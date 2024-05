Dziś rusza festiwal niskich cen! Allegro Smart! Week: 13-22 maja

Z badania o programach lojalnościowych przeprowadzonego na zlecenie Allegro przez SW Research wynika, że blisko 85 proc. osób korzysta obecnie z programów lojalnościowych. Polacy są z nich zadowoleni! Czy wiesz, że będąc użytkownikiem programu Allegro Smart!, możesz skorzystać z okazji dostępnych wyłącznie w aplikacji (App-only), z minimum 50-proc. zniżką, z czego jedna oferta dziennie będzie tylko za 1 zł?! Masz na to czas do końca trwania festiwalu – nie zwlekaj!

Bycie smart się opłaca

Według badania SW Research większość respondentów (71 proc.) deklaruje, że korzysta z możliwości, jakie dają programy lojalnościowe. Co piąta osoba sprawdza okazje i korzysta z programów w trakcie każdych zakupów. Podczas rozpoczynającego się dziś festiwalu niskich cen warto być użytkownikiem Allegro Smart!, ponieważ to właśnie dla nich dostępne są najciekawsze oferty! Subskrybenci mają dostęp do nielimitowanych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru i darmowych przesyłek kurierskich do domu (cena regularna usługi to 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie)1.

Dołącz do programu lub przetestuj usługę

Aby dołączyć do programu lojalnościowego, wystarczy skorzystać ze strony https://allegro.pl/smart. Warto kupić roczną subskrypcję Smart! o 20 zł taniej i cieszyć się nielimitowanymi dostawami przez cały rok2! Dodatkowo, możesz skorzystać ze specjalnej promocji, która trwa do 3 czerwca i przetestować usługę! Możesz otrzymać aż 8 darmowych dostaw, które powinieneś wykorzystać w ciągu 8 miesięcy. Z Allegro Smart! zaoszczędzić można ok. 600 zł rocznie na kosztach dostawy!3

Dlaczego warto?

Polacy doceniają uczestnictwo w programach lojalnościowych – z badania SW Research wynika, że 83 proc. badanych dostrzega realne korzyści, a 81 proc. ankietowanych uważa je za dobry sposób na oszczędzanie. Większość osób uważa, że największą zaletą programów lojalnościowych jest możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Co drugi badany za najbardziej atrakcyjną nagrodę w programach lojalnościowych uważa rabaty na cały asortyment. Uczestnicy badania doceniają także możliwość wymiany punktów na produkty z oferty, dodatkowe środki do wykorzystania oraz darmowe dostawy i zwroty zakupów.

Bezpiecznie i elastycznie

W ramach Allegro Pay możesz odroczyć płatność o 30 dni (RRSO 0 proc.). Usługę może bezpłatnie aktywować i korzystać z niej, kiedy chcesz. Ponadto, w trakcie trwania Allegro Smart! Week możesz czerpać jeszcze więcej korzyści, m.in. skorzystać z 5 rat x 0 proc. (RRSO 0 proc.) za zakupy na platformie powyżej 200 zł z metodą płatności Allegro Pay (szczegółowe informacje na https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/). Z kolei program Allegro Protect gwarantuje ci bezpieczne transakcje. W razie problemów z twoim zamówieniem, możesz liczyć na rekompensatę, pomoc w komunikacji ze sprzedającym bądź zwrot pieniędzy w czasie 48 godzin od pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Dzięki temu cały proces zakupowy jest zabezpieczony.

Gwarancja najniższej ceny

Robiąc zakupy na Allegro, masz pewność, że znajdziesz najtańsze oferty, także podczas festiwalu – tak działa „Gwarancja najniższej ceny”. W trakcie Smart Week! możesz liczyć na najlepsze oferty i prawdziwe rabaty nawet do -50 proc. Każda przekreślona cena spełnia wymogi unijnej dyrektywy Omnibus - zobaczysz najniższą cenę danego produktu, która obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu.

Ciesz się tańszymi biletami

Do tegorocznego festiwalu zakupów Allegro Smart! Week dołącza eBilet! Na kupujących czekają zniżki nawet 30 proc. na najpopularniejsze wydarzenia muzyczne, kulturalne i sportowe! W promocji znajdziesz bilety na koncerty, festiwale, wystawy, imprezy sportowe czy premiery teatralne, m.in.: premierę nowego sezonu w Teatrze Roma ze sztandarowym tytułem We Will Rock You, Speedway Euro Championship na Stadionie Śląskim w Chorzowie, imprezę taneczną Roztańczony Narodowy, koncerty (Vito Bambino, Dżem, Piotr Cugowski) oraz Akademię Pana Kleksa na Żywo. Więcej wydarzeń objętych promocją znajdziesz na https://www.ebilet.pl/lp/smart-week.

Bądź na bieżąco z promocjami

Aby jako jeden z pierwszych otrzymywać najświeższe informacje o aktualnych promocjach:

zostań użytkownikiem Allegro Smart!, zapisz się do newslettera, systematycznie odwiedzaj stronę kampanii https://allegro.pl/kampania/smartweek (w tym miejscu znajdziesz wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!).

Korzystaj z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, pobierz ją i włącz powiadomienia. Następnie dodaj najciekawsze oferty do obserwowanych i otrzymuj powiadomienia o starcie promocji.

Przez cały tydzień na abonentów Smart! czekają produkty w wyjątkowo niskich cenach! Oto kilka z nich:

· iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium - 4199,00 zł

Jest lżejszy i wytrzymalszy – to pierwszy iPhone w konstrukcji z tytanu używanego w pojazdach misji kosmicznych na Marsa! iPhone Pro w kolorze czarnym, z tytanową obudową, ultra trwałym szkłem z tyłu i supertwardą warstwą Ceramic Shield z przodu – może być twój! Nowe, zaokrąglone krawędzie i smuklejsze ramki powodują, że bardzo dobrze leży w dłoni. Urządzenie z pamięcią wbudowaną 128 GB i przekątną ekranu 6,1 cali jest odporne na wodę i pył. Wyposażony został w wyświetlacz Super Retina XDR z technologią ProMotion, która podkręca grafikę gdy zajdzie taka potrzeba i oszczędza baterię! Smartfon Apple po wsunięciu go do kieszeni, ogranicza zużycie energii dzięki inteligentnym algorytmom, które wyłączają wyświetlacz. Ekran przyciemni się nocą, a za dnia – dostrzeżesz na nim wszystko, co ważne – nawet z dużej odległości! iPhone 15 Pro został wyposażony w czip A17, który zwiększa wydajność grafiki, a gracze cieszą się szczegółami i realnymi postaciami ulubionych gier. Funkcja MetalFX Upscaling łączy możliwości GPU i systemu Neural Engine, które wspólnie pracują na wysoką rozdzielczość grafiki przy obniżonym zużyciu energii. Do tego elastyczne aparat 48 MP z 7 obiektywami i 25-krotnym zoomem cyfrowym, które pozwolą ci uchwycić piękno, detale (nawet w słabym oświetleniu). Portrety można zmieniać w zdjęcia Live Photo, a w ciemności zobaczysz wyraźniej, więcej. Nagrywasz wideo przestrzenne i ponownie przeżywasz magiczne momenty na Apple Vision Pro. Jest wyposażony w przewodnik światła tzw. telepryzmat, który wspomaga poruszający się w trzech płaszczyznach moduł OIS 3D z automatyczną stabilizacją matrycy i autofokusem. iPhone 15 Pro zapewnia błyskawiczne przesyłanie i pobieranie plików, jest wyposażony m.in. w przycisk czynności (prowadzi na skróty do ulubionej funkcji), funkcję Wykrywania wypadków, Face ID, Apple Pay.

https://allegro.pl/oferta/smartfon-apple-iphone-15-pro-8-gb-128-gb-5g-black-titanium-15158772922

· LEGO Speed Champions Nissan Skyline GT-R R34 76917 - 72,90 zł

Jeśli twoja pociecha jest fanem filmu „Za szybcy, za wściekli”, a do tego uwielbia budować z klocków – to model LEGO® Speed Champions Nissan Skyline GT-R (R34) (76917) będzie dla niego wymarzonym prezentem! To replika auta zainspirowana kultowym filmem, składająca się z 319 elementów, dedykowana dzieciom od 9 lat, a także miłośnikom szybkich aut i serii „Za szybcy, za wściekli”. Można zbudować auto, ustawić je na półce jako ozdobę lub odtwarzać sceny wyścigów z filmu. Model samochodu zawiera autentyczne detale, kultowe grafiki z boku, tylny spojler, grill na przedzie, nadkola i kanister nitro na siedzeniu pasażera! I prawdziwa gratka – mini figurka Briana O'Connera! Dla urozmaicenia zabawy można skorzystać z aplikacji LEGO® Builder do powiększania, obracania i wizualizacji modelu. Nissana Skyline zapewnia świetną zabawę. Auta ma 5 cm wysokości, 16 cm długości i 7 cm szerokości, dzięki czemu dziecko może go mieć zawsze przy sobie – w domu, podczas podróży samochodem czy bedąc w odwiedzinach u rodziny.

https://allegro.pl/oferta/lego-speed-champions-nissan-skyline-gt-r-r34-76917-15299582121

· Męski softshell DERAI BLACK – 117,99 zł

Poszukujesz kurtki idealnej na wiosenne wypady i letnie noce? Na Allegro znajdziesz uniwersalny model męskiej kurtki softshellowej marki HI-TEC w wyjątkowo niskiej cenie! Klasyczny krój, czarny, uniwersalny kolor, w rozmiarach od M do XXL – to właśnie Derai Black. Kurtka sprawdzi się podczas spaceru, uprawiania sportu czy trekkingu. Jest wyposażona w wysoką stójkę, która chroni przed chłodem, zamek błyskawiczny dobrej jakości, a także dwie boczne, głębokie kieszenie. Można w nich pomieścić najważniejsze przedmioty m.in. klucze do mieszkania, portfel lub smartfon. Ma też mankiety ściągane na rzepy, co pozwala je dopasować do nadgarstków, a podczas uprawiania aktywności fizycznej – ograniczyć podmuchy wiatry do wnętrza kurtki. Kurtka składa się w większości z poliestru z 6-proc. domieszką elastanu – jest lekko rozciągliwa, odporna na przemakanie, a materiał – oddychający. Wewnątrz znajduje się podszewka wykonana z polaru, który zapewnia wysoki komfort cieplny w chłodniejsze dni lub nocą. To wierzchnia odzież idealna zarówno w góry, jak i nad morze!

https://allegro.pl/oferta/meski-softshell-derai-black-15024649073

· FINISH Kapsułki Do Zmywarki Quantum All-in-1 80 x2 160 Sztuk - 89,99 zł

Czy wiesz, że nie musisz opłukiwać naczyń przed włożeniem ich do zmywarki? Kapsułki Finish Quantum skutecznie oczyszczają talerze i kubki z resztek jedzenia – bez wstępnego spłukiwania. W niespełna tydzień możesz zaoszczędzić 48 litrów wody, jeśli zrezygnujesz ze wstępnego spłukiwania naczyń! Teraz Kapsułki Finish możesz nabyć w atrakcyjnej cenie. To aż 160 multifunkcyjnych 3-komorowych kapsułek zawierających: płynny Powerball (blask), 2 komory z proszkiem (namaczanie i czyszczenie), pokrytych biodegradowalną folią, która zapewnia szybkie rozpuszczanie się kapsułki. Tabletki Finish efektywnie czyszczą powierzchnie z zabrudzeń, a dodatkowo chronią szkło przed korozją i zapobiegają osadzaniu się kamienia w zmywarce. Nawet w niskich temperaturach doskonale usuwają uporczywe zabrudzenia i nadają naczyniom olśniewającego blasku. Zaletą produktu jest także nadające się do recyklingu opakowanie.

https://allegro.pl/oferta/finish-kapsulki-do-zmywarki-quantum-all-in-1-80-x2-160-sztuk-15162283639

· Oczyszczacz powietrza BISSELL Air 320 (3002N) – 199,00 zł

Jakość powietrza w domu jest bardzo ważna dla naszego zdrowia i samopoczucia. W szczególności, jeśli jesteś alergikiem lub mieszkasz w dużym mieście, może ci się przydać wydajny oczyszczacz powietrza z czujnikiem cząstek PM 2.5. Znajdziesz taki na Allegro w bardzo przystępnej cenie. Oczyszczacz powietrza BISSELL Air 320 dokonuje pomiaru cząstek pyłu w czasie rzeczywistym. Wyposażony jest w system CirQulate™, który monitoruje, raportuje i automatycznie reaguje na zmiany jakości powietrza w pomieszczeniu. Urządzenie eliminuje aż 99,97 proc. zanieczyszczeń! Zawdzięcza to 3-stopniowej filtracji (filtr wstępny, HEPA i z aktywnym węglem), które usuwają cząstki o wielkości 0,3 mikrona i mniejszych, w tym pyłki, czy kurz, włosy. Węgiel aktywny ma właściwości usuwania dymu papierosowego, zapachu zwierząt czy zapachów kuchennych. Oczyszczacz nie tylko pracuje skutecznie i cicho, dzięki czemu może być wykorzystywany w pokoju dziecięcym i sypialni, ale także świetnie się prezentuje dzięki wyrazistemu designowi. Urządzeniem można sterować za pomocą miękkiego pokrętła (reguluje ono prędkość wentylatora).

https://allegro.pl/oferta/oczyszczacz-powietrza-bissell-air-320-3002n-13651908335

[1] Minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego gwarantująca darmową dostawę to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla dostaw kurierem.

[2] Cena regularna Allegro Smart! Wynosi 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie. Minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego gwarantująca darmową dostawę to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla dostaw kurierem.

[3] 600 zł rocznie to średnie oszczędności na dostawie użytkowników na rocznym Smart! w 2023 r.