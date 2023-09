Długa droga leku do apteki

Hasco-Lek S.A. każdego roku na rynek dostarcza ponad 60 mln opakowań produktów. Aby jednak trafiły do apteki, muszą przejść długą drogę, która rozpoczyna się od procesu badań i rozwoju. Już na tym etapie duży nacisk kładzie się m.in. na jakość materiałów wyjściowych i dokumentacji substancji czynnych, ale także na dobór odpowiedniej technologii wytwarzania.

– Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych produktów, dlatego na każdym etapie wytwarzania leku największą wagę przykładamy do jakości wykonywanych działań. Każdy z naszych leków jest dokładnie przebadany, aby był skuteczny, bezpieczny i wyprodukowany w standardach farmaceutycznych. Firmę tworzą specjaliści, dla których dobro i zdrowie pacjenta zawsze jest na pierwszym miejscu. Pacjenci, którzy kupują nasze leki często nie zdają sobie sprawy z działań, jakie są przez nas podejmowane, czy z ilości pracy jaka jest wykonywana, aby wytworzyć produkt najwyższej jakości – tłumaczy dr Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A.

Aby powstał bezpieczny, a co za tym idzie wysokiej jakości produkt, Dział Badań i Rozwoju podejmuje szereg czasochłonnych działań, które ostatecznie mają doprowadzić do rutynowej jego produkcji. Do tych etapów zaliczyć możemy dobór metod badawczych, ocenę prototypów pod kątem jakościowym, wybór docelowego składu i opakowania, czy w końcu przeskalowanie całego procesu na linię produkcyjną.

- Pracujemy na twardych, mierzalnych danych, na podstawie których wyciągamy właściwe wnioski, a tym samym nadajemy odpowiedni oraz zoptymalizowany kierunek naszym pracom badawczo-rozwojowym. To przekłada się na coraz wyższą jakość naszych produktów – podkreśla dr Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A.

Projekt nowego leku staje się wspólnym celem dla całego zespołu. Jednak dr Tomasz Han nie ukrywa, że realizacja projektów zawsze wiąże się z wyzwaniami. - Projekty bezproblemowe nie istnieją. Jednak praca zespołów projektowych i nieoceniona rola koordynatorów pozwala zareagować na czas, przewidywać ryzyka i im zapobiegać – mówi.

Produkt trafi do apteki dopiero wtedy, gdy zostanie zbadana i spełniona jego trwałość oraz nastąpi dopełnienie wszelkich formalności, związanych z dokumentacją rejestracyjną. Dopiero wtedy angażowane są siły sprzedaży, ale także szeregu specjalistów, odpowiedzialnych za dystrybucję oraz logistykę, w tym zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i transportu leków.