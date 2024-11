Bilet dla seniora za złotówkę od PKP Intercity

Co zabrać na pierwsze zajęcia taneczne? Porady

Obchodzony 14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora to doskonała okazja do tego, by zrobić coś dla siebie, np. wybrać się w podróż koleją. Warto, ponieważ tego dnia osoby po 60 r.ż. mogą skorzystać z przejazdu na podstawie biletu promocyjnego za jedyne 1 zł.

Podróż za 1 zł dla seniora

W ramach promocji osoby, które mają ukończone 60 lat, mogą skorzystać z przejazdów w kraju w klasie 2 bezpośrednimi pociągami TLK, IC, EIC, EIP. Wystarczy złotówka, aby udać się koleją np. w odwiedziny do znajomych lub rodziny, niezależnie od odległości. Warunkiem jest zakup promocyjnego biletu i rozpoczęcie przejazdy 14 listopada br. W dniu swojego święta seniorzy mogą wyjechać rano np. ze stolicy do Krakowa, Wrocławia lub Trójmiasta i wrócić wieczorem do domu. W czasie takiej jednodniowej wycieczki mogą zobaczy się z bliskimi, zjeść obiad na starówce i pospacerować. Każdy bilet kupiony w ramach promocji nie będzie kosztował więcej niż 1 zł.

Gdzie dostać promocyjny bilet? Promocyjne bilety dla seniorów są sprzedawane m.in.:

w kasie biletowej,

u konduktora w pociągu,

w serwisie e-IC, l w aplikacji mobilnej PKP Intercity,

w automatach biletowych,

w serwisach internetowych,

aplikacjach mobilnych agentów PKP Intercity. Decydując się na zakup biletu przez Internet wystarczy wybrać w polu wyboru przysługującej ulgi „Promocja – Podróż za złotówkę dla Seniora (14 listopada)”, a cena biletu będzie wynosiła dokładnie 1 zł. Co ważne, w przypadku przejazdów w wagonach z miejscami do leżenia i sypialnymi trzeba kupić rezerwację miejsca zgodnie z Cennikiem usług przewozowych PKP Intercity. Podróże z PKP Intercity 14 listopada 2024 r. to dla seniorów duże udogodnienie i jednocześnie dowód na to, że nie są zapomniani ani wykluczeni komunikacyjnie. Tego dnia mogą przemieszczać się komfortowymi pociągami przewoźnika niemal za darmo.

Promocje się łączą!

Promocja Podróż za Złotówkę dla Seniora łączy się również z innymi ofertami, takimi jak Duża Rodzina, Bilet Rodzinny i Taniej z Bliskimi. Wystarczy, że senior korzystający z promocji kupi bilet według jednej z wyżej wymienionych ofert, by spełniony został warunek liczby osób. Więcej informacji na temat oferty znajduje się na stronie internetowej PKP Intercity warunek liczby osób. Więcej informacji na temat oferty znajduje się na stronie internetowej PKP Intercity.

