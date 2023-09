„Capitol by Night” – otwarcie wyjątkowej sceny z okazji 15-lecia Teatru Capitol w Warszawie Premiera sztuki „Następnego dnia rano”

Już 7 października br. Odbędzie się uroczyste otwarcie nowej przestrzeni teatralnej „Capitol by night” oraz premiera sztuki autorstwa Petera Quiltera, w reżyserii Eweliny Pietrowiak - „Następnego dnia rano”. Dużo śmiechu z nutką pikanterii gwarantowane!

i Autor: Materiały prasowe

Wyjątkowa przestrzeń „Capitol by night”

Obok dwóch funkcjonujących w teatrze scen w tym roku dołączy kolejna – w niepowtarzalnym, kameralnym klimacie. „Capitol by night” to przestrzeń elegancka i bardzo kameralna. Tu klasyczne fotele zastąpią stylowe stoliki, przy których goście będą mogli oglądać komediowe spektakle w gwiazdorskich obsadach, kosztując wysokiej jakości trunków i pysznych smakołyków. To tu widzowie powyżej 21. r.ż. w atmosferze intymności, będą bawić się do łez, oglądając niegrzeczne sztuki – wieczorową porą!

i Autor: Materiały prasowe

Sobotnie wieczory dla dorosłych

Nie masz planów na sobotni wieczór! To już masz! Przeżyj niezapomniane emocje w niezwykłej przestrzeni Teatru Capitol – daj się porwać komedii z pieprzykiem, rozpalającej zmysły i wywołującej salwy śmiechu! W „Capitol by night” czeka na ciebie soczysty dowcip, pikantne dialogi, akcja rozpalająca wyobraźnię! Spektakle będą wystawiane w każdą sobotę o godz. 21.30. Scena „Capitol by night” otwiera się sztuką „Następnego dnia rano”.

i Autor: Materiały prasowe

Premierowa sztuka w gwiazdorskiej obsadzie

W spektaklu otwierającym scenę „Capitol by night” zagrają: Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk oraz Piotr Gawron-Jedlikowski, którzy związani są z Teatrem Capitol już od wielu lat. Niejednokrotnie mieliśmy okazję zobaczyć ich na scenie w największych teatralnych hitach! W premierze zaprezentują się też nowi aktorzy - Karolina Piwosz, Konrad Korkosiński oraz Kamil Mróz. Sztuka pt. „Następnego dnia rano” to historia Thomasa i Kelly, którzy budzą się pewnego poranka w jednym łóżku, zdumieni całą sytuacją. Najwyraźniej poprzedni wieczór był tak udany, że dwójka nieznajomych nie wiele z niego pamięta. Thomas, mimo zaskoczenia, postanawia zostać z Kelly, ale wtedy do wspólnego łóżka zaczynają dołączają dość ekscentryczni członkowie rodzinki Kelly. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów następnego dnia rano? Czy przygoda na jedną noc może zakończyć się… ślubem? Przekonajcie się sami 7 października w Teatrze Capitol!