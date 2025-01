Dzień Gracza LOTTO to podziękowanie za wsparcie sportu i kultury

Trwa akcja „Kawa z mocą pomagania” Podróże z dziećmi w ferie bez smartfonów? To możliwe!

Na gości czekała specjalna strefa z nowym fantastycznym bohaterem: Zdrapmanem, a także mobilna kolektura i gra miejska, która polegała na odnalezieniu sześciu ponumerowanych kul przemieszczających się po centrum Warszawy (oraz sześciu innych miast). Pierwsze trzy osoby, które przesłały liczby z kul, otrzymały od LOTTO wyjątkowe boxy ze Zdrapkami! Ponadto można było na żywo spotkać się ze sportowcami z „LOTTO Drużyny Marzeń”. W ten sposób Totalizator Sportowy chciał podziękować graczom za ich czynny udział we wspieraniu polskiego sportu i kultury.

„Rękawice zostały rzucone”

W sobotni poranek w strefie marki LOTTO nie zabrakło słodkości i upominków ,w mobilnym barze serwowano gorące napoje. Prawdziwą gratką dla odwiedzających był quiz wiedzy, w którym można było wygrać rękawice z podpisem pięściarza Łukasza Różańskiego, byłego mistrza świata WBC w kategorii bridger i jednocześnie ambasadora marki LOTTO.

– Wsparcie Totalizatora Sportowego daje mi komfort pracy, zwłaszcza że moja dyscyplina sportowa jest kosztowna w przygotowaniu. Trenując, marzyłem o tym, żeby znaleźć się w gronie ambasadorów marki LOTTO. Moje marzenie się spełniło. Zachęcam wszystkich do grania i wspierania polskiego sportu – mówi Łukasz Różański.

25. urodziny Zdrapek

Zdrapki po raz pierwszy pojawiły się w 1999 r. i cieszą się ogromną popularnością do dziś! Z okazji 25. urodzin kultowego produktu LOTTO na graczy czekała strefa pełna niespodzianek – specjalnie z myślą o zdrapkomaniakach! Tu czekał na nich superbohater– Zdrapman, zachęcający do współzawodnictwa w drapaniu na czas! Nie zabrakło chętnych do udziału w tej emocjonującej zabawie! Ci, którym udało się zdrapać warstwę ścieralną w czasie nie przekraczającym 15 sekund, otrzymywali kolejne Zdrapki. Goście mogli też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 360°.

Spotkanie z „LOTTO Drużyną Marzeń”

Na gości, którzy odwiedzili strefę LOTTO, czekali sportowcy z „LOTTO Drużyny Marzeń” oraz ambasadorzy marki LOTTO. Przybyli na to wydarzenie mieli okazję porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie m.in. z kierowcą rajdowym Jakubem Matulką, a także z bliska zobaczyć samochód WRC2 (Škoda Fabia Rally2 evo), którym ściga się ambasador marki. Dzień Gracza LOTTO uświetnili swoją obecnością również: Kornelia Olkucka (reprezentantka Formuły 4), Natalia Kochańska (strzelectwo), Dorota Zalewska (golf), Katarzyna Kozikowska (parakajakarstwo), Kamil Otowski (parapływanie) oraz Emilia Babska i Marek Dobrowolski– parastrzelcy.

– Sporty paraolimpijskie nie cieszą się w Polsce dużą popularnością, choć z roku na rok to się zmienia. Totalizator Sportowy daje nam możliwość wyjścia do ludzi, pokazania,że też jesteśmy wartościowymi zawodnikami i mamy perspektywy. Bycie częścią „LOTTO Drużyny Marzeń” pozwala nam, niepełnosprawnym zawodnikom, wspólnie z pełnosprawnymi sportowcami repre zentować sporty olimpijskie i paraolimpijskie – mówi Marek Dobrowolski, parastrzelec.

Graj, by wspierać polski sport!

Totalizator Sportowy powstał, aby finansować odbudowę obiektów sportowych zniszczonych w czasie II wojny światowej. Dziś, z każdej złotówki wydanej na gry liczbowe LOTTO – 19 groszy jest przeznaczanych na wsparcie sportu i kultury.

– Tylko w 2024 r. dzięki naszym graczom przekazaliśmy ponad 1,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł przeznaczyliśmy na sport, a ponad 300 mln zł na kulturę. To gracze są siłą Totalizatora Sportowego. My dajemy im szansę nawygraną, a oni grając w gry LOTTO, umożliwiają nam finansowanie sportu i kultury w Polsce. Atrakcje przygotowane dla nich w Dzień Gracza LOTTO to nasze symboliczne „dziękuję” – mówi Radosław Kietliński.

– Dzięki wsparciu Totalizatora możemy sobie pozwolić m.in. na zakup nowego sprzętu, korzystanie z zabiegów regeneracyjnych po treningach, dojazdy na treningi. To nam pozwala wejść na kolejny poziom naszej dyscypliny sportowej i osiągać jeszcze lepsze wyniki – wyjaśnia Marek Dobrowolski, parastrzelec.

– Oprócz finansowania dostajemy też wsparcie marketingowe. Będąc w „LOTTO Drużynie Marzeń”, bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach, a nasz wizerunek pojawia się w mediach. To zwiększa rozpoznawalność – dodaje Emilia Babska, parastrzelczyni. – Każdy z nas może wspierać polski sport, oglądając transmisje i wybierając produkty LOTTO.

Odpowiedzialna gra

– Niezależnie od tego, gdzie grają nasi klienci online czy w punktach sprzedaży oferujemy im legalną, bezpieczną rozrywkę i jest to nasz priorytet. Z żelazną konsekwencją weryfikujemy wiek graczy. Jeśli chodzi o nasze aktywności internetowe, jedyne w Polsce legalne kasyno online czy salony gier na automatach, nasi gracze muszą przejść proces rejestracji, ustalić limity finansowe, czyli wybrać, za jakie kwoty chcą grać i limity czasowe, które spędzają na grze. W momencie ich przekroczenia, nie mogą grać dalej. Mamy też cały zespół zajmujący się wsparciem psychologicznym– wyjaśnia Radosław Kietliński, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Totalizatorze Sportowym.

