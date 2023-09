Dopłaty do czynszu cofnęły inflację w Mieszkaniu Plus

Filmowe drogi do wolności na 15. Festiwalu NNW w Gdyni. 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW od 27 do 30 września w Gdyni

W lipcu 2023 r. ustawy, która określa działanie programu dopłat do czynszów „Mieszkanie na Start” została zmieniona. Przepisy przyniosły też dodatkowe wsparcie najemcom osiedli, które powstały w ramach rynkowej części programu „Mieszkanie Plus”.

Najwięcej najemców uprawnionych do dopłat mieszka w Radomiu, Zamościu i Białej Podlaskiej. W tych lokalizacjach stanowią oni niemal 90 proc. wszystkich mieszkańców osiedli.

Waloryzacja dopłaty

Najważniejszą korzyścią dla najemców, którzy już pobierają dopłaty, jest możliwość wnioskowania o ich jednorazową waloryzację. Warunkiem jest jednak to, że w ubiegłych latach wzrósł ich czynsz za najem mieszkania. Waloryzacja dopłat sprawi, że najemcy będą płacili czynsz takiej wysokości, jak w chwili zawierania umowy najmu.

Przykładowo, rodzina wynajmuje 51-metrowe mieszkanie w Krakowie i płaci czynsz nieco ponad 1200 zł. Otrzymuje dopłatę do czynszu w wysokości 524 zł miesięcznie. Jednak razem ze wzrostem inflacji czynsz drożeje o ponad 200 zł. Dzięki waloryzacji dopłaty rodzina otrzymuje obecnie blisko 740 zł. To oznacza, że ich opłata za najem mieszkania wróciła do wysokości sprzed inflacji.

Zamrożenie czynszu najmu

Stawki czynszu najmu na osiedlach rynkowej części programu Mieszkanie Plus są średnio o 20 proc. niższe niż oferowane na rynku. W przypadku najemców objętych dopłatami ta różnica wynosi nawet 40 proc.

Mniejszy ruch na rynku kredytów hipotecznych, który zaczął się już w okresie pandemii, to mniej osób, które kupują mieszkanie na własność. Nastąpił też napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy szukali dachu nad głową. Z tego powodu mniej jest mieszkań na wynajem, a ceny rosną. Jak podają eksperci, w 8 największych miastach w Polsce można wynająć ok. 8 tys. mieszkań. To rekordowo niski wynik! W Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu podwyżki kształtują się na poziomie 20-30 proc. Największy – bo blisko 40-procentowy - wzrost czynszów odnotowano w Krakowie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę najmu mieszkania o pow. 50 mkw., to w styczniu 2022 r. wyniósł on średnio ok. 2000 zł, natomiast w styczniu 2023 r. za mieszkanie o tym samym metrażu trzeba już zapłacić 3000 zł (na podstawie danych z portalu otodom.pl). Oprócz tej kwoty najemca płaci także czynsz administracyjny, za eksploatację (utrzymanie czystości na osiedlu, ogrzanie i oświetlenie części wspólnych) i rachunki za media - energię elektryczną, wodę, gaz oraz ogrzewanie.

16 lutego Polski Fundusz Rozwoju i PFR Nieruchomości S.A. ogłosili zasady wsparcia finansowego dla wszystkich mieszkańców osiedli wybudowanych w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Czynsz ani kaucja dla tych najemców, mimo inflacji, nie wzrośnie do końca 2025 r.

i Autor: Materiały prasowe

Jak stać się właścicielem mieszkania nie zaciągając kredytu

Pierwszym sposobem jest skorzystanie - w ramach rynkowej części programu „Mieszkanie Plus” - z opcji podpisania umowy najmu z dojściem do własności na 25 lat. To tylko jedna z możliwości, by z najemcy stać się właścicielem. 25 maja minister Waldemar Buda ogłosił, że najemcy mieszkań będą mogli je wykupić w dwóch wariantach – korzystając z kredytu np. Bezpiecznego kredytu 2% lub zawierając umowę najmu ze stopniowym dochodzeniem do własności w ciągu 25 lat.

Taką ofertę otrzymali już najemcy osiedla przy ul. Puszczyka w Gdyni, gdzie średnia cena wykupu wynosi 7,7 tys./mkw. (wg. danych otodom w Gdyni średnia cena mkw. mieszkania wynosi 12,5 tys.). Jeszcze w 2023 r. wykup będzie możliwy w Białej Podlaskiej oraz Wałbrzychu. W 2024 r. oferta zostanie przedstawiona w Katowicach, Krakowie, Radomiu, Nowym Targu, Dębicy, Wrześni, Świdniku, Zamościu, Mińsku Mazowieckim, Toruniu i Łowiczu.

i Autor: Materiały prasowe

UWAGA!

Możliwość wykupu będzie dotyczyła jedynie osób, które w dniu przedłożenia oferty będą miały aktywne umowy najmu. Jest to unikatowa oferta dla obecnych najemców, gdyż w kolejnych inwestycjach powstających ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju wykup już nie będzie oferowany.

Wszystko o dopłatach

70 proc. najemców otrzymuje dopłaty.

40 proc. już pobiera zwaloryzowane dopłaty.

Najwyższa dopłata przed waloryzacją wynosiła ok. 740 zł, a po waloryzacji 1130 zł.

Najemca otrzymujący najwyższą dopłatę, dzięki otrzymywanemu wsparciu płaci o 45 proc. niższy czynsz.

Przykład: 90-metrowe mieszkanie w Katowicach, czynsz ok. 2500 (27,4 zł/mkw), czynsz z dopłatą 1350 zł (14,9 zł/mkw)

Łączna suma miesięcznych dopłat otrzymywanych przez najemców wynosi blisko 800 tys. zł (wzrosła o 177 tys. zł).

Partnerem materiału jest PFR