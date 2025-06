Circle K rozpoczyna wakacje z rabatem 50 gr/l - już od 12 czerwca zatankujesz taniej na 400 stacjach w Polsce!

Circle K świętuje Fuel Day, czyli czwartek 12 czerwca wysokim rabatem. W godzinach 14-17 litr paliwa będzie tańszy o 50 gr, czyli na całym baku oszczędzisz nawet 25 zł. Uwaga! To oferta dla dotychczasowych oraz nowych uczestników programu lojalnościowego EXTRA. Rabat dotyczy paliw miles® oraz miles+®. W obniżonej cenie kupisz maksymalnie 50 litrów paliwa w jednej transakcji. Szczegóły promocji, regulamin oraz lista stacji biorących udział w akcji są dostępne na stronie: https://www.circlek.pl/fuel-day

Od 13 czerwca zaczynają się już tradycyjne weekendowe obniżki cen. Jeśli więc wyjeżdżasz na weekendy z miasta – na działkę, rower czy nad wodę lub planujesz wyjazdy wakacyjne, tankuj w piątek, sobotę lub niedzielę. Do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia na Circle K paliwo będzie tańsze o 35 gr/l. Rabat obowiązuje na paliwa miles® oraz miles+®. W piątki i weekendy taniej zatankujesz także LPG – tu rabat wyniesie - 10 gr/l. Rabat naliczy się każdorazowo do maksymalnie 50 litrów wybranego paliwa w ramach jednej transakcji. Z rabatów będzie można korzystać wielokrotnie. Oferta obowiązuje dla użytkowników aplikacji i posiadaczy karty rabatowej Circle K EXTRA.

Dodatkowe informacje na temat promocji znajdują się na stronie: https://www.circlek.pl/wakacyjnerabaty

