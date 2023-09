GRYPA może być chorobą śmiertelną!

– Zakażenia dróg oddechowych to piąta przyczyna zgonów w Polsce. Dzieje się tak, mimo że z chorobami infekcyjnymi umiemy skutecznie walczyć, a naszą bronią są przede wszystkim szczepienia, które nie zawsze chronią przed zachorowaniem, ale zabezpieczają nas przed groźnymi powikłaniami – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak.

Grypa to wirusowa choroba dróg oddechowych. Co roku powoduje epidemie. Grypą zarażamy się metodą kropelkową, gdy koło nas ktoś kicha lub kaszle, a także przenosząc wirus np. na dłoniach. W naszym klimacie szczyt zachorowań przypada zimą. Grypa objawia się najczęściej nagle pojawiającą się gorączką, kaszlem, bólem głowy, bólami mięśni i stawów, zmęczeniem, bólem gardła oraz katarem. Objawy mogą się utrzymywać ponad 14 dni.

Szczep się! Unikniesz szpitala

Szczepić przeciwko grypie powinny się szczególnie osoby starsze. W wyniku starzenia się organizmu układ odpornościowy działa coraz gorzej. Dlatego infekcja u osób starszych może wywołać reakcję łańcuchową i prowadzić do tzw. osłabienia funkcjonalnego. W takich sytuacjach grypa przykuwa chorego do łóżka, sprawia, że potrzebuje on opieki, a często trafia do szpitala. Jest chorobą, która jest szczególnie groźna dla osób starszych!

Grypa stanowi poważne zagrożenie dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. 80 proc. dorosłych i 50 proc. dzieci, które z powodu grypy trafiają do szpitala, zmaga się z chorobami przewlekłymi. Grypa może zaostrzać objawy tych chorób, a one same mogą powodować ciężki przebieg grypy.

Zaostrza choroby, powoduje zawały

Grypa może być przyczyną chorób sercowo-naczyniowych np. zawałów. Powoduje zaostrzenie chorób układu oddechowego m.in. astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jest niezwykle groźba dla osób z chorobami metabolicznymi, a zwłaszcza z cukrzycą typu 1 i 2. Podnosi poziom cukru we krwi i naraża te osoby na ciężkie i skomplikowane powikłania, które nierzadko kończą się śmiercią. Tymczasem wszystkim tym strasznym skutkom infekcji można zapobiec po prostu szczepiąc się przeciw grypie!

– Widzimy dalszą potrzebę edukowania całego społeczeństwa na temat profilaktyki grypy, ale także innych chorób infekcyjnych, ich skutków i możliwości leczenia. Zdecydowaliśmy się na kolejne wyzwanie i mamy nadzieję, że razem z naszymi partnerami przyczynimy się do wzrostu poziomu wyszczepialności w Polsce, a tym samym spadku zachorowań na choroby zakaźne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak.

„Trudno stawiać jednoznaczne prognozy dla nadchodzącego sezonu grypowego w Europie. Jednak sezon grypowy w Australii przypomina, że grypa może być groźna, wciąż jest nieprzewidywalna i może mieć ciężkie powikłania. Szczepienie przeciwko grypie pomaga chronić nas, naszych bliskich i przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa” – podkreśla Daniela Duta, General Manager Sanofi Vaccines Poland.

