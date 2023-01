Co zrobić, aby rachunki za prąd były jak najniższe

Wyniki Lotto z 14.01.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Aby w 2023 r. mniej płacić za energię elektryczną, powinniśmy „zmieścić się” w rocznych limitach cen: 2000 kWh dla gospodarstw domowych, 2600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami i 3000 kWh dla rolników i gospodarstw oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Wówczas cena netto, jaką płacimy za prąd, nie wzrośnie!

Kontroluj swoje rachunki

Poziom zużycia prądu w przeszłości najwygodniej sprawdzić na rachunkach za prąd, w biurze obsługi klienta, na infolinii lub osobistym koncie klienta przez Internet. Warto też kontrolować rachunki otrzymywane w trakcie roku, aby nie zostać zaskoczonym nagłym wzrostem opłat po przekroczeniu limitu. A różnica w opłacie jest duża! Do przyznanego limitu to średnio ok. 41,5 gr netto za 1 kWh, a powyżej limitu już 69,3 gr netto za 1 kWh.

Bonus dla oszczędnych

Jeśli w okresie od października 2022 r. do końca 2023 r. zmniejszysz swoje zużycie energii o 10 proc., dostaniesz dodatkowe 10 proc. upustu w 2024 r.!

Mniejsze zużycie, więcej w portfelu

Chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Oto kilka wskazówek:

· oświetlenie – wybierz ledowe, gaś światło w pomieszczeniach, gdzie nikt nie przebywa;

· telewizor – nie kupuj zbyt dużego odbiornika, szczególnie do małych pomieszczeń. Jeśli nie oglądasz, tylko słuchasz, włącz radio;

· żelazko – prasuj więcej ubrań jednorazowo, aby zapobiec stratom energii podczas wielokrotnego rozgrzewania urządzenia. Wybierz niższą temperaturę prasowania;

· piekarnik elektryczny – piecz, wykorzystując termoobieg. Wyłączaj piekarnik na 10 minut przed końcem pieczenia, a zmagazynowane ciepło pozwoli dokończyć pieczenie;

· lodówka – wybierz lodówkę z komorą na owoce i warzywa, dobierając rozmiar do potrzeb. Nie otwieraj jej na dłużej niż to konieczne, zwłaszcza zamrażalki;

· pralka – pierz w niskiej temperaturze, wybieraj program Eco i odkamieniaj grzałkę;

· odkurzacz – regularnie wymieniaj worek, czyść pojemnik i filtry, by skutecznie odkurzać przy mniejszej mocy;

· zmywarka – usuwaj większe kawałki jedzenia. Układaj naczynia tak, aby zmieściło ich się ich więcej. Rzadziej włączasz, mniej płacisz;

· czajnik elektryczny – dbaj o czystość grzałki. Gotuj tyle wody, ile potrzebujesz w danej chwili;

· komputer – najbardziej „prądożerne” w laptopie jest uruchomienie systemu operacyjnego, więc przerywając pracę, stosuj tryb uśpienia. Pracując, odłączaj laptop od sieci. Unikaj pracy na maksymalnych parametrach.

Więcej przydatnych informacji na stronie: www.liczysieenergia.pl – kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

