniony Ci aż do 10 dni w razie kradzieży czy wypadku, a w razie awarii do 5 dni.

Naprawa na miejscu

W przypadku awarii zdarza się, że można dokonać naprawy na miejscu. Polisa pokrywa wartość takiej usługi do 400 zł w kraju i do 1000 zł w Europie (do 1200 zł w najwyższym wariacie ubezpieczenia). Jeśli jednak awaria wymaga wizyty w warsztacie, masz zapewnione holowanie pojazdu do wskazanego przez siebie miejsca w ramach limitów dla poszczególnych wariantów, wskazanych w OWU.

Holowanie auta z awarią

Jeśli nie ma innego wyjścia i Twoje auto musi zostać przewiezione lawetą, ubezpieczenie zapewnia również taką możliwość. W kraju i w Europie w wariantach Auto Assistance i Auto Assistance Plus standardowy limit holowania wynosi 500 km, natomiast w najwyższym wariancie Auto Assistance Komfort nie ma limitu kilometrów w Polsce. W Europie dystans holowania wynosi aż 750 km. Dzięki temu możesz przewieźć pojazd do domu nawet z odległego miejsca w kraju lub wskazać miejsce najwygodniejsze dla Ciebie.

Jeszcze więcej korzyści

Może się zdarzyć, że odholowane auto musi pozostać w warsztacie do następnego dnia. W takiej sytuacji możesz liczyć, razem ze swoimi pasażerami, na nocleg w hotelu, w wariancie Auto Assistance Komfort nawet do 5 dób.

Auto Assistance w LINK4 to także m.in.:

uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowanego akumulatora,

dostarczenie paliwa,

pomoc, jeśli nalejemy niewłaściwe paliwo (lub zimą zamarznie),

otwarcie auta w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków.

Zabezpiecz swoje plany podróży

Bezpieczeństwo i spokój podczas wakacyjnych podróży to coś, czego nie da się przecenić. Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4 może uratować Twój urlop w razie niespodziewanych zdarzeń lub po prostu pozwoli spokojnie cieszyć się letnimi podróżami i odkrywaniem nowych miejsc, mając świadomość, że pomoc jest zawsze w zasięgu ręki. Ważne: Standardowo umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W LINK4 zapewniamy jednak możliwość wyboru krótszego okresu ubezpieczenia Assistance. Samochód może nim zostać objęty np. przed wyjazdem na wakacje.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić ubezpieczenie w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem Pakietu OC albo Pakietu OC+AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.