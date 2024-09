Gdy szkolne wydatki uszczuplą domowy budżet

Wyjazdy organizowane przez szkołę także mają niebagatelny wpływ na rozwój dziecka. Nie tylko je edukują i budują relacje rówieśnicze, ale także kształtują samodzielność, odpowiedzialność i umiejętności społeczne. Mogłoby się wydawać, że to zbyteczny wydatek, ale to nieprawda. Wrzesień stawia twoją płynność finansową pod znakiem zapytania, a zaciskać pasa już bardziej się nie da? Może czas rozważyć Pre-pensję?

Patent na zastrzyk gotówki

Plecaki się psują, a szkolne przybory zużywają. Nic dziwnego, że co roku znów trzeba kupić nowy plecak lub tornister, piórnik, zeszyty, blok techniczny, rysunkowy i wiele innych artykułów papierniczych. Poza tym twoje dziecko dorasta, zmienia się jego gust i byłoby „obciachem” pójść do kolejnej klasy z plecakiem, na którym oprócz dziury w materiale, widnieje bajkowa postać. Jeśli w jednym czasie skumulowało się sporo wydatków, w tym opłaty za obiady, składka na Radę Rodziców, ubezpieczenie grupowe, zajęcia pozalekcyjne i do tego planowana jest wycieczka szkolna, to może być ciężko. Dlatego warto rozważyć możliwość wypłacenia pożyczki od samego siebie. Część pracodawców wypłaca zatrudnionym osobom zaliczkę na pensję. To najbezpieczniejsza opcja, bo pracownicy korzystają z pieniędzy, które już wypracowali. Jeśli nie masz takiej możliwości w swoim miejscu zatrudnienia, możesz skorzystać z nowego produktu finansowego – dostępnego od ręki. Firma Patento oferuje rozwiązanie szyte na miarę!

Na czym to polega?

Mocno nadwyrężony budżet po 1 września budzi w tobie niepokój o przyszłość. „Normalnie” świetnie zarządzasz domowym budżetem, ale niekiedy w jednym czasie trzeba uiścić tak wiele opłat, że ledwie starcza pieniędzy na cokolwiek innego. Zamiast czekać „do pierwszego”, możesz wypłacić potrzebną kwotę niemal natychmiast. Pre-pensja to wsparcie pieniężne w sytuacji, gdy nie możesz dłużej czekać na wypłatę. Warunkiem jej uzyskania jest otrzymywanie stałego wynagrodzenia. Aby uzyskać Pre-pensję, wystarczy ci komputer i dostęp do Internetu. Trzeba tylko zarejestrować się na stronie www.patento.pl, wypełnić formularz z danymi i zalogować się do swojego banku. Po weryfikacji danych środki otrzymasz nawet na 10 dni przed wypłatą pensji, ich maksymalna wysokość stanowi do 30 proc. wartości wynagrodzenia. Dzięki temu już nie musisz się zastanawiać, czy przetrwacie do kolejnej wypłaty. Nie musisz odmawiać dziecku długo wyczekiwanej wycieczki klasowej.

Twoje możliwości

Korzystając z Pre-pensji, możesz wypłacić 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł lub łączyć ze sobą pakiety (poza kwotą 200 zł). Nie musisz nigdzie dojeżdżać ani z nikim się spotykać, by niemal natychmiast uzyskać wsparcie finansowe. Cały proces odbywa się online, bez stresu i ukrytych kosztów. Nic tak nie uskrzydla rodzica, jak uśmiech jego dziecka i poczucie, że zrobiło się wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić mu jak najlepszy start. Dzięki Pre-pensji pieniądze przestają być ograniczeniem w kwestii edukacji i rozwoju twojej pociechy. Sam się o tym przekonaj!

Partnerem materiału jest Patento RRSO 192,71%