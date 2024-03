Darmowe OC przy kredycie na auto? Z OTOMOTO Pay to możliwe!

Energia Miasta Szczecin to nie tylko wiedza merytoryczna, ale także praktyka

Na pewno szukałeś kiedyś auta na OTOMOTO. To wiodąca platforma ułatwiająca zakup bądź sprzedaż pojazdów i części samochodowych, ale nie tylko. Zwróciłeś uwagę na samochód, którego koszt przekracza twój założony budżet? Nie martw się, jest rozwiązanie, a dodatkowo - możesz na nim zyskać znacznie więcej! Jak oszczędzić czas, energię i pieniądze? Podpowiadamy!

Dopłata do obowiązkowej polisy komunikacyjnej

Czy wiesz, że dla nowo ubezpieczanych pojazdów średnia wysokość OC w IV kwartale 2023 r. wynosiła 812 zł?! Tak wynika z danych Porównywarki Ubezpieczeń Punkta*. Tylko przez rok średni koszt OC wzrósł o 50 zł! Z badania przeprowadzonego wśród 300 klientów OTOMOTO Pay w październiku ub.r. wynika, że 41 proc. osób było negatywnie zaskoczonych wysokim OC, a 42 proc. respondentów wyliczało wysokość składki jeszcze przed zakupem auta.

Jak zyskać OC za 0 zł? To prostsze niż myślisz!

Teraz, decydując się na kredyt za pośrednictwem OTOMOTO Pay, możesz uzyskać nawet 100 proc. dopłaty do OC samochodu. To narzędzie zintegrowane z platformą OTOMOTO. Pozwala ono wybrać ofertę kredytową na zakup auta spośród kilkunastu instytucji finansowych oraz uzyskać finansowanie jeszcze przed dokonaniem transakcji. Kupując auto z finansowaniem z OTOMOTO Pay, możesz mieć OC za darmo! Jak to wygląda w praktyce?

Znajdujesz auto. Przeglądasz dostępne opcje kredytowe. Decydujesz się na propozycję Cofidis i bierzesz kredyt w wysokości 18-100 tys. zł. Dostajesz voucher na OC o wartości 1300 zł. Jeżeli interesuje Cię też AC, lub podstawowe ubezpieczenie jest droższe niż 1300 zł dopłacasz jedynie różnicę od tej kwoty.

Ważne! Voucher możesz wykorzystać w Punkta w ciągu 90 dni od jego otrzymania – masz na to czas do 31 lipca 2024 r. Co więcej, wykorzystując voucher, możesz pokryć ubezpieczenie OC innego samochodu niż ten, na którego zakup z finansowaniem się zdecydowałeś.

Obawiasz się, że 1300 zł nie wystarczy? Nie martw się. Według obliczeń wyszukiwarki Punkta kwota vouchera pokryje pełną wysokość OC w 96 proc. przypadków – więc szanse na to, że voucher w całości pokryje wysokość twojego OC, jest naprawdę spora!

Postaw na tańsze AC

AC (autocasco) to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Nie trzeba go mieć, ale… warto. Dlaczego? AC chroni cię przed nieprzewidzianymi sytuacjami i – co się z tym wiąże, również z wydatkami. Mając AC nie musisz się obawiać kosztów związanych m.in. z uszkodzeniem lub kradzieżą auta, zgubieniem kluczyków bądź zniszczeniem tablicy rejestracyjnej. Za wszystko zapłaci twój ubezpieczyciel, a ty zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na przyjemności.

Z danych Porównywarki Punkt wynika, że ubezpieczeniem autocasco interesuje się około 20 proc. wszystkich właściciel aut używanych. Finalnie na zakup AC decyduje się tylko mniej więcej 10 proc. Winą tak niskiego zainteresowania jest cena autocasco. Skorzystanie z propozycji przygotowanej przez OTOMOTO Pay i Cofidis pozwoli obniżyć ten koszt. Co ważne proces zakupu polisy jest prosty i wygodny. Jeśli trzeba będzie dopłacić do vouchera o wartości 1300 zł, można skorzystać z opcji szybkiej płatności, rat, kredytu konsumenckiego lub płatności odroczonej „buy now, pay later”.

Finansowanie z OTOMOTO Pay - bez wychodzenia z domu

Ogromną zaletą OTOMOTO Pay jest to, że nie musisz nawet ruszać się z domu, aby wziąć kredyt na auto! Dokumenty potwierdzające zakup pojazdu na spokojnie dostarczysz w dogodnym dla siebie terminie. Kredyt uzyskujesz online, co jest niezwykle wygodne.

– Możliwość pokrycia ubezpieczenia OC samochodu w przypadku skorzystania z finansowania za pomocą kredytu przyspiesza i upraszcza proces wyboru samochodu. Poszukujący samochodu niechętnie wyceniają ubezpieczenie przed zakupem auta, bo proces wyceny wymaga uzupełnienia bardziej szczegółowych danych niż wniosek o uzyskanie finansowania za pośrednictwem naszej platformy. Świadomość, że niezależnie od wyboru, OC pojazdu zostanie pokryte, pozwala podejmować swobodne i tym bardziej satysfakcjonujące decyzje – mówi Mariusz Berski, Head of Financing Offer w OTOMOTO Pay.

*Punkta to internetowa porównywarka ubezpieczeń, która pozwala wybrać najkorzystniejszą ofertę. Wykorzystuje specjalny kalkulator online, który zestawia dla ciebie dziesiątki ofert od różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

