Bezpieczeństwo w pobliżu urządzeń energetycznych – nie ignoruj zagrożeń!

2025-08-25 10:03 Materiał sponsorowany

Praca, przemieszczanie się czy żeglowanie w pobliżu linii i urządzeń energetycznych to ryzyko porażenia prądem. Chcąc zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, PGE Dystrybucja przypomina o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w takich sytuacjach. Operator Systemu Dystrybucyjnego wskazuje kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania prac, poruszania się czy wypoczywania w sąsiedztwie infrastruktury energetycznej. Znajomość tych zasad może uratować życie –Twoje i innych.

Autor: PGE/ Materiały prasowe

W trosce o bezpieczeństwo żeglarzy i osób wypoczywających nad wodą białostocki oddział PGE Dystrybucja i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zadeklarowały współpracę w tym zakresie, podpisując list intencyjny. Podejmują wspólne działania, których celem jest propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad akwenami, w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.

Prace w pobliżu linii napowietrznych

Podczas wykonywania prac polowych należy utrzymywać odpowiednią odległość od przewodów i właściwie planować działania. Zwłaszcza latem, należy przykładać do tego szczególną uwagę pod wpływem temperatury przewody mogą się rozciągać, a przez to obniżać. Wtedy samo zbliżenie się do nich może skutkować powstaniem łuku elektrycznego. Należy pamiętać, że pod przewodami bezpiecznie mogą przejeżdżać maszyny o wysokości maksymalnie do 4,2 m (włącznie z najwyżej wystającym elementem np. anteną). Pamiętaj, prowadząc ciężki pojazd, nie podnoś przyczepy ani żadnego innego elementu maszyny w pobliżu linii energetycznych!

Jak bezpiecznie żeglować?

Zetknięcie masztu z linią dystrybucyjną może doprowadzić do porażenia prądem całej załogi! Energetycy spółki, by podnieść bezpieczeństwo i zwiększyć świadomość wśród korzystających z uroków mazurskiej żeglugi, udostępnili żeglarzom zaktualizowane mapy szlaków żeglarskich krzyżujących się z liniami elektroenergetycznymi na Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie (Kanał Augustowski). Każdego roku są one aktualizowane i udostępnione na stronie internetowej spółki.

Dzięki współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Wirtualnym Informatorze Rzecznym znalazły się współrzędne GPS miejsc krzyżowania się linii elektroenergetycznych ze szlakami żeglarskimi.

PGE Dystrybucja sukcesywnie przebudowuje miejsca krzyżowania się linii elektroenergetycznych i szlaków żeglarskich w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim, zastępując linie napowietrzne układanymi pod dnem jeziora czy rzeki liniami kablowymi.

Do tej pory spółka skablowała lub zmieniła bieg linii w ponad 20 miejscach. Natomiast na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich administrowanych przez Rejon Energetyczny Ełk wszystkie znaki wymieniono na nowe, pokryte specjalną, widoczną też w nocy folią odblaskową.

Kontakt z liniami energetycznymi – co robić?

W przypadku kontaktu z linią energetyczną:

NIE OPUSZCZAJ POJAZDU,

  • gdyż może być on pod napięciem;

POZOSTAŃ W KABINIE,

  • nie narażaj siebie i innych na porażenie – ostrzeż osoby będące
  • w pobliżu, aby nie zbliżały się do pojazdu;

NIE DOTYKAJ METALOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU,

  • metal przewodzi prąd;

ZADZWOŃ POD NUMER ALARMOWY 991 LUB 112.

  • Energetycy będą mogli wyłączyć zasilanie linii, abyś bezpiecznie opuścił pojazd, a Pogotowie Energetyczne oceni, czy infrastrukturę elektroenergetyczną można dalej bezpiecznie użytkować.

Partnerem materiału jest PGE Dystrybucja S.A.

