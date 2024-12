Carrefour coraz tańszy

Cena koszyka w Carrefour spadła aż o 7,71% w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz o 5,1% w stosunku do zeszłego roku, a wartość koszyka wyniosła 287,79 zł. Sklep był tym samym tańszy m.in. od Lidla, Kauflandu, Dino czy Leclerca.

Nowa strategia cenowa

Od początku bieżącego roku Carrefour konsekwentnie obniża ceny w swoich sklepach. Sieć zmienia swoją strategię cenową, oferując klientom coraz atrakcyjniejsze promocje, oraz dba o to, aby ceny regularne w sklepach pozostawały na niskim poziomie. Potwierdza to wynik najnowszego badania koszyka zakupowego opublikowanego przez ASM Sales Force Agency z 18 grudnia 2024 roku, w którym Carrefour najbardziej obniżył swoje ceny zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca – października 2024, a także w stosunku do poprzedniego roku (listopad 2023). Za kompletny koszyk zakupów w tej sieci trzeba zapłacić jedynie 287,79 zł, czyli taniej niż m.in. w Lidlu (306,63zł), Kauflandzie (303,06zł), Dino (317,10zł) czy Leclercu (290,21 zł).

Niższe ceny, większy wybór

Obniżki cen w sklepach to nie jedyne przedświąteczne działania w sklepach Carrefour. Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia sieć znacząco rozszerzyła swój asortyment, koncentrując się na produktach, które cieszą się największym zainteresowaniem klientów w tym okresie. W ofercie pojawiło się m.in. ponad 4000 zabawek dla dzieci w każdym wieku oraz 150 typowych produktów bożonarodzeniowych w ramach oferty marki własnej Carrefour Extra. Nowości obejmują zarówno polskie wyroby świąteczne, takie jak drób, karp, suszone grzyby, owoce wędzone, masa makowa oraz kiszona kapusta, śledzie i wędliny premium, jak i europejskie specjały. Tradycyjnie wszystkie produkty marki własnej Carrefour klienci kupią w cenach nawet do 30% niższych niż porównywalne produkty znanych producentów.

Materiał sponsorowany przez Carrefour Polska