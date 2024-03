Dodatkowe usługi i produkty to opcja, a nie konieczność

Czy zdarzyło ci się kiedyś usłyszeć w barze szybkiej obsługi, że jeśli zamiast kanapki kupisz ją w zestawie, to bardziej ci się to opłaci? Nie tylko zjesz solidny obiad, ale też kanapka w zestawie będzie tańsza? A może rezerwując hotel na wakacje, przeczytałeś na stronie internetowej, że dopłacając pewną kwotę, będziesz mógł korzystać z jacuzzi na okrągło? To tylko niektóre z usług towarzyszących (dodatkowych), z których oczywiście możesz skorzystać – lub nie. I w obu przypadkach jest to w porządku.

Nie tylko w instytucjach finansowych

Wiele osób kojarzy dodatkowe usługi do produktów i usług wyłącznie z instytucjami finansowymi. Owszem, tzw. VAS-y (Value Added Services) czyli dodatkowe usługi do pożyczek mogą obejmować m.in. ubezpieczenia, pakiety medyczne, doradztwo prawne czy programy lojalnościowe. To rozwiązania korzystne zarówno dla firm, jak i klientów. Warto pamiętać o tym, że nie tylko w przypadku instytucji finansowych mamy z nimi styczność. Za każdym razem, gdy w drogerii porównujesz cenę wybranego produktu z ceną pakietu, który go zawiera – masz wybór. Albo wybierzesz jeden produkt, który jest tańszy od pakietu, albo kupisz pakiet, co finalnie wyjdzie taniej, niż w przypadku zakupu obu produktów osobno.

To twoja decyzja

Zanim na cokolwiek się zdecydujesz, zapoznaj się z ofertą i jej warunkami. Dokładnie czytaj umowy, konsultuj niejasności z doradcą, aby podjąć decyzję najlepszą dla siebie. Ważne, by mieć świadomość, że korzystając z usług dodatkowych, masz wybór.

Możesz skorzystać lub odmówić

To, o czym powinniśmy pamiętać, zastanawiając się nad ofertą zakładu fryzjerskiego (farbowanie czy farbowanie i strzyżenie?), kina (bilety czy bilety i popcorn?) bądź linii lotniczej (podróż lub przelot z ubezpieczeniem podróży) – zawsze ostatnie słowo należy do nas. W praktyce oznacza to, że po przeanalizowaniu oferty możemy się na nią zgodzić i dopłacić do produktu lub usługi. Jest też druga opcja – rezygnujemy z dodatkowego świadczenia, ponieważ np. nie przyda nam się, nie potrzebujemy go bądź nie chcemy wydawać dodatkowych pieniędzy – i mamy do tego prawo. W każdym momencie możemy zrezygnować z dodatkowych rozwiązań.

Partnerem materiału jest Provident Polska