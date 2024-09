Czy zmiana sytuacji na rynku i pogorszenie nastrojów przekłada się na inwestycje rolników?

Plaga pluskiew zalewa miasta. Jest na to tylko jeden sposób

PIOTR DOMAGAŁA dyrektor ds. rynku rolnego w Santander Leasing

Czy wyniki lipca to przełamanie trendu i w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać dalszych wzrostów?

Patrząc na sytuację rynkową, szczególnie plony z tegorocznych żniw oraz ceny skupu, które nie spełniają oczekiwań rolników, możemy się spodziewać, że nastroje raczej się nie zmienią. Żniwa to okres wzmożonych zakupów nowych przyczep rolniczych. W przypadku pozostałych maszyn i urządzeń, na podstawie wyników Santander Leasing, który jest jednym z liderów finansowania maszyn rolniczych, widać, że rolnicy inwestują (w kolejności pod względem liczby) w maszyny do siewu i sadzenia oraz nawożenia, kosiarki, wszystkie maszyny uprawowe, wszystkie maszyny do zbioru ziemiopłodów oraz szeroka grupa maszyn zielonkowych. Inwestycje gospodarstw rolnych obejmują także budynki i budowle. Tutaj jednak odsetek rolników inwestujących jest mniejszy niż w przypadku maszyn i urządzeń. Rolnicy wydają pieniądze także na bieżącą działalność, czyli m.in. nawozy i środki ochrony roślin. Te zakupy są finansowane z własnych środków, ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednich lub z kredytu na bieżącą działalność.

Czy część finansowania związana z bieżącymi potrzebami jest zarezerwowana tylko dla banków?

Na pewno nie. Najlepszym dowodem na to jest nowa oferta pożyczek dostępna w Santander Leasing. Od lipca klienci mogą tu korzystać z finansowania na dowolny cel związany z gospodarstwem rolnym wybierając pożyczkę ekspresową lub pożyczkę hipoteczną. Rozszerzone zostało finansowanie gruntów o grunty zabudowane. W ten sposób Santander Leasing stał się spółką leasingową z najszerszą ofertą finansowania dostępną dla klientów prowadzących gospodarstwa rolne.

Tak jak w poprzednich edycjach bilety na tegoroczne AGRO SHOW będą dostępne online oraz bezpośrednio przed wystawą w Bednarach. Osoby, które zdecydują się na przyjazd własnym pojazdem, skorzystają z bezpłatnego parkingu. Co ciekawe, w tym roku – po raz pierwszy – osoby aktywne w internecie i posiadające własne treści o tematyce rolniczej będą mogły odwiedzić tzw. Strefę Influencera. Będzie ona dla nich otwarta przez wszystkie dni trwania targów.

