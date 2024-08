DodajemyEnergii Olimpijskiej Reprezentacji Polski

Co po wakacyjnej stłuczce? Możesz naprawić samochód szybko i taniej niż myślisz. Sprawdziliśmy to dla ciebie!

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 nadal trwają, a przed nami jeszcze sporo emocji! W biegu na 100 m przez płotki kobiet zaprezentuje nas lekkoatletka Pia Skrzyszowska, która – podobnie jak inni lekkoatleci - do olimpiady przygotowywała się w Centralnym Ośrodku Sportowym w Spale. Występy polskich lekkoatletów będą trwały od 1 do 11 sierpnia. Pia pobiegnie 7 sierpnia, a następnego dnia odbędą się półfinały i finał!

Igrzyska to wyjątkowe wydarzenie

Zarówno dla kibiców, jak i sportowców igrzyska olimpijskie to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych. Towarzyszy im mnóstwo emocji, pojawia się radość i łzy, poczucie spełnienia lub zawodu. Sportowcy chcą dać z siebie wszystko, dostać się do finału i pokazać, na co naprawdę ich stać. Już samo uczestnictwo w igrzyskach jest ogromnym wyróżnieniem, jednak jak dobrze wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia.

– Igrzyska olimpijskie to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się co cztery lata i obejmuje wszystkie dyscypliny sportowe. Dla każdego sportowca to prestiż i wielkie marzenie móc w nich uczestniczyć. To moje drugie igrzyska, więc wiem, z czym to się wiąże. Podchodzę do nich z pełną powagą i ekscytacją, wiedząc, jak ważne są to zawody. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony i wykorzystać swoje doświadczenie z poprzednich igrzysk – mówi Pia Skrzyszowska. Kibice towarzyszą swoim faworytom podczas drogi na szczyt, a ich wsparcie jest nieocenione – daje olimpijczykom motywację, siłę i wiarę w sukces! Dlatego wspólnie kibicujemy Olimpijskiej Reprezentacji Polski, mocno trzymamy kciuki za naszych i jesteśmy z nich niezmiernie dumni.

Weź udział w konkursie olimpijskim

Pod hasłem #DodajemyEnergii kryje się… konkurs olimpijski! Grupa Enea, jako zaangażowany sponsor wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych zachęca do wspólnego kibicowania Olimpijskiej Reprezentacji Polski w Paryżu oraz do udziału w konkursie. Jest on skierowany do klientów indywidualnych, którzy od 7 czerwca do zakończenia igrzysk we Francji postanowią o zawarciu umowy zakupu energii elektrycznej w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec lub ENERGIA+ Pomoc IT. Warunkiem udziału w konkursie jest zawarcie umowy przez eBOK lub eFormularze i wykonanie zadania. Należy ułożyć hasło dopingujące polską reprezentację podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a zgłoszenie wysłać za pomocą formularza na stronie enea.pl/konkurs (tu też zostanie ogłoszona lista laureatów do 12 września br.). Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ 10 najlepszych osób otrzyma smartwache HUAWEI Watch GT 2e! Więcej informacji znajduje się na stronie enea.pl/konkurs. Regulamin konkursu regulamin-konkursu-dodajemyenergii.pdf (enea.pl).

Nadzieje na medal

Płotkarka Pia Skrzyszowska to polska lekkoatletka z licznymi sukcesami sportowymi na koncie. Specjalizuje się w sprincie przez płotki oraz w biegach sprinterskich płaskich. Reprezentowała nas podczas Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020, została młodzieżową mistrzynią Europy w 2021 r., a rok później - mistrzynią Europy na 100 m przez płotki oraz wicemistrzynią Europy w sztafecie 4 x 100 m. Co o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich mówiła Pia Skrzyszowska?

– Przygotowania do nadchodzących igrzysk idą bardzo dobrze. Treningi są intensywne, a teraz skupiam się na ostatnich szlifach. Wszystko wygląda obiecująco i czuję, że jestem na dobrej drodze – opowiada płotkarka. Obecnie Pia Skrzyszowska jest na 8. miejscu w światowym rankingu. W tym sezonie tryumfuje, póki co, Amerykanka Masaia Russel, szybsza od Pii zaledwie o 0,12 sekundy! To jednak nie sprawia, że Pia jest mniej zdeterminowana do walki o zwycięstwo.

– Jadę do Paryża z nadziejami na zajęcie jak najwyższej lokaty. Chcę dotrzeć do finału i pokazać szybkie biegi. Wierzę, że mam szansę na świetny wynik – dodaje najlepsza w Polsce płotkarka.

W nich jest moc

Pia Skrzyszowska stara się podejść do igrzysk „z chłodną głową i skoncentrować się na przygotowaniach”. Jedyny stres, który ma prawo się pojawić, to stres mobilizujący, który sprawi, że nasza lekkoatletka da z siebie 100 proc. podczas sprinterskiego biegu przez płotki. Hart ducha, ciężka praca, motywacja, odwaga, warunki fizyczne i talent – to jedno. Jest jeszcze jeden element, który przyczynia się do sukcesu polskich sportowców w kraju i za granicą.

– Bez wsparcia sponsorów trenowanie na takim poziomie i udział w igrzyskach olimpijskich byłby praktycznie niemożliwy. Ich pomoc finansowa i logistyczna pozwala na profesjonalne przygotowania, udział w obozach treningowych i zakup niezbędnego sprzętu. Dzięki sponsorom mogę skupić się na treningach i dążyć do realizacji moich sportowych marzeń – komentuje Pia Skrzyszowska.

Ceremonia zamknięcia Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 została zaplanowana na 11 sierpnia na Stade de France. Wówczas flaga olimpijska zostanie przekazana Los Angeles - miastu, które zostanie gospodarzem zawodów za 4 lata. Warto to zobaczyć, nawet jeśli nie na żywo, to śledząc transmisję w telewizji oraz kibicować Olimpijskiej Reprezentacji Polski do samego końca!

Pia Skrzyszowska jest jedną z bohaterek cyklu filmowego pn. „Mocne pytania”. Najważniejsza wygrana? Nowy cel sportowy do osiągnięcia? Porada dla początkujących sportowców? Na te i wiele innych pytań odpowiadają sportowcy przed kamerami. Rozmowy przybliżają bliżej ich charaktery, osobowości i ciekawostki z życia prywatnego. W cyklu pojawią się też: tenisistka stołowa, ambasadorka marki Enea Natalia Partyka; wioślarki Martyna Radosz i Kasia Wełna; sprinter Marek Zakrzewski oraz lekkoatleta, szef misji olimpijskiej w Paryżu 2024 Tomasz Majewski. Wszystkie 10 odcinków do obejrzenia na kanale YouTube.

