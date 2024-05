Franczyzobiorcy McDonald’s podarowali lokalnym szpitalom łóżka dla rodziców hospitalizowanych dzieci

W ramach programu franczyzobiorcy McDonald’s realizują inicjatywy sportowe, prozdrowotne, charytatywne, kulturalne i edukacyjne, dopasowując swoje działania do otoczenia i potrzeb mieszkańców. W ub.r. połączyli siły i wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda podarowali ponad 250 łóżek dla rodziców szpitalom pediatrycznym w 36 miastach w Polsce – w ramach wsparcia programu „Łóżka dla Rodziców”1. Dzięki temu rodzice małych pacjentów mogą być blisko nich w czasie pobytu na oddziale, odpocząć i zyskać siły do wspólnej walki z chorobą.

– Razem możemy więcej, dlatego w tym roku powtarzamy tę akcję, z jeszcze większą mocą. Od kwietnia do końca czerwca franczyzobiorcy McDonald’s, wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda, przekażą ponad 315 łóżek dla rodziców do 50 szpitali w całym kraju. Będziemy robić to tak długo, jak długo szpitale i rodziny przebywające na oddziałach będą potrzebowały pomocy – mówi Katarzyna Jędrek-Giza, Senior Impact Manager McDonald’s Polska.

Sąsiad na wagę złota

Ponad 90 proc. restauracji McDonald’s w Polsce prowadzi blisko 100 niezależnych przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy. Przedsiębiorcy związani z marką dobrze wiedzą, jak ważna jest bliskość rodziny podczas choroby i hospitalizacji dziecka. To oni sprawiają, że rzeczywistość szpitalna chorych dzieci i ich rodziców staje się nieco łatwiejsza.

Rodzic blisko dziecka, zwłaszcza w szpitalu

Łóżko dla rodzica jest bardzo ważne w szpitalnej codzienności. Bliskość mamy czy taty zapewnia choremu dziecku komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Opiekunowie, pielęgniarki i lekarze potwierdzają pozytywny wpływ obecności rodzica na proces leczenia i rekonwalescencji dziecka. Dzięki temu opiekunowie lepiej radzą sobie z wyzwaniami związanymi z chorobą i pobytem w szpitalu.

– Szpital pediatryczny przyjazny rodzinie zaczyna się od łóżka dla rodzica. Wspólnie z franczyzobiorcami McDonald’s Polska, wspierającymi od lat naszą ideę opieki skoncentrowanej na całej rodzinie dziecka (Family Centered Care), nie chcemy odkładać na później potrzeb dziecka–pacjenta i jego najbliższych. Przekazywane łóżka są wygodne, praktyczne, a przede wszystkim postawione blisko łóżka chorego dziecka. Wspólnie zmieniamy w ten sposób rzeczywistość publicznych szpitali dziecięcych – wyjaśnia Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

i Autor: materiały prasowe Franczyzobiorca McDonald’s Bogusław Maziarz przekazał 10 łóżek do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

Wygodne, funkcjonalne i ustawne

– Pobyt dziecka w szpitalu jest trudnym i stresującym doświadczeniem dla całej rodziny. Łóżko dla rodzica zapewnia bliskość i wsparcie, które są niezbędne do pomagania dziecku w walce z chorobą. To również gwarancja, że rodzice będą mieli możliwość odpoczynku i regeneracji, dzięki czemu będą mogli zapewnić dziecku odpowiednią opiekę – mówi Bogusław Maziarz, franczyzobiorca McDonald’s Polska, który sfinansował i przekazał w tym roku 10 łóżek do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Za dnia łóżko służy jako fotel do przytulania pociechy, wspólnego czytania i oglądania bajek, a wieczorem można je jednym ruchem ręki rozłożyć na płasko do snu. Łóżka są wyposażone w kosze na pościel i zostały wykonane z łatwego do czyszczenia materiału

Dlaczego łóżka są takie ważne?

– Codzienne, aktywne zaangażowanie rodziców w proces leczenia wzmacnia rodzinne więzi, przyczynia się do wzrostu autonomii i kompetencji członków rodziny w opiece nad chorym dzieckiem. Łagodzi skutki lęku, bólu i negatywnych doświadczeń związanych ze stresem chorowania i leczenia oraz zapobiega ich niekorzystnym konsekwencjom zdrowotnym. Poprawia stan zdrowia dziecka i przyczynia się do jego psychospołecznego rozwoju – wyjaśnia dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka, psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

i Autor: materiały prasowe Łóżka są wygodne, wielofunkcyjne i ustawne - zajmują niewiele miejsca

Nie tylko maluchy potrzebują bliskości rodziców

Jak wskazuje dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka, również starsze dzieci potrzebują obecności rodzica w szpitalu. Choć ich możliwości intelektualne są nieco większe, to często nie przemawiają do nich argumenty, że „leczenie jest dla ich dobra”, a mimo wieku pobyt w szpitalu budzi w nich niepokój oraz potrzebę bliskości rodzica.

– Ich myślenie jest zdominowane przez przeżywane emocje, w stresujących sytuacjach potrzebują obecności bliskiej osoby, potrzymania za rękę, przytulenia po nieprzyjemnym zabiegu – wyjaśnia dr Jakubowska-Winecka i podkreśla, że obecność rodzica jest potrzebna nie tylko dla wsparcia swoich pociech, ale też dla funkcjonowania szpitala i efektów leczenia.

Franczyzobiorcy McDonald’s Polska i Fundacja Ronalda McDonalda razem zmieniają warunki pobytu rodzin w szpitalach. Taki sąsiad – to skarb!

1 Fundacja Ronalda McDonalda od 2015 r. przekazuje łóżka dla rodziców szpitalom w całej Polsce. Łącznie do użytku rodzin przekazano już 1333 łóżka 89 szpitalom w całym kraju.

i Autor: materiały prasowe Darowizna dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

