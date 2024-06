Dłuższa praca i odkładanie składek naprawdę się opłaca!!!

Dla kogo wysokie emerytury?

"Osoby, które otrzymują wysokie emerytury to seniorzy, którzy odłożyli decyzję o zakończeniu pracy na później. Odznaczają się oni bardzo długim staż pracy. Nie bez znaczenia były także ich zarobki. Najwyższą emeryturę wypłaca ZUS na Śląski. Mężczyzna co miesiąc otrzymuje świadczenie w wysokości ponad 48 tys. złotych. Jego staż pracy to 62 lata. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Nieco mniejsze świadczenie otrzymuje mężczyzna z Warszawy. Może on liczyć na emeryturę w wysokości około 40 tys. Karierę zawodową zakończył w wieku 85 lat. Może pochwalić się stażem pracy, który wynosi 59 lat" – wskazuje ZUS.

"Wśród rekordzistów są też kobiety. Przykładem jest mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego. ZUS przekazuje jej co miesiąc ponad 37 tys. złotych. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Jej staż pracy to 61 lat" – podkreśla Zakład.

Niskie emerytury z powodu nieodprowadzania składek

Wciąż rośnie liczba osób, które otrzymują świadczenia poniżej minimalnego, w tym groszowe. Mikroemerytury wynikają z opłacenia bardzo małej kwoty składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wystarczy przepracować na oskładkowanej umowie np. jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Stąd też emerytury groszowe np. 3 grosze. Dotyczy to osób z bardzo niewielkim stażem pracy. Obecnie najniższa kwota, jaką otrzymuje emerytka z oddziału ZUS w Biłgoraju to zaledwie 2 grosze za 1 dzień pracy. W województwie kujawsko-pomorskim najniższą emeryturę w wysokości 6 groszy, którą wypłaca oddział ZUS w Bydgoszczy, otrzymuje kobieta, która na przestrzeni całego życia przepracowała 3 m-ce na umowie zlecenia.

Warto odwiedzić doradcę emerytalnego

ZUS zwraca uwagę, że żaden przepis nie reguluje obowiązku przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni).

"Emerytura to prawo, przywilej, a nie przymus. Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, kiedy po osiągnięciu odpowiedniego wieku sama zdecyduje, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych" – zaznacza ZUS.

"Decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej jest jedną z ważniejszych w życiu. Warto podjąć ją świadomie. Dlatego zachęcamy, aby przed złożeniem wniosku i ostatecznym postanowieniu o przejściu na zasłużony odpoczynek porozmawiać z doradcą emerytalnym, który nie tylko wyliczy w kalkulatorze emerytalnym przewidywaną wysokość emerytury, ale również po przeprowadzeniu symulacji poinformuje, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy pracować dłużej. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie" – wskazuje urząd.