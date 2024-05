i Autor: materiały prasowe

O tym warto wiedzieć

Dobra zabawa blisko natury.

Julinek Park to miejsce, które łączy unikalną cyrkową historię z możliwością aktywnego wypoczynku. Rozciągający się na niemal 30 ha terenu, oferuje wiele atrakcji dla całych rodzin. Dla miłośników aktywności fizycznej przygotowano ponad 40 atrakcji m.in. największy w regionie park linowy czy ściankę wspinaczkową. Bezpieczną i beztroską zabawę na łonie natury zapewniają kraina dmuchańców, pole do minigolfa o powierzchni 1000m², wesołe miasteczko, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw. Jest to także miejsce występów akrobatów i artystów, którzy kontynuują cyrkowe dziedzictwo. Na najmłodszych gości Julinka czekają również warsztaty kreatywne, które rozwijają wyobraźnię w duchu radości i współpracy. Znajdujący się w Julinek Parku Park Wodny pod gołym niebem to jedyne takie miejsce w okolicy. Do dyspozycji gości jest strefa basenowa, zjeżdżalnie oraz wodne atrakcje, gwarantujące wspaniałą wodną rozrywkę w letnie dni. Co ważne, przystosowany jest on także do potrzeb dzieci z ograniczoną mobilnością.