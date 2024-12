Dla kogo renta wdowia? Sprawdź

Karton po mleku lub soku wyrzuć do żółtego pojemnika

Z myślą o bezpieczeństwie polskich seniorek i seniorów wprowadziliśmy rentę wdowią, na której skorzystają ok. 2 miliony osób.

To możliwość otrzymywania własnej emerytury w całości oraz 15 proc. renty rodzinnej - lub, gdy będzie to bardziej korzystne - 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia. Obowiązuje tu limit trzykrotności najniższej emerytury. Warunkiem jest także niewstąpienie w kolejny związek małżeński przez wdowę lub wdowca.

Co to oznacza w praktyce? Co miesiąc dodatkowe pieniądze na życie.

Wnioski o rentę wdowią będzie można składać już od 1 stycznia 2025 roku, a wypłata pieniędzy rozpocznie się w połowie roku - od 1 lipca 2025.

Od kiedy możesz wnioskować?

Od 1 stycznia 2025 r.

Kiedy dostaniesz pieniądze?

Od 1 lipca

Gdzie złożyć wniosek?

ZUS

Na jakie świadczenie możesz liczyć?

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc.własnego świadczenia albo

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej

Dla kogo?

Emeryci

Wspólność małżeńska do dnia śmierci

Nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Dowiedz się więcej na: www.zus.pl