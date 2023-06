Dziś katastrofy takie jak w Czarnobylu czy Fukushimie nie mogłyby się powtórzyć

Wyniki Lotto z 01.06.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Amerykanie dają ok. 4 mld dolarów na polskie elektrownie atomowe

Obecnie stosowane zabezpieczenia uniemożliwiają doprowadzenie do katastrofy podobnej do tej z 1986 r. w Czarnobylu czy z 2011 r. w Fukushimie. Reaktor elektrowni w Czarnobylu był prymitywny, zaprojektowany jeszcze w 1954 r., obarczony błędami technologicznymi. W dodatku obsługa elektrowni popełniła gigantyczne błędy, które doprowadziły do katastrofy. Teraz mamy za sobą kilkadziesiąt lat udoskonalania konstrukcji. W małych reaktorach działają pasywne systemy bezpieczeństwa.

Na przykład ówczesna technologia nie pozwalała na automatyczne wyłączenie reaktora w razie zakłóceń w procesie jego chłodzenia (co obecnie zapewnia wykorzystanie praw fizyki). W Fukushimie zaś katastrofa była następstwem tragicznego w skutkach tsunami Tohoku, które zabiło ponad 18 tys. osób. Tsunami uszkodziło reaktor, który nie był zabezpieczony żelbetową obudową (szósta bariera), a dodatkowo nie był wyposażony w pasywne systemy chłodzące po nagłym wyłączeniu reaktora.