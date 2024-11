DARMOWE BADANIA OKULISTYCZNE W WILANOWIE

Co drugi Polak w wieku 16-54 lat nie widzi poprawnie, a co czwarty źle ocenia stan zdrowia swojego wzroku. Jednymi z najczęstszych chorób oczu są jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa oraz AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. Regularne badania okulistyczne pozwalają wykryć te choroby na wczesnym etapie i dają dużą szansę na wyleczenie, a przynajmniej na powstrzymanie ich rozwoju na wczesnym etapie.

– Choroby wzroku to dziś ogromny problem cywilizacyjny i społeczny. Praca przy komputerze, coraz więcej czasu spędzanego przed ekranami smartfonów i telewizorów nie sprzyja naszym oczom. Również coraz częstsze choroby metaboliczne – otyłość, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, a także niewłaściwie odżywanie i brak ruchu – sprawiają, że choroby oczu dotykają osoby w coraz młodszym wieku – mówi marszałek Adam Struzik.

ZBYT DŁUGIE KOLEJKI

Jedną z głównych przyczyn pogarszania się wzroku Polaków jest zbyt późne wykrywanie chorób oczu wynikające ze słabego dostępu do specjalistów. Według danych NFZ z 2019 roku* województwo mazowieckie znalazło się w niechlubnej czołówce regionów pod względem czasu oczekiwania na wizytę w poradni okulistycznej. 45 dni w przypadkach pilnych i 133 dni w pozostałych – tyle średnio w 2019 r. musieli czekać na wizytę mieszkańcy Mazowsza.

Dlatego samorząd województwa mazowieckiego od marca tego roku organizuje badania wzroku. Odbyły się one już w Żyrardowie, Płocku, Bodzanowie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Legionowie. Udało się przebadać już blisko 2000 osób.

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Jak pokazują mapy potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026, w województwie mazowieckim w 2022 roku choroby oka dotknęły blisko 88 tys. pacjentów, z czego 78 tys. było hospitalizowanych. Najczęściej występowały zaburzenia soczewki. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kategorii choroby oka i przydatków na Mazowszu udzielono 822 tys. świadczeń.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ?

Wystarczy przyjść do Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 na warszawskim Wilanowie. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, długopisu i okularów, jeśli są one potrzebne do wypełnienia druków. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów należy udać się do rejestracji, gdzie zostanie nadany numer pacjenta, według którego dana osoba będzie miała wykonane badania. Badania są przeprowadzane w godzinach od 9 do 17. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że przy dużej liczbie osób chętnych rejestracja może zakończyć się dużo wcześniej (np. ok. godz. 13.00), tak by do godz. 17.00 każda zarejestrowana osoba została zbadana.

INFOLINIA DLA PACJENTÓW

Z myślą o osobach zagrożonych utratą widzenia, szukających pomocy dla siebie lub bliskich została utworzona specjalna infolinia działająca w poniedziałki w godz. 16–21 i piątki w godz. 8–13. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 602 63 44 00. Za prowadzenie infolinii odpowiada partner projektu, Retina AMD Polska. Jest to stowarzyszenie, które od 25 lat upowszechnia wiedzę na temat schorzeń siatkówki i plamki żółtej – przyczynach chorób, ich przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji.

Tylko w latach 2020-2023 samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 33,5 mln zł oddziałom okulistycznym w mazowieckich szpitalach i placówkach zdrowotnych.

i Autor: materiały prasowe

– Oszacowanie zachorowalności mieszkańców Mazowsza na choroby cywilizacyjne oczu, we współpracy z samorządem województwa, było moją ideą od wielu lat. Stworzony we współpracy z Katedrą Okulistyki UKSW projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem ze względu na jego pionierski charakter w obrębie całego województwa oraz niebywale perspektywiczny, ze względu na brak w obecnym stanie wiedzy dokładnych danych epidemiologicznych dotyczących chorób cywilizacyjnych oczu. Będzie polegał na diagnostyce mieszkańców w różnych miastach na Mazowszu przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną oddelegowaną z Oddziału Okulistyki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Baza danych zebranych podczas badań może stworzyć bogatą podstawę oszacowania zachorowalności mieszkańców Mazowsza na choroby cywilizacyjne oczu, takie jak jaskra, choroby plamki żółtej związane z wiekem, czy retinopatia cukrzycowa – wyjaśnia pani prof. Agnieszka Kamińska, z Katedry Okulistyki UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Źródło: *https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/zestawienia/zestawienie-dotyczace-swiadczen-okulistycznych

Partnerami programu są: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Oddział Okulistyki UKSW w Warszawie i Stowarzyszenie Retina AMD Polska.