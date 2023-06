Filmujesz swoje auto i korzystasz z ochrony. Sprawdź innowacyjne rozwiązanie LINK4

To ostatni dzwonek, by złożyć oświadczenie i korzystać ze zwiększonego limitu

Zrób „selfie” swojego samochodu i przeprowadź wideoinspekcję w prosty sposób. To ma kilka istotnych celów. Przede wszystkim, pomaga w udokumentowaniu stanu pojazdu przed zawarciem ubezpieczenia.

To uczciwe rozwiązanie, które później może stanowić solidny dowód w przypadku sporów dotyczących szkód czy uszkodzeń. Dodatkowo tzw. wideoinspekcja zapewnia pełną kontrolę nad naszym samochodem, pozwalając nam świadomie zadbać o jego stan i bezpieczeństwo.

W LINK4 wszystko możesz teraz zrobić szybko i samodzielnie. Nie musisz rezerwować czasu na wizytę rzeczoznawcy. Wystarczy, że masz smartfon z kamerką i poświęcisz kilka minut. Mniej więcej tyle zajmie cała „filmowa” akcja.

Wideoinspekcja? Tak to działa

Podczas zakupu polisy Autocasco, otrzymasz SMS z linkiem. Po jego kliknięciu i wyrażeniu zgody na udostępnienie aparatu będziesz mógł nawiązać zdalne połączenie wideo z konsultantem LINK4, który pomoże Ci w pokazaniu pojazdu za pomocą kamery. Nie musisz instalować żadnej aplikacji. To szybka i prosta transmisja. Konsultant zapisze nagranie, a Twoim zadaniem będzie jedynie skierowanie kamery na wskazane miejsca.

Otrzymany link do połączenia możesz przesłać na dowolny numer, na przykład na telefon komórkowy z lepszym aparatem. Jeśli w trakcie inspekcji nastąpi przerwanie połączenia, nie ma problemu. Ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą, a po ponownym kliknięciu w link będziesz mógł kontynuować robienie zdjęć.

AC w LINK4 – chroń wszystkie ryzyka

Autocasco to solidna ochrona dla twojego pojazdu. Części i usługi naprawcze potrafią naprawdę wyczyścić portfel. Wyobraź sobie sytuację: ktoś zarysował zderzak na parkingu albo nieznany wandal wgniótł maskę. Wartość odszkodowania, które możesz otrzymać za uszkodzone elementy, często znacznie przewyższa koszt samej polisy. To jakbyś dostał więcej, niż wpłaciłeś! Dlatego inwestowanie w Autocasco jest naprawdę opłacalne dla Twojego własnego bezpieczeństwa. To taka inwestycja, która się zwraca w momencie szkody wielokrotnie.

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule all risk. Co to oznacza? Firma ubezpieczeniowa odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Ochrona jest kompleksowa i obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków.

Zapewniasz sobie komfort i spokój, mając świadomość, że cokolwiek się wydarzy – zderzenie ze zwierzęciem, albo inne losowe nieszczęścia: wypadek, pożar, działania żywiołów czy kiedy dojdzie do kradzieży albo uszkodzeń spowodowanych przez wandali – nie zostaniesz sam z problem, stresem oraz kosztami, które mogą być nie do udźwignięcia dla Twojego budżetu.

Ochrona obejmuje nie tylko cały pojazd, ale też każdy standardowy elementy jego wyposażenia. Jeśli np. dojdzie do kradzieży katalizatora czy też złodziej ukradnie Twoje alufelgi, LINK4 pokryje straty.

Nie musisz też tracić pieniędzy na ewentualne holowanie samochodu do warsztatu lub parkowanie go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Te wydatki też pokrywa polisa (do określonych limitów).

Warto zaznaczyć, że Twoje autocasco wypadkowe obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie niemal całej Europy.

W LINK4 sam decydujesz, jak wolisz zlikwidować szkodę

Wybierając AC, masz do wyboru dwa warianty likwidacji szkody:

WARSZTAT – naprawiasz auto w warsztatach ASO;

– naprawiasz auto w warsztatach ASO; KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

Co ważne, w ubezpieczeniu AC firma rozlicza szkody z korzyścią dla Ciebie, ponieważ:

● w wariancie WARSZTAT do naprawy samochodu stosowane są oryginalne części zamienne,

● nawet po wypadku auto jest nadal ubezpieczone na pełną sumę,

● możesz wykupić amortyzację, dzięki czemu odszkodowania nie zmniejsza się o zużycie części podlegających wymianie,

● w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu,

● otrzymujesz również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży, dodatkowo przy wypłacie za nie odszkodowania nie ma zastosowania udział własny.

Polisa AC – co wpływa na cenę polisy?

Kupując ubezpieczenie samochodu AC w LINK4, zwróć uwagę na cenę i zawartość polisy. Musisz wiedzieć, że na cenę oraz zakres ubezpieczenia mają wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku.

Dlatego, aby poznać cenę polisy, skorzystaj z szybkiego kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie LINK4 i sprawdź, ile będzie kosztowało Autocasco dobrane specjalnie dla Ciebie i Twoich oczekiwań! Kalkulator wyliczy cenę dla Ciebie w mniej niż 60 sekund. Możesz też umówić się z agentem, współpracującym z LINK4, który doradzi i przedstawi najlepszą ofertę.

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 najkorzystniej kupisz w pakiecie OC+AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić do posiadanego OC w LINK4 w terminie do 2 miesięcy od startu polisy OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl

Uwaga! Trwa Loteria Jubileuszowa LINK4! Do wygrania samochód i vouchery na paliwo

Teraz jest jeszcze jedna wielka korzyść z zakupu polisy LINK4. Z okazji 20. urodzin LINK4 trwa wielka Loteria Jubileuszowa. Daje ona szansę na wygranie nowiutkiej Toyoty Yaris Cross Hybrid wraz z ubezpieczeniem, ale także karty paliwowej ORLEN wartej 400 zł. Co trzeba zrobić, aby pomóc szczęściu? Wystarczy, że między 1 czerwca a 31 sierpnia 2023 roku kupisz lub przedłużysz polisę OC lub OC/AC w LINK4 i zarejestrujesz się na stronie loteriaLINK4.pl, podając numer polisy.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.