Czyli jak nie tracić czasu przed podróżą

Fast Track umożliwia szybkie i komfortowe podejście do strefy kontroli bezpieczeństwa oraz ominięcie kolejki, która może tworzyć się w momentach szczytowego ruchu. To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie chcą stawiać się na lotnisku na wymagane 2 lub nawet 3 godziny przed planowanym lotem. Koszt usługi to zaledwie 30 złotych. Dzieci do lat 13 podróżujące z opiekunem, który korzysta z Fast Tracka, przechodzą bezpłatnie.

Usługę Szybkie Przejście można kupić na kilka sposobów. Najłatwiej zrobić to za pomocą strony internetowej https://uslugi.lotnisko-chopina.pl/rezerwacja/wydarzenie.html?d=3&lang=pl. To rozwiązanie sprawia, że pasażer może zdecydować się na zakup nawet w drodze na lotnisko, kiedy wie, że utknął w korku i liczą się dla niego każde minuty. Na osoby podejmujące decyzje w ostatniej chwili czekają kioski samoobsługowe, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przejść Fast Track (strefa AB i strefa E).

i Autor: Materiały prasowe

Pasażer, który po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa będzie chciał wykorzystać wolną chwilę na relaks przed podróżą, może wybrać jeden z trzech salonów biznesowych. To miejsce umożliwia złapanie oddechu bez lotniskowego gwaru, stukotu kół walizkowych i zbyt głośnych rozmów podróżujących. Ponadto, można skorzystać z wielu udogodnień – kącika z biurkiem, ciepłych dań i zimnych przekąsek, baru z napojami alkoholowymi lub bezalkoholowymi, leżanek, kabin prysznicowych i oczywiście dostępu do internetu.

Podróżujący mają do wyboru trzy salony: dwa w strefie Schengen (salony Preludium i Fantazja) i jeden w strefie Non-Schengen (salon Bolero).

Wejście do wybranego salonu można wykupić na miejscu w recepcji za 180 zł lub – w ramach kuponu Business Pass - wraz z usługą Szybkie Przejście Fast Track za 190 zł.