Gliwice otworzą Biennale z rozmachem! Na start święta sztuki koncert IGO i Wiktora Waligóry

Festiwal potrwa od 27 czerwca do 6 lipca, oferując codziennie nowe wydarzenia i wrażenia. Program otwartej dla wszystkich imprezy połączy działania artystyczne z edukacją, ekologią, technologią i integracją społeczną, dzięki czemu już pierwsza edycja Biennale Gliwice ma szansę stać się kulturalnym fenomenem na skalę ogólnopolską.

– Zapraszamy do Gliwic! Chcemy zaskoczyć Was intensywną formułą otwartej imprezy, w której sztuka wychodzi z galerii i klubów w miejską codzienność, obejmując ulice, place i przestrzeń jednego z piękniejszych miejskich parków. Każdy może stać się częścią tej wyjątkowej przemiany. Razem z artystami i mieszkańcami tworzymy Gliwice pełne inspiracji, energii i kreatywnych pomysłów. Dołączcie do nas i zobaczcie, jak miasto zyskuje nowy rytm – zachęca prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Otwarcie z gwiazdami – muzyka, światło i przestrzeń

27 czerwca o godz. 21:00 Gliwice przywitają festiwalową publiczność uroczystym otwarciem w parku Chopina. Po krótkiej oficjalnej inauguracji Biennale, uczestnicy będą mogli zanurzyć się w wyjątkowym koncercie Wiktora Waligóry i IGO - artystów, którzy z powodzeniem łączą nowoczesną elektronikę z alternatywnym brzmieniem, budując pomost między sceną klubową a artystycznym performance'em. Do parku Chopina warto jednak zajrzeć już o godz. 19 – wtedy na scenie wystąpią: Chór Polskiego Radia - Lusławice oraz Orkiestra Barokowa Unii Europejskiej (dyr. Dirk Vermeulen).

Koncert organizowany jest we współpracy z Festiwalem All'imprivviso oraz Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Ponadto wieczór rozświetlą intrygujące instalacje przygotowane przez studio Ksawery Komputery. Spektakularne, interaktywne dzieła zamienią przestrzeń Gliwic w audiowizualne doświadczenie. Zwieńczeniem dnia będzie afterparty w klubie festiwalowym Pocztowa44 - zagrają tu Loui i Molson.

Sztuka obecna w każdej części miasta

W dniach od 27 czerwca do 6 lipca Biennale Gliwice ożywi wiele punktów miasta: ulicę Zwycięstwa, aleję Przyjaźni, park Chopina, Rynek i okolice dworca PKP. Na uczestników będą tu czekać plenerowe i indoorowe wystawy sztuki współczesnej, działania w przestrzeni miejskiej, galerie w pustostanach i malarskie plenery. Wśród artystów nie zabraknie twórców takich jak Ksawery Komputery, Jan Śliwka, Matylda Sałajewska czy Piotr Ceglarek. Codziennie działać będzie też otwarta pracownia sitodruku - miejsce, w którym uczestnicy własnoręcznie ozdobią koszulki i torby, stworzą też plakaty z festiwalową grafiką.

Muzyka, teatr, kino

W programie nie zabraknie muzyki - poza koncertem otwarcia, w parku Chopina w ramach Sceny Solar odbędą się nastrojowe koncerty ambientowe m.in. Olgi Anny Markowskiej i Nanook of the North, którym potowarzyszą prelekcje i arteterapeutyczne warsztaty.

Festiwal ożywi również przestrzeń teatralną - w parku Chopina (29.06 i 6.07) najmłodsi będą mogli zobaczyć przygotowany przez Teatr Miejski w Gliwicach spektakl „Mama Mu”. Dla rodzin z dziećmi organizatorzy zaplanowali także seans kina plenerowego (29.06) – pod chmurką zobaczymy animację „Tajemniczy Świat Arrietty.”

Szczegółowe informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach Biennale Gliwice publikowane są w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram: @biennalegliwice) oraz w aplikacji [GAMA] – Gliwickiej Aplikacji Miejskich Aktywności.

Biennale Gliwice napędzane siłą partnerstwa

Wielowymiarowy charakter projektu sprawia, że Biennale Gliwice jednoczy nie tylko artystów i mieszkańców, ale także różne branże i instytucje, które wspólnie budują jego unikalny wymiar. Festiwal nie powstałby w tak imponującej skali bez zaangażowania wielu partnerów, którzy jednym głosem mówią o tym, jak ważna jest współpraca i zaangażowanie w tworzenie przestrzeni, gdzie kultura, innowacja i społeczna integracja idą w parze. Biennale Gliwice to zatem nie tylko wydarzenie artystyczne, ale manifest nowej roli Gliwic jako przestrzeni dla sztuki, innowacji i wspólnoty.

– Różnorodny program festiwalu oraz udział istotnych dla świata kultury nazwisk robią ogromne wrażenie. Już pierwsza edycja Biennale ma szansę stać się jednym z najbardziej inspirujących wydarzeń kulturalnych w kraju. TAURON wspiera gliwickie święto sztuki. Wierzymy, że inicjatywa ta zyska szczególne znaczenie dla mieszkańców regionu, a tym samym dla setek tysięcy naszych Klientów – mówi Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Grupy TAURON, głównego sponsora Biennale.

Jak podkreśla Lidia Kołacka, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu koncernu ORLEN, partnera strategicznego wydarzenia: Festiwal tworzy przestrzeń kultury dostępnej dla wszystkich i angażuje lokalne społeczności. Mieszkańcy mogą skorzystać z bogatej palety wydarzeń artystycznych i czerpać z inspirację ze spotkań z artystami, dotknąć sztuki i stworzyć własną. Projekt ma niezwykle istotny walor edukacyjny, a do wspólnych inicjatyw zachęca różne grupy odbiorców, bez względu na wiek czy artystyczne umiejętności. Dzięki festiwalowi sztuka wkracza do przestrzeni miejskich, które do tej pory były zapomniane i nadaje im nową, społeczną funkcję. Wydarzenie doskonale wpisuje się w strategię sponsoringową ORLEN, bo odpowiada celom zrównoważonego rozwoju spółki. Koncern z przyjemnością dołączył do przedsięwzięcia jako partner strategiczny.

Biznes z misją. Gliwickie firmy publiczne i prywatne wspierają Biennale

W Biennale Gliwice 2025 zaangażowały się również m.in. spółki miejskie, które na co dzień dbają o jakość życia mieszkańców i infrastrukturę miasta. – Wierzymy, że przyszłość nowoczesnych miast to nie tylko zrównoważone rozwiązania energetyczne, ale również kultura i wspólne doświadczenia. Biennale Gliwice to projekt, który znakomicie wpisuje się w naszą wizję miasta otwartego, świadomego i zielonego - miasta, które potrafi łączyć technologię z wrażliwością artystyczną, a codzienność z przestrzenią do refleksji – mówi Krzysztof Szaliński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach, które poza produkowaniem i dostarczaniem ciepła mieszkańcom realizuje też największą w swojej historii inwestycję - Park Zielonej Energii.

Z kolei Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach wspiera festiwal jako partner, dostrzegając w nim ważny impuls dla integracji lokalnej społeczności i twórczego podejścia do przestrzeni publicznej. – Troszczymy się o to, co najcenniejsze czyli wodę. Dbamy też o to, co na co dzień jest niewidoczne, a niezbędne - infrastrukturę podziemną. Dlatego tym chętniej wspieramy inicjatywy, które wydobywają na powierzchnię kreatywność, energię i wspólne działanie – mówi Tomasz Brągiel, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Wśród partnerów wydarzenia znalazła się także HUTA ŁABĘDY S.A., która aktywnie wspiera inicjatywy wzmacniające lokalną tożsamość i promujące otwartość miasta na nowe formy wyrazu. – Biennale Gliwice to dla nas ważny projekt - pokazuje, jak kultura może łączyć różne środowiska i tchnąć nową energię w przestrzeń miejską. Cieszymy się, że możemy być jego częścią i wspierać działania, które budują wspólnotę poprzez sztukę – podkreśla Marzena Allamoda, dyrektor sprzedaży krajowej HUTY ŁABĘDY S.A.

– Gliwickie Biennale wspiera także firma ISOVER. - ISOVER, należąc do Grupy Saint-Gobain, od lat wspiera inicjatywy, które inspirują, budują wspólnotę i pozytywnie wpływają na przestrzeń, w której żyjemy. Współpraca z miastem ma dla nas szczególne znaczenie, dlatego z radością dołączyliśmy do projektu, który wnosi do Gliwic tak wiele energii, kreatywności i przestrzeni do dialogu poprzez sztukę – mówi Sylwia Gracjasz, dyrektor HR Saint-Gobain Construction Products.

– Wyjątkowość festiwalu dostrzega również Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej. - Jako instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych idei, jest nam wyjątkowo blisko do inicjatyw, które, tak jak Biennale Gliwice, odważnie przekraczają granice i tworzą nową jakość miejskiego doświadczenia – podkreśla Krzysztof Wodarski, prezes GAPR.

Wydarzeniu partneruje także Śląskie Centrym Logistyki. Jako firma silnie związana z miastem, wspiera inicjatywy, które wzbogacają jego tożsamość i budują społeczną wrażliwość. – Picasso mówił, że „sztuka zmywa z duszy kurz codzienności”. W centrum logistycznym pracujemy z materią, ale nie zapominamy o idei. Dlatego wspieramy Biennale, by Gliwice były miejscem nie tylko ruchu towarów, ale też emocji – wyjaśnia Marek Widuch, prezes zarządu Śląskiego Centrum Logistyki.

Biennale w Gliwicach to także przestrzeń do refleksji nad rolą kultury i wspólnoty w kształtowaniu inteligentnych miast. Zwraca na to uwagę Agnieszka Olbrycht-Banach, prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej, partnera festiwalu: „Smart city to dla nas nie tylko technologia, ale też przestrzeń dla kultury i wspólnoty. Biennale w Gliwicach pokazuje, że miasto powinno być inteligentne i wrażliwe jednocześnie”.

Festiwal Biennale Gliwice – Sztuka w mieście, miasto w sztuce finansowany jest z budżetu Miasta Gliwice. Sponsorem głównym wydarzenia jest TAURON, a partnerem strategicznym ORLEN. Rolę partnera głównego pełni Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – GLIWICE Sp. z o.o., Park Zielonej Energii, Huta Łabędy S.A. oraz ISOVER Saint-Gobain. W gronie partnerów znajdują się również m.in. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o., KAEŚKA – aplikacja mobilna Kolei Śląskich, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, Śląskie Centrum Logistyki S.A., Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., DOM100_P2 Sp. z o.o. oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Partnerami wspierającymi są Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Gliwice Sp. z o.o., Volvo Euro Kas i Fulco System Sp. z o.o.