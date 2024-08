Bayer chce dynastii, Bayern chce rewanżu! Wszystkie mecze Bundesligi w sezonie 2024/25 do obejrzenia tylko w Viaplay

Czy do mistrzowskiego wyścigu włączy się któryś z pozostałych, ligowych potentatów – Borussia Dortmund, VfB Stuttgart lub RB Lipsk? Wszystkie mecze Bundesligi w sezonie 2024/25 do obejrzenia wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay!

W poprzednim sezonie Bundesligi fenomenalny Bayer Leverkusen nie miał sobie równych. Aptekarze kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa, lub w najgorszym razie remisowali. Dość powiedzieć, że w przekroju całych rozgrywek zawodnicy Xabiego Alonso nie znaleźli pogromcy, finiszując z niesamowitym bilansem 28 wygranych i 6 remisów. Jednocześnie Bayer śrubował niesamowitą serię meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Zawodnicy Xabiego Alonso pozostawali niepokonani przez 51 kolejnych spotkań! Niemiecki zespół stał się pod tym względem absolutnym rekordzistą w historii futbolu. Teraz przed nimi jeszcze trudniejsze zadanie, bowiem obrona mistrzowskiego tytułu to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że Bayern Monachium, Borussia Dortmund i pozostali giganci niemieckiej piłki zrobią wszystko, aby zrewanżować się ekipie z Leverkusen i odzyskać prymat w Bundeslidze.

i Autor: materiały prasowe Viaplay (Scanpix)

Przed rokiem w Leverkusen dokonano kilku konkretnych, przemyślanych wzmocnień, które skrzętnie przykryły deficyty tego zespołu. Ściągnięto wtedy piłkarzy potrzebnych na pozycje, na których były braki, w tym przede wszystkim Granita Xhakę, który wniósł doświadczenie oraz odpowiedni charakter, dawał oparcie w trudnych momentach, a tego wcześniej Aptekarzom brakowało. W Leverkusen nie oglądali się na mistrzowski Bayern, oni po prostu przeszli przez ten sezon jak burza. To jest właściwa droga i odpowiedni kierunek dla pozostałych ekip z mistrzowskimi aspiracjami – analizuje Tomasz Urban, ekspert i komentator Viaplay.

Czy zatem szanse Bayeru i Bayernu w nadchodzącej kampanii należy ocenić jako równe?

Trudno mi sobie wyobrazić, że Bayern dwa lata z rzędu nie sięga po mistrzostwo Niemiec, ale przed Bawarczykami nie lada wyzwanie. W końcu Bayer Leverkusen nie stracił żadnego kluczowego gracza. Wciąż są tam ci sami zawodnicy, trener oraz dyrektor. Panuje tam ogromna stabilizacja. Wiadomo, że trudno będzie powtórzyć tak fenomenalny sezon jak poprzedni, ale wciąż jest to drużyna grająca na bardzo wysokim poziomie i nie przypadkowo celuje w obronę tytułu – tłumaczy Marcin Borzęcki, ekspert i komentator Viaplay.

Tymczasem Bayern ma swoje problemy. O ile formacje ataku i pomocy są w Monachium naprawdę świetnie obsadzone, o tyle mam nieco wątpliwości, czy środek obrony to wszystko udźwignie i czy rzeczywiście Bawarczycy będą w stanie walczyć o najwyższe cele na każdym polu. Na pewno zrobią wszystko, żeby Bayer zdetronizować, ale misja ta niekoniecznie musi się zakończyć sukcesem – dodaje Urban.

Na inaugurację rozgrywek, w piątek 23 sierpnia, Bayer Leverkusen zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach. Z kolei Bayern Monachium zmierzy się w niedzielę w Wolfsburgu z VfL Jakuba Kamińskiego i Kamila Grabary. To może być wyjątkowy debiut w Bundeslidze dla Grabary, golkiper przeniósł się przed tym sezonem do ekipy Wilków z FC Kopenhaga.

