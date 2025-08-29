Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości”, a udział w nim zapowiedziało ponad 5000 gości – liderów świata polityki, biznesu, nauki, kultury i mediów z Polski i całego świata. Podczas Forum zaplanowanych jest ponad 500 debat i sesji plenarnych, wydarzeń specjalnych i spotkań autorskich, gal i koncertów.

Bardzo szeroko reprezentowany będzie świat polityki, w tym administracji rządowej. Swój udział zapowiedzieli m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz – Wicepremier, Minister Obrony Narodowej; Krzysztof Gawkowski – Wicepremier, Ministrem Cyfryzacji; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Marcin Kulasek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury; Katarzyna Pełczyńska-Nąłecz – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Gośćmi Forum będą także Andrzej Duda, Prezydent RP w latach 2015-2025, Mateusz Morawiecki, Leszek Balcerowicz, Grzegorz Kołodko, Krzysztof Bosak – Wicemarszałek Sejmu RP, Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu RP.

Każdego roku Forum Ekonomiczne przyciąga nie tylko najważniejsze osobistości z Polski, ale i z ponad 60 krajów świata. W tym roku w Forum Ekonomicznym udział zapowiedzieli m.in.: Martina Dalić, Prezes Zarządu, Podravka, Chorwacja, Václav Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej (2003-2013), Sali Berisha, Prezydent Albanii (1992–1997), Emanuela Claudia Del Re, była Wiceminister Spraw Zagranicznych (2018-2021), była Specjalna Przedstawicielka UE w regionie Sahelu (2021-2024), Uninettuno University of Rome, Włochy; Lukas Savickas, Minister Gospodarki i InnowacjI Litwy; Dumitru Alaiba, były Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Cyfrizacji Mołdawii, prof. Yasheng Huang, MIT Sloan School of Management z USA oraz Mirek Topolanek, były premier Republiki Czeskiej.

Forum tradycyjnie rozpocznie prezentacja opracowania „Raport SGH i Forum Ekonomicznego”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Raport opisuje bieżące trendy i zjawiska społeczno-ekonomiczne, umożliwiając liderom różnych obszarów gospodarki i polityki podejmowanie najważniejszych decyzji.

Od 16 lat integralną częścią konferencji jest Forum Ochrony Zdrowia, które gromadzi najważniejsze postacie z sektora medycznego w Polsce. Jest to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowania i zarządzania ochroną zdrowia, regulacyjnym i innowacyjnym.

Bardzo ciekawym obszarem tematycznym będzie Forum Gospodarki Żywnościowej, którego celem jest spotkanie sektora rolno-spożywczego i wypracowanie diagnoz i konstruktywnych wniosków dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi naszej gospodarki – branży rolno-spożywczej, handlu i HoReCa.

Nowa ścieżką tematyczną będzie Forum Budownictwa i Inwestycji, mające być przestrzenią dialogu między liderami branży budowlanej, inwestorami, samorządami i decydentami politycznymi.

Podczas Forum Ekonomicznego goście będą mogli korzystać z szerokiej oferty programu kulturalnego, którego kulminacją będzie koncert Justyny Steczkowskiej. Partnerem koncertu jest McDonald’s. W cyklu ponad 30 spotkań autorskich swój udział potwierdzili już następujący autorzy: prof. Nicole Alexander, była Dyrektor Globalna Marketingu w Meta, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jacek Czaputowicz, były Minister Spraw Zagranicznych, prof. Roberto González z San Jose State University, Václav Klaus, były Prezydent i Premier Czech, prof. Grzegorz Kołodko, były Wicepremier i Minister Finansów, dr Rainer Zitelmann, historyk i socjolog, autor ponad 20 książek przetłumaczonych na ponad 30 języków, czy Simon Kuper brytyjski dziennikarz sportowy.

Najbardziej uroczystym elementem Forum Ekonomicznego każdego roku są gale, podczas których wręczane są nagrody przyznawane wybitnym postaciom oraz kluczowych firmom i organizacjom w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Roku. Rozdane zostaną także nagrody najlepszym samorządowcom – laureatom Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, przygotowywanego wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wśród partnerów Forum są także: Miasto Karpacz – Miasto Gospodarz, Miasto Wrocław i Port Lotniczy Wrocław. Partnerem Strategicznym Forum Ekonomicznego jest McDonald’s. Drugim partnerem strategicznym jest Hotel Gołębiewski, który pełni rolę Centrum Konferencyjnego. Głównym Partnerem Merytorycznym jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie a Głównym Partnerem Medycznym jest Grupa LUX MED.

Więcej informacji na stronie www.forum-ekonomiczne.pl