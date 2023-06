„Banknot o nominale 10 zł” – nowa złota moneta kolekcjonerska NBP

Wyniki Lotto z 06.06.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Narodowy Bank Polski 20 czerwca 2023 r. wprowadza do obiegu złotą monetę kolekcjonerską w kształcie prostokąta o nominale 10 zł. Nowa seria „Polskie banknoty obiegowe” ma upamiętniać banknoty zaprojektowane przez Andrzeja Heidricha w ramach serii „Władcy polscy”, które od 1995 r. znajdują się w Polsce w obiegu.

Złota moneta kolekcjonerska

Na rewersie, w środkowej części, w ozdobnym medalionie widnieje portret księcia Mieszka I. W tle napisów widać dwie stylizowane rozety romańskie. Z prawej strony portretu został umieszczony owal z fragmentami korony, a pod nim ozdobny ornament roślinny.

i Autor: Materiały prasowe Zdjęcie: Rewers złotej monety kolekcjonerskiej „Polskie banknoty obiegowe”

Na awersie, w środkowej części, widnieje wizerunek srebrnego denara z przedstawieniem kopuły kaplicy lub wyobrażeniem korony z krzyżykiem. Po bokach denara stylizowane fragmenty kolumn oraz wstęgi. Z lewej strony wizerunku denara został umieszczony owal z fragmentami korony.

i Autor: Materiały prasowe Zdjęcie: Awers złotej monety kolekcjonerskiej „Polskie banknoty obiegowe”

Inauguracja serii złotych monet

Serię „Polskie banknoty obiegowe” będą tworzyć monety w kształcie prostokąta, przypominające środki płatnicze – banknoty, którymi posługujemy się w transakcjach dokonywanych każdego dnia.

– Do 31 grudnia 1994 r. wszyscy byliśmy „milionerami”, bo ceny i pensje były wyrażane nominalnie w milionach złotych. Dzień później nastąpiła denominacja złotego. 1 stycznia 1995 r. banknot o nominale 10 tys. zmienił się w monetę 1-złotową, a 1 mln zł w 100 nowych zł. Wartości nabrał nawet grosz. W 1995 r. do obiegu weszły banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł, natomiast banknot o nominale 500 zł został wprowadzony do obiegu w 2017 r. – pisze historyk Jan Żaryn w folderze poświęconym emisji monety kolekcjonerskiej. Autorem projektów wszystkich banknotów z wizerunkami władców Polski był Andrzej Heidrich, nazywany „królem polskich banknotów”.

„Władcy polscy” i Andrzej Heidrich

Seria banknotów „Władcy polscy”, zaprojektowana przez Andrzeja Heidricha (1928-2019), za dwa lata będzie obchodziła okrągłą, 30. rocznicę emisji. Autor serii swoją współpracę z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczął znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. Jak wspomina historyk Jan Żaryn, Andrzej Heidrich został wówczas zaproszony do zamkniętego konkursu na nowy banknot o nominale 1000 zł.

– Jego projekt oraz dwa inne zostały wyróżnione. Przez lata na zlecenie NBP wykonał dziesiątki szkiców i projektów banknotów, jednak dopiero w 1975 r. został wprowadzony do obiegu pierwszy banknot jego autorstwa – 500 zł z Tadeuszem Kościuszką – pisze Jan Żaryn. Sam autor, Andrzej Heidrich, z rozrzewnieniem wspominał wprowadzenie pierwszego banknotu według jego projektu: „Byłem solidnie wzruszony. Chwytałem się na tym, że płacąc nim czy obserwując innych ludzi, myślałem: to moje dzieło”.

Andrzej Heidrich zaprojektował dwie serie banknotów. Pierwsza z nich – „Wielcy Polacy” funkcjonowała w obiegu od 1975 do 1996 r. (projekty pochodziły z lat 1974-1993), druga „Władcy polscy” funkcjonuje w obiegu od 1995 r. do dziś (projekty banknotów pochodzą z 1994 r.).

Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP

Narodowy Bank Polski poprzez emisję banknotów i monet kolekcjonerskich przypomina ważne wydarzenia historyczne, symbole, upamiętnia bohaterów oraz wybitne postaci. Monety kolekcjonerskie są wykonywane ze złota i srebra, mogą być dodatkowo uatrakcyjnione poprzez dodanie elementów ozdobnych, np. z bursztynu, szkła, krzemienia pasiastego czy ceramiki lub też poprzez zastosowanie technik dodatkowych – nadruku w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienia laserowego. Na każdej polskiej monecie kolekcjonerskiej znajdują się nominał, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, napis Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji monety.

Narodowy Bank Polski zaprasza kolekcjonerów i numizmatyków, zainteresowanych zakupem wartości kolekcjonerskich, do szesnastu Oddziałów Okręgowych NBP zlokalizowanych w miastach wojewódzkich oraz do sklepu internetowego NBP: kolekcjoner.nbp.pl.

Plany emisyjne NBP

W drugiej połowie 2023 r. numizmatycy i kolekcjonerzy będą mogli wzbogacić swoje zbiory m.in. monetami kolekcjonerskimi z serii „Polskie Termopile”, „Skarby Stanisława Augusta” oraz kolejną monetą z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Szczegółowe informacje o zaplanowanych emisjach monet i banknotów kolekcjonerskich na 2023 rok, datach i nominałach znajdują się na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2023 r.

i Autor: Materiał prasowy

Szczegółowe informacje o nowej monecie kolekcjonerskiej

Złota moneta kolekcjonerska „Polskie banknoty obiegowe”

nominał: 10 zł

metal: Au 999,9/1000

stempel: lustrzany

wymiary: 50,00x25,00 mm

masa: 31,10 g

brzeg (bok): gładki

nakład: do 1500 szt.

Autor projektów graficznych monety: Robert Kotowicz

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.