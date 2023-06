Dzięki lekcjom FAST Heroes dzieci ratują życie najbliższych!

Młoda matka po udarze została uratowana przez 7-letniego syna po lekcjach opartych na programie FAST Heroes.

FAST – Face (twarz), Arm (ramię), Speech (mowa), Time (czas). Ponad 250 tysięcy dzieci z ponad 20 krajów, w tym ok. 35 tysięcy z Polski zdobyło już moc ratowania życia najbliższych dzięki poznaniu charakterystycznych symptomów udaru mózgu.

Po Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej (9 maja) ruszyła najnowsza odsłona programu edukacyjnego FAST Heroes dedykowana dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-9 lat).

Program zyskał międzynarodowe uznanie nie tylko nauczycieli, rodziców i ich dzieci, ale także ekspertów medycznych, towarzystw naukowych, fundacji, ministerstw i innych podmiotów, w tym Światowej Organizacji Udaru Mózgu. W ubiegłym roku FAST Heroes otrzymał rekomendację Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy „Razem Zdrowsi". W Polsce program objęło patronatem Stowarzyszenie „Udarowcy - Liczy się Wsparcie”. Ponadto program wspierają Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu, a także organizacje nauczycielskie.

Dlaczego program edukacyjny FAST Heroes jest tak ważny?

Uwrażliwia nas, co niezwykle istotne, na temat codziennego zagrożenia – udaru mózgu. Jego ofiarą najczęściej padają osoby starsze, jednak także coraz więcej młodych ludzi. Udar mózgu niesie ze sobą ryzyko nie tylko trwałego kalectwa, ale może nawet prowadzić do śmierci. Na szczęście jednak nie jesteśmy zupełnie bezbronni w walce z tym groźnym przeciwnikiem. Dzięki programowi edukacyjnemu FAST Heroes oraz odpowiednio szybkiej reakcji, dzieciom naprawdę udaje się ocalić życie swoich najbliższych, czego dowodzi m. in. list młodej matki po udarze, która pisze: [Syn brał udział w szkoleniu, które było organizowane w przedszkolu (…) jestem młodą osobą (…) , która doznała udaru mózgu niedokrwiennego. Mąż mnie nie rozumiał, obudził się (…) 7-letni syn. Jak tylko zobaczył moją twarz, krzyknął: „Mama ma udar!”. To, co robicie jest mega ważne i potrzebne. Dziękuję w imieniu mojej rodziny, bo dzięki temu mogła mi być szybko udzielona pomoc (…). 5 tygodni po udarze, chodzę i jestem samodzielna].

Na czym polega program FAST Heroes?

Jest to kierowany do dzieci w wieku 5-9 lat i oparty o ideę „nauki przez zabawę” cykl pięciu zajęć edukacyjnych. Przeznaczony jest on do przeprowadzenia przede wszystkim w szkole i grupach przedszkolnych przy pomocy przystępnie napisanych zeszytów ćwiczeń o przykuwającej uwagę szacie graficznej. Program można jednak realizować także w wersji online korzystając z bezpłatnych e-booków, dostępnych po zalogowaniu na stronie www.fastheroes.com. Dzięki temu w domowej edukacyjnej przygodzie dzieciom towarzyszyć mogą również rodzice.

Wieloaspektowy charakter programu edukacyjnego FAST Heroes

Wieloaspektowy charakter inicjatywy FAST Heroes prezentuje film ukazujący jej różne perspektywy – w tym nauczycielską i oświatową, medyczną, pacjencką, parentingową – oraz rolę programu w zwiększaniu ogólnej świadomości społecznej na temat udaru mózgu i jego objawów.

Z czystym sumieniem możemy polecić program edukacyjny FAST Heroes wszystkim osobom związanym z oświatą i edukacją. Doceniamy wagę tego programu. Dlatego, poprzez nasze media społecznościowe, zachęcamy nauczycielki i nauczycieli do realizacji lekcji opartych na koncepcji FAST Heroes. Całym sercem wierzymy, że inicjatywa FAST Heroes i przeprowadzenie lekcji na podstawie starannie opracowanych materiałów edukacyjnych mogą realnie przyczynić się do uratowania zdrowia i życia osób starszych, choć nie tylko – podkreśla Marcin Korczyc z Fundacji Ja Nauczyciel’ka, której głównym celem jest między innymi wspieranie i wymiana doświadczeń wśród nauczycielek i nauczycieli.

Bezcenna wiedza niesie ze sobą prawdziwą moc ratowania zdrowia, a nawet życia najbliższych!

Trwa rejestracja szkół i przedszkoli za pośrednictwem strony www.fastheroes.com.

Facebook: FASTHeroesPolska

Instagram: FAST Heroes Polska