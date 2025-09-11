"Fundacja 4F Pomaga" wyremontowała kolejne boisko i wprowadza do sprzedaży koszulki cegiełki

Pomoc po powodzi

Tegoroczna odsłona programu „ W zasięgu sportu” miała wyjątkowy charakter. Decyzją Fundacji, nie ogłaszano konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, lecz zdecydowano się na modernizację obiektu z terenów popowodziowych. Po wrześniowej powodzi z 2024 roku, która szczególnie mocno dotknęła Dolny Śląsk, boisko przy szkole w Międzylesiu zostało zalane i wyłączone z użytku.

Podczas kryzysu powodziowego marka 4F i Fundacja 4F Pomaga aktywnie wspierały poszkodowanych, przekazując odzież o wartości ponad 200 tys. zł oraz organizując specjalną akcję pomocową. W dniach 20 września – 31 października 2024 roku, 1% od obrotu w sklepach stacjonarnych, online i aplikacji zasilił konto fundacji. Dzięki zebranym środkom udało się zorganizować ferie dla blisko setki dzieci z terenów popowodziowych oraz sfinansować remont boiska w Międzylesiu.

Sport to nie tylko zdrowie i rozwój młodych ludzi, ale także integracja społeczności i odbudowa poczucia normalności po trudnych doświadczeniach. Dlatego właśnie tu, w Międzylesiu, zdecydowaliśmy się zrealizować tegoroczną i szóstą z kolei inwestycję. To nasze zobowiązanie wobec mieszkańców, którzy rok temu znaleźli się w dramatycznej sytuacji oraz klientów 4F, którzy robiąc w październiku zakupy w naszych sklepach pomagali zbierać środki na ten cel – podkreśla Barbara Chwała, prezes Fundacji 4F Pomaga.

Największe boisko

Obiekt o powierzchni 1500 m² jest największym ze wszystkich, które do tej pory powstały w ramach programu „W zasięgu sportu”. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad pół miliona złotych. Zalanie terenu i uszkodzenie sztucznej murawy sprawiły, że prace wymagały o wiele więcej nakładów niż w przypadku poprzednich realizacji. Efektem modernizacji jest nowoczesne i wielofunkcyjne boisko z bezpieczną nawierzchnią polipropylenową, która charakteryzuje się świetnymi właściwościami amortyzującymi i może zostać poddana recyklingowi.

Sport dla całej społeczności

Nowy obiekt już od połowy sierpnia tętni życiem. Fundacja 4F Pomaga, tuż po zakończeniu prac modernizacyjnych sfinansowała zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od września boisko będzie służyć nie tylko uczniom szkoły, ale całej lokalnej społeczności. Symbolicznego otwarcia boiska dokonali: Tomasz Korczak, burmistrz miasta i gminy Międzylesie, Ryszard Bodnar, dyrektor szkoły, Piotr Bieńkowski ze Sport Grupa – wykonawca remontu oraz Michał Czechowicz reprezentujący Fundację 4F Pomaga. W wydarzeniu udział wzięli też sportowcy - snowboardziści, reprezentujący Polski Związek Narciarski, z którym 4F współpracuje od blisko 20 lat: Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc i Michał Nowaczyk.

Dzięki temu, że Fundacja 4F Pomaga zainteresowała się naszym problemem, dzieci zyskały świetną bazę do działań sportowych. Chciałbym bardzo podziękować Fundacji za tę inicjatywę, bo jest ona godna podziwu. Jestem pewien, że obiekt nie będzie pusty i zapewniam, że będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców – mówił podczas otwarcia, Tomasz Korczak, burmistrz miasta i gminy Międzylesie.

Kolekcja Lime Line

Wraz z otwarciem boiska, marka 4F wprowadziła do sprzedaży bluzy i koszulki, które będą pełniły funkcję cegiełek. Całkowity dochód ze sprzedaży zasili konto Fundacji 4F Pomaga. Na odzieży, w kolorze limonkowym, umieszczono grafikę boiska, symbolizującego akcję „W zasięgu sportu”, z której Fundacja wyrosła i którą chce dalej rozwijać.