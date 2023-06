Co to jest NNW i dlaczego jest tak ważne?

Wyobraź sobie, że jesteś w samochodzie i nagle bum! Kraksa! Jesteś potłuczony, poturbowany, trafiasz do szpitala. Nie jest to wesoła sytuacja, bo oznacza nie tylko cierpienie, ale również długi powrót do zdrowia i kosztowną rehabilitację. No właśnie, ale gdybyś miał ubezpieczenie NNW komunikacyjne, mógłbyś złapać oddech i powiedzieć: „Spokojnie, mam finansowe wsparcie, firma ubezpieczeniowa mi pomoże”.

Co to właściwie jest NNW? To skrót oznaczający ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W LINK4 polisa jest solidną ochroną, która zapewnia wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu. Firma wypłaca odszkodowanie za uraz lub urazy poniesione wskutek wypadku w ubezpieczonym samochodzie. Możesz liczyć na pomoc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz innych medycznych zabiegów, które będziesz potrzebować w procesie powrotu do zdrowia.

NNW w LINK4 nie tylko chroni Ciebie, ale także wspiera Twoich bliskich. Jeśli nieszczęśliwy wypadek spowoduje śmierć, ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie dla uprawnionej bliskiej osoby.

Nie tylko w ruchu

I jeszcze ważna zasada: posiadając tylko polisę OC, jeśli zostaniesz sprawcą wypadku, nie otrzymasz żadnego wsparcia finansowego dla siebie, mimo że także ponosisz uszczerbek na zdrowiu. NNW chroni Ciebie bez względu na to, kto jest winny danego zdarzenia. Jeśli myślisz, że ubezpieczenie NNW działa tylko w sytuacji wypadków drogowych, to czas to zmienić. Polisa w rzeczywistości chroni Cię niezależnie od tego, czy pojazd jest w ruchu, czy nie. Może Ci pomóc w sytuacjach, gdy doznasz urazu podczas codziennych czynności związanych z Twoim samochodem.

Możesz poślizgnąć się i zranić, wsiadając do auta, podczas załadunku lub nawet w trakcie tankowania. I niezależnie od tego, czy to drobna kontuzja, czy poważniejszy uraz, ubezpieczenie NNW jest tam, aby Cię wspierać. Działa również w przypadku incydentów, które mogą się zdarzyć podczas naprawy pojazdu na drodze.

Bez zbędnej zwłoki

W ramach polisy otrzymasz szybką wypłatę świadczenia bez zbędnego czekania na zakończenie leczenia. Pieniądze zazwyczaj są wypłacane w ciągu 30 dni, więc nie musisz martwić się długim oczekiwaniem na swoje odszkodowanie.

Przy wyborze ubezpieczenia NNW sam decydujesz o maksymalnej sumie ubezpieczenia. Do wyboru masz kwoty: 10, 20 i 50 tysięcy złotych.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej rozszerzyć swoją ochronę, możesz dodać do NNW dodatkowe Ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia. Składka jest niewielka, a polisa zapewnia Tobie i Twoim pasażerom dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji, badań i zabiegów ambulatoryjnych, diagnostyki RTG, USG, CT i MRI, jeśli ubezpieczyciel przyzna świadczenie ubezpieczenia NNW. Dzięki temu będziesz objęty opieką medyczną.

Czy można NNW dokupić osobno?

Tradycyjnie ubezpieczenie NNW komunikacyjne jest często wykupowane wraz z polisą OC lub AC na okres 12 miesięcy. Jednak istnieje również możliwość wykupienia tej polisy osobno. W takim przypadku będzie ono obowiązywać do końca ważności OC, ale składka zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy, na jakie będzie udzielona ochrona.

Jak mówi stare powiedzenie: „Lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć". Więc bądź czujny i zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe na wypadek, gdyby los nie szczędził Ci drogowych kłopotów.

Jak wykupić ubezpieczenie NNW?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem NNW wraz z wybranym ubezpieczeniem – pakietem OC z Programem Pomocy, Samochodem Zastępczym i Assistance Opony albo pakietem OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.