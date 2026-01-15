HONOR Magic8 Lite i Magic8 Pro – niezawodność w dwóch odsłonach

Magic8 Lite - wytrzymałość i bateria na wiele dni

Nie każdy potrzebuje flagowego modelu. Czasem najważniejsze jest, aby urządzenie było niezawodne, działało długo na baterii i radziło sobie w trudnych warunkach. Magic8 Lite powstał właśnie z takim założeniem.

Podczas porannego biegu w lekkim deszczu, w mokrych dłoniach czy w rękawiczkach - ekran pozostaje w pełni responsywny. Wytrzymała obudowa z wzmocnionym szkłem skutecznie chroni telefon przed upadkami i pęknięciami, a solidna konstrukcja pozwala mu przetrwać zachlapania, kontakt z pyłem czy silny strumień wody. Urządzenie zachowuje pełną funkcjonalność nawet po upadku z wysokości dwóch i pół metra.

Jednym z najmocniejszych atutów modelu jest jego pojemna bateria, która pozwala korzystać z telefonu przez kilka dni bez ładowania - w praktyce nawet do trzech dni intensywnego użytkowania. Może obsługiwać wielogodzinne słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy granie w gry bez przerwy. Szybkie ładowanie umożliwia przywrócenie energii w krótkim czasie, a specjalny tryb oszczędzania pozwala na dodatkową godzinę rozmów nawet przy minimalnym poziomie naładowania.

Wieczorem duży ekran o żywych kolorach i funkcjach dbających o wzrok zapewnia wygodę podczas oglądania seriali czy przeglądania zdjęć. Smukłe ramki wokół wyświetlacza nadają mu nowoczesny wygląd, a system redukcji światła niebieskiego, automatycznego przyciemniania i trybu nocnego pozwala korzystać z niego bez zmęczenia oczu.

Wydajne podzespoły sprawiają, że telefon działa płynnie nawet przy wielu otwartych aplikacjach. Dodatkowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji wspierają codzienne obowiązki i rozrywkę – od robienia zdjęć, przez tłumaczenia, po szybkie wyszukiwanie informacji czy automatyczne tworzenie notatek.

Magia wydajności i perfekcyjnych zdjęć - flagowy HONOR Magic8 Pro

Poranek w biegu: wysyłanie ostatnich wiadomości, przegląd dokumentów i przygotowania do wideokonferencji - wszystkie te zadania Magic8 Pro realizuje płynnie dzięki wydajnemu procesorowi i dużemu, jasnemu ekranowi, który zachowuje czytelność zarówno w ostrym słońcu, jak i w słabym oświetleniu.

W ciągu dnia urządzenie radzi sobie równie dobrze w różnych scenariuszach - w biurze, kawiarni czy na otwartej przestrzeni - a solidna obudowa z certyfikowaną odpornością chroni je przed wpływem wody, pyłu i innych trudnych warunków.

Jednak tym, co najmocniej wyróżnia Magic8 Pro, jest jego zaawansowany zestaw aparatów. Główny teleobiektyw umożliwia uchwycenie szczegółów odległych obiektów z wyjątkową ostrością, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Obok niego znajduje się aparat główny, który rejestruje wyraźne, pełne szczegółów zdjęcia zarówno w dzień, jak i po zmroku. Dopełnieniem jest obiektyw o szerokim polu widzenia, pozwalający na uchwycenie rozległych krajobrazów, a także zbliżeń bardzo drobnych elementów bez utraty jakości obrazu. Przedni aparat rejestruje portrety o naturalnym wyglądzie, a dodatkowa kamera 3D - rzadko spotykana w innych smartfonach - umożliwia bezpieczne i precyzyjne rozpoznawanie twarzy.

Fotograficzne możliwości wspierają narzędzia AI: inteligentne zwiększanie rozdzielczości, rozszerzanie kadru, usuwanie niepożądanych elementów z obrazu, precyzyjne kadrowanie czy kreatywne modyfikowanie kolorów. Ta funkcja pozwala nie tylko poprawić nasycenie czy balans barw, ale też całkowicie zmienić tonację fotografii, nadając jej zupełnie nowy nastrój - od ciepłego, słonecznego klimatu po chłodne, minimalistyczne kadry. Dzięki takim narzędziom każdy kadr można dostosować do własnej wizji - od podkreślenia klimatu zdjęcia po nadanie mu zupełnie nowego charakteru.

Po całym dniu intensywnej pracy i fotografowania bateria nadal zapewnia pełną gotowość, bez konieczności częstego sięgania po ładowarkę. A gdy nadejdzie moment uzupełnienia energii, technologia szybkiego ładowania sprawia, że urządzenie odzyskuje pełną moc w czasie krótszym niż przerwa na kawę, pozostając w rytmie dnia użytkownika.

Autor: Honor Polska/ Materiały prasowe

Smartfon wydobyty z lodu – spektakularny test HONOR Magic8 Lite

Polska premiera serii HONOR Magic8 odbyła się 12 stycznia. Jedną z atrakcji wydarzenia był efektowny pokaz wytrzymałości modelu HONOR Magic8 Lite. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław oraz aktorka, a także rekordzistka Polski we freedivingu, Agata Załęcka, za pomocą młotka i dłuta wydobyły w pełni działający smartfon z dużej bryły lodu. Telefon, mimo długiego przebywania w ekstremalnie niskiej temperaturze i kontaktu z lodem, zachował pełną funkcjonalność, wyraźnie podkreślając solidną konstrukcję urządzenia oraz jego odporność na wymagające warunki.

Wspólny język funkcjonalności

Choć skierowane są do różnych użytkowników, Magic8 Lite i Magic8 Pro łączy wspólne podejście do funkcjonalności. Oba modele oferują wytrzymałą konstrukcję, baterię zdolną sprostać intensywnemu użytkowaniu oraz zestaw inteligentnych rozwiązań wspierających codzienną pracę i życie. Funkcje takie jak tłumaczenia w czasie rzeczywistym czy automatyczne tworzenie notatek ułatwiają wykonywanie wielu zadań, skracając czas potrzebny na organizację obowiązków.

Urządzenia zaprojektowano tak, aby sprawdzały się w różnych okolicznościach - od biura, przez plażę, po górskie szlaki - zachowując wydajność i niezawodność niezależnie od warunków.

Magic8 Lite to wszechstronne rozwiązanie do codziennego użytku - lekkie, bardzo solidne i wyposażone w baterię umożliwiającą wielodniową pracę na jednym ładowaniu baterii. Model HONOR Magic8 Pro wyróżnia się najwyższą wydajnością, rozbudowanymi możliwościami fotograficznymi oraz elegancką formą odporną na wymagające warunki.

Choć skierowane do różnych odbiorców, oba smartfony realizują ten sam cel: dostarczać niezawodność, moc i funkcje, które wspierają użytkownika w każdym rytmie dnia.

Źródło informacji: Honor Polska