Dlaczego nie kupuje się samochodu w deszczu? Uważaj na ryzyko i skorzystaj z ochrony ubezpieczeniowej w LINK4

Wiosna to najlepszy moment na zakup samochodu? Wielu kierowców tak myśli, planując już wakacje i wycieczki nowym pojazdem. Dla tych, którzy celują w „nówki”, to doskonała okazja, aby skorzystać z ostatnich promocji na modele jeszcze z poprzedniego roku. Również rynek pojazdów używanych budzi się do życia i obiecuje atrakcyjne oferty.

Jak uniknąć kłopotów przy wyborze używanego auta?

Decyzji nie należy podejmować pochopnie. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. W innym przypadku możesz trafić na rupiecia, który w krótkim czasie po kupnie wyssie z Ciebie ostatni grosz z powodu kosztownych napraw.

Co warto wziąć pod uwagę, kupując używane auto? Oto kilka podstawach wskazówek.

Sprawdź historię pojazdu. Warto wygenerować bezpłatny raport w Centralnej Ewidencji Pojazdów na stronie historiapojazdu.gov.pl. Wpisz numer rejestracyjny, VIN i datę pierwszej rejestracji. W ten sposób dowiesz się m.in. o przebiegu auta, ważności badań technicznych i OC czy liczbie właścicieli od momentu rejestracji w Polsce. Uwaga na karoserię. Nie daj się zwieść jej błyskowi. Szukaj rdzy, wgnieceń, śladów malowania. Miernik lakieru to Twój detektyw – odkryje skrywane sekrety napraw. Zajrzyj pod maskę. To serce auta. Oceń stan silnika, wydechu, zawieszenia i hamulców. Alarmują Cię wycieki? To zły znak. Nie zapomnij o oponach i ich bieżniku. Sprawdź wnętrze: wilgoć, zapach papierosów… Oceń tapicerkę, deskę rozdzielczą i elektronikę. Wszystko działa? Włącz silnik, kontrolki, klakson, przetestuj szyby. Nie kupuj w ciemno. Koniecznie wyjedź na testową przejażdżkę. Sprawdź auto na każdym typie drogi, w różnych warunkach. To najlepszy sposób, by poczuć jego charakter. Zawsze konsultuj się z ekspertem. Nieważne, czy to Twój pierwszy, czy kolejny wóz – zabierz ze sobą mechanika lub znawcę motoryzacji. Profesjonalna ocena może uratować cię przed wpadką. Pamiętaj – dwie pary oczu widzą lepiej niż jedna. Warto sprawdzić diagnostykę pojazdu. Zabierz auto do specjalistycznego serwisu. Mechanicy specjalizujący się w danej marce potrafią wykryć nawet ukryte problemy. Sczytają też błędy z komputera pokładowego. Zwróć uwagę na pogodę. Stara zasada mówi: nie kupuje się auta w deszczu lub o zmierzchu. Deszcz może maskować uszkodzenia lakieru, a szybki przegląd podczas złej pogody nie wystarczy. Jeśli auto oglądasz w ciemnym parkingu podziemnym, a sprzedawca unika światła dziennego, to lepiej odpuścić

Kupiłeś auto? Koniecznie je ubezpiecz

Nowe auto, nowe przygody – jednak nie zapomnij o ubezpieczeniu. Auto Casco zabezpieczy Twój samochód w przypadku szkód powstałych m.in. z Twojej winy, spowodowanych przez osoby trzecie lub siły natury.

Warto wiedzieć, że Auto Casco w LINK4 zawierane jest w formule All Risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia.

Ochrona obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków: kolizje, wypadki, kradzieże – także elementów stanowiących wyposażenie pojazdu. Otrzymasz także odszkodowanie, kiedy złodziej ukradnie koło albo wytnie z auta katalizator. Firma pokryje koszty naprawy również, gdy nieznany sprawca zarysuje w Twoim aucie zderzak albo wandal urwie w nim lusterko. Nie musisz się także martwić o zniszczenia wywołane żywiołami: gradem, wichurą czy zalaniem. Możesz być spokojny także o bagaż podręczny i foteliki dziecięce. One także podlegają ochronie w przypadku kradzieży lub zniszczenia.

LINK4 nie tylko zadba o naprawę pojazdu, ale także zwróci koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Twoje Auto Casco obejmuje całą Europę, za wyjątkiem szkód kradzieżowych na terenie Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii.

W LINK4 szybko zlikwidujesz szkodę

Wybierając AC w LINK4, masz teraz do wyboru trzy warianty:

WARSZTAT – naprawiasz auto w dowolnym warsztacie nieautoryzowanym. ASO – możesz naprawić auto w autoryzowanej stacji obsługi. KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

Smart Casco – rozwiązanie dla oszczędnych

Ubezpieczenie Auto Casco w LINK4 to najlepsze rozwiązanie dla posiadaczy nowych pojazdów. Jednak kiedy samochód jest starszy, wcale nie trzeba rezygnować z dodatkowej ochrony. Znakomitą ofertą dla oszczędnych jest Smart Casco w LINK4, które stanowi dodatek do Pakietu OC. W ramach tego ubezpieczenia sami decydujemy, jakiego rodzaju ryzyka chcemy objąć ochroną (np. Kradzież lub Żywioły). Z tego powodu jego ceny są bardzo atrakcyjne. Przy autach o wartości poniżej 15 tys. zł najtańsza polisa Smart Casco kosztuje tylko 59 zł – tyle, co obiad w restauracji. Maksymalna cena ubezpieczenia to 569 złotych dla pojazdów w granicach 40-60 tysięcy złotych.

Pomyśl o zagrożeniu i wybierz odpowiednią ochronę

Oszczędzamy, bo wybieramy tylko określone ryzyka, których najbardziej się obawiamy. Mamy trzy podstawowe warianty: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Możemy ubezpieczyć się od każdego z nich oddzielnie, albo je dowolnie ze sobą łączyć. Ze Smart Casco mogą skorzystać właściciele pojazdów do wartości 60 tys. zł.

Tak kupisz ubezpieczenie

Kupując ubezpieczenie samochodu Smart Casco z Pakietem OC, albo pakiet OC/AC, w LINK4 zwróć uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim zakres poszczególnych ubezpieczeń. Musisz wiedzieć, że na cenę mają wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu oraz opcje ubezpieczeń, jakie wybierzesz. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku. Dlatego, aby poznać cenę wybranej polisy, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie LINK4 i sprawdź, ile będzie kosztowało ubezpieczenie skrojone specjalnie dla Ciebie i Twoich oczekiwań! Kalkulator wyliczy cenę dla Ciebie w mniej niż 60 sekund.

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 najkorzystniej kupisz w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić do posiadanego OC w LINK4 w terminie do 2 miesięcy od startu polisy OC.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy, którą można opłacić nawet w czterech ratach. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl.

